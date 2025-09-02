Cuánto sale una Toyota Hilux 0 kilómetro con valor actualizado en septiembre 2025

Se produce en Zárate y desde hace años es la pickup más patentada de Argentina. Cuál es el aumento que aplicó la terminal este mes.

La Toyota Hilux es la pickup preferida de los argentinos: desde hace varios años es la chata más patentada del país y en este 2025 continua liderando los registros en su segmento ¿Cuál es su valor actualizado en agosto 2025?

El éxito de la Toyota Hilux en el mercado automotor local se debe a que combina motores potentes y eficientes, gran robustez y confiabilidad, múltiples versiones para uso de trabajo o familiar, un completo paquete de seguridad y además se fabrica en el país , lo que refuerza su valor y disponibilidad.

El mes pasado, Toyota aplicó un aumento general del 3.5% a toda su gama de Hilux, detallando que entre marzo y julio el tipo de cambio oficial se había apreciado un 22%, mientras que en septiembre el aumento que dispuso la automotriz japonesa para esta chata en la Argentina es del 3.9% .

Toyota Hilux, la pickup más patentada de 2025

Según datos provistos por la Asociación de Concesionarias de Automotores de la República Argentina (ACARA), la Toyota Hilux es la pickup más patentada en los primeros ocho meses del año con 22.077 unidades.

Esta cifra la coloca por delante de Ford Ranger (18.468) y Volkswagen Amarok (18.388). Bastante más atrás quedó la compacta Fiat Toro, con 6.196 patentamientos. Fuera del segmento pickups, la Toyota Hilux también es uno de los vehículos más patentados del año, el ranking se reproduce a continuación:

Fiat Cronos: 23.294 unidades patentadas Toyota Yaris: 22.981 Peugeot 208: 22.901 Toyota Hilux: 22.077 Ford Ranger: 18.468

En lo que respecta a los números de agosto 2025, Toyota Hilux registró 2.375 patentamientos, una cifra que le permitió liderar el rubro de las pickups sobre VW Amarok (2.367) y Ford Ranger (2.166) y ser el segundo vehículo del mercado general más vendido detrás del Toyota Yaris (3.781).

Toyota Hilux: ficha técnica y mecánica

La Toyota Hilux es la pickup más elegida por los argentinos desde hace casi dos décadas, un liderazgo que se explica por su confiabilidad, versatilidad y la amplia gama de configuraciones que ofrece. La marca japonesa produce en el país 18 versiones distintas, que incluyen variantes de cabina simple, doble y chasis, con opciones de tracción simple o integral 4x4, adaptadas tanto al trabajo rural e industrial como al uso urbano y familiar.

En cuanto a motorización, toda la línea Hilux está equipada con propulsores turbodiésel que se destacan por su robustez y eficiencia. El catálogo incluye un motor 2.4 de 150 CV con 400 Nm de torque pensado para tareas de exigencia media; un 2.8 de 204 CV con hasta 500 Nm que aporta más potencia y elasticidad en ruta; y un 2.8 de 224 CV con 550 Nm exclusivo de la versión deportiva GR-Sport, orientada a quienes buscan un manejo más dinámico. Estas mecánicas se combinan con cajas manuales o automáticas de seis marchas.

HILUX GR.jpg La Toyota Hilux, una pickup para todo tipo de uso. Foto: Toyota

La seguridad es otro de los puntos fuertes del modelo: de serie incorpora siete airbags, frenos ABS, control de estabilidad, control de tracción y asistencia al arranque en pendiente. En sus versiones más equipadas suma el paquete Toyota Safety Sense, con asistencias como control de velocidad crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia y alerta de cambio de carril, lo que la ubica como una de las pick-ups más completas de su segmento en este aspecto.

Finalmente, la Hilux se distingue por su durabilidad y el respaldo de la marca. Toyota garantiza en Argentina un servicio posventa ágil y una red de cobertura en todo el país, lo que asegura repuestos disponibles y mantenimiento confiable. Esta combinación de potencia, seguridad, tecnología y calidad de construcción explica por qué la Hilux se consolidó como la camioneta preferida de los argentinos.

Cuánto sale una Toyota Hilux 0 km con valor actualizado en septiembre 2025

Toyota Hilux está considerada como una de las pick-up con más calidad y más robustas del mercado. Una prueba es que la marca japonesa ofrece en Argentina una garantía de hasta 10 años o 200.000 km. Y un servicio de posventa de respuesta inmediata en todas las provincias. Los precios de la Toyota Hilux actualizados a septiembre 2025 son: