Adelanto: estos son los 0 kilómetro que van a llegar al país hasta fin de año

Desde compactos urbanos hasta SUV de gran porte: las automotrices buscan seducir al público local con ofertas modernas, eficientes y cada vez más variadas.

El nuevo Nissan Kicks, uno de los modelos que rodarán en suelo argentino este año.

El mercado argentino transita un segundo semestre cargado de lanzamientos, y para las próximas semanas se espera el arribo de autos 0 km híbridos, eléctricos y de nueva generación , varios de ellos beneficiados por el régimen que elimina el arancel extrazona del 35% . En total, son casi 30 novedades que estarán disponibles antes de fin de año.

Así, la combinación de beneficios impositivos y estrategias de las automotrices genera un escenario dinámico para el cierre del año. La mayor parte de las novedades estará concentrada en los SUV , el segmento más demandado del país, mientras que los autos eléctricos e híbridos comienzan a consolidarse como una alternativa cada vez más visible.

En este contexto, marcas generalistas con largo arraigo en el país y nuevas propuestas de origen chino buscan captar la atención del público , con tecnología avanzada y precios competitivos como principales argumentos en la batalla. A continuación, un repaso por los modelos que llegarán antes de fin de año :

Las novedades de las marcas con historia en Argentina

fiat 600 4 Antes de fin de año vuelve el Fitito: Fiat lanzará la reencarnación del mítico 600, esta vez como con mayores dimensiones y sistema híbrido ligero.

Fiat traerá al mercado local el 600 Mild Hybrid, un SUV que recupera un nombre histórico y lo combina con un sistema híbrido ligero que combina un motor naftero de 136 CV más un eléctrico de 29 CV. Su llegada marcará el inicio de la electrificación de la marca italiana en el país.

También dentro del grupo Stellantis, Alfa Romeo se sumará con el Junior, un SUV compacto que marcará la entrada de la marca italiana al segmento electrificado en el país.

Ford apostará a la Territory Híbrida, que se sumará a la oferta de SUV de la marca con un cupo de 2.500 unidades. Con diseño renovado y eficiencia energética, es una de las novedades más relevantes del semestre.

Toyota Yaris Cross Toyota Yaris Cross.

Toyota presentará el Yaris Cross, su primer SUV compacto en el país, con una versión híbrida que combina motor naftero de 92 CV y eléctrico de 81 CV. En el caso de Hyundai, se espera la llegada del Bayon Mild-Hybrid, un modelo urbano con 600 unidades asignadas al cupo de importación sin arancel.

Honda ampliará su gama con el regreso del WR-V, fabricado en Brasil, que contará con motorización convencional y también una variante híbrida. Nissan, por su parte, renovará al Kicks, que estrena generación con un motor 1.0 turbo de 120 CV y un interior mejorado.

Entre las marcas que ya operan en Argentina también se destaca Chery, con los Tiggo 4 y 7 con motorización híbrida convencional más el pequeño urbano EQ1, y Geely, que hará lo propio con el EX30. También está en carpeta el regreso de MG, que anunció una ofensiva múltiple: los SUV ZS híbrido y eléctrico y los MG 3 y MG 4, todos confirmados en el preanuncio de lanzamiento.

La avanzada de las marcas chinas

BYD Dolphin El BYD Dolphin ya se encuentra en instancia de preventa y su arribo oficial a la Argentina es inminente.

Pero por volumen, novedad y potencial impacto en la configuración del parque automotor argentino, el protagonismo del semestre lo tendrán los fabricantes de origen chino, que consolidan su presencia con una variedad inédita de modelos eléctricos e híbridos. Uno de los ejemplos es BYD, que ya abrió la preventa de los Song y Yuan, dos SUV de última generación, además del sedán King y el hatch Dolphin.

Dongfeng entrará al mercado argentino con el Aeolus Mage, un crossover híbrido de diseño moderno. Otra de las novedades es JMEV, que incorporará el EV3 como opción urbana, así como el ME5 de Enoreve, un híbrido enchufable que llega en volumen significativo.

El grupo BAIC traerá el EU5 Plus, un sedán eléctrico, mientras que Changan sumará el CS55 Plus como híbrido enchufable. A su vez, DFSK ofrecerá el E5 como alternativa de acceso dentro de esas opciones PHEV, y en el caso de JAC, se confirmaron dos lanzamientos: el JS6, un SUV también PHEV, y el E30X, completamente eléctrico.

JAC JS6 JAC JS6: un SUV híbrido enchufable que comenzará a verse en la Argentina antes de que finalice el 2025. Foto: JAC

Habrá por supuesto espacio para propuestas más exclusivas, como los modelos Emkoo y AION ES de GAC, o el caso de Lynk & Co: representada en el país por Emotions SA, pidió cupos para importar sin aranceles el 02 (500 unidades) y el 06 (1.987 unidades).

Por último, bajo el paraguas de Stellantis aparece una pieza clave del puente con China: la marca Leapmotor llegará al país con el B10, un compacto, y el C10, un SUV de enfoque electrificado que se suma a la estrategia regional del grupo.