Cuánto sale un Toyota Yaris 0 kilómetro con valor actualizado en septiembre 2025

Se produce en San Pablo, Brasil y está peleando por ser el auto más patentado del año en Argentina. ¿Cuál es el aumento que tiene este mes?

Toyota Yaris, uno de los autos 0km más vendidos del año en la Argentina. Foto: Toyota.

Toyota Yaris lideró los patentamientos en agosto y actualmente se encuentra entre los 10 autos 0km más baratos que pueden conseguirse en Argentina . Este modelo se destaca por su eficiencia, diseño moderno y tecnología incorporada, lo que lo hace muy competitivo en el mercado. ¿Cuál es su precio actualizado en septiembre 2025?

El Yaris actualmente pelea mano a mano con Fiat Cronos para ver quien es el auto más patentado de Argentina en el año. En ese contexto, la terminal aplicó este mes un casi un 6% de aumento en toda la gama de este hatchback para el segmento B (chico) que desde hace unos meses solamente se presenta con caja automática.

Este retoque llega en el marco de la leve presión alcista que sufrió el dólar en la Argentina , que obligó a varias automotrices a retocar sus precios en los últimos meses. El caso más importante fue el del Grupo Stellantis, que en agosto dispuso un 12% de aumento para todo su portafolio de vehículos .

Toyota Yaris: el auto más patentado de agosto

La Asociación de Concesionarias de la República Argentina (ACARA) entregó su informe mensual, en el que se detalla que el Toyota Yaris fue el auto más patentado de agosto, con 3.781 unidades, superando a Toyota Hilux (2.375), Volkswagen Amarok (2.367) y Fiat Cronos (2.238).

En lo que respecta a nivel anual, estos son los autos que más fueron patentados en los primeros ocho meses en Argentina:

Fiat Cronos: 23.294 unidades patentadas Toyota Yaris: 22.981 Peugeot 208: 22.901 Toyota Hilux: 22.077 Ford Ranger: 18.468

De estos números se desprende que dos hatchbacks como el Yaris y el Pegueot 208 están peleando contra un sedán, Fiat Cronos, por ver cuál es el auto más patentado en 2025 en Argentina.

Toyota Yaris: versiones y ficha técnica

El Toyota Yaris debutó en 1999 y desde entonces se consolidó como un éxito a nivel mundial, superando las 10 millones de unidades vendidas. En Argentina llegó en 2016 y rápidamente se convirtió en una de las opciones más populares dentro de su segmento.

YARIS INTERIOR Así es el interior del Toyota Yaris que se vende en Argentina. Foto: Toyota

Actualmente, la cuarta generación del Yaris se comercializa en el país, importada desde San Pablo, Brasil. Según ACARA, en 2024 se posicionó en el quinto lugar del ranking de patentamientos, con 20.862 unidades vendidas y una cuota de mercado del 5,3%.

El Yaris viene equipado con un motor naftero de 1.5 litros, que entrega 107 CV de potencia y un torque máximo de 140 Nm. Está asociado a una caja auomática CTV de siete marchas simuladas, con tracción delantera.

En cuanto a tecnología, incluye una pantalla táctil de 7 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay, entradas USB y un sistema de sonido con seis parlantes. En materia de seguridad, se destaca por su equipamiento completo: siete airbags, control de estabilidad y tracción, asistente de arranque en pendiente, frenos ABS y distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD).

Cuánto sale un Toyota Yaris 0 kilómetro con valor actualizado en septiembre 2025

Toyota Yaris es el vehículo de entrada a gama de la automotriz japonesa en el país y tiene una gran presencia en el mercado automotor local, donde es uno de los dos modelos más vendidos el año. Luego del aumento de casi el 6% que la terminal aplicó para este mes, los valores oscilan entre $28.000.000 y $34.000.000.

Los precios del Toyota Yaris con valor actualizado en septiembre 2025 son: