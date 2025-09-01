El clima en Neuquén

El auto 0 km más vendido del momento subió de precio: cuánto cuesta en septiembre 2025

El líder de ventas en julio y agosto incrementó su valor de lista. Cuánto sale este mes uno de los modelos sensación de 2025.

Toyota Yaris

Toyota Yaris, uno de los autos más vendidos en Argentina. 

El auto más vendido del país en julio y agosto (también lo fue en mayo) volvió a mover su lista de precios. Tras liderar el ranking de patentamientos de agosto, el Toyota Yaris arrancó septiembre 2025 con un aumento generalizado y se mantiene en el centro de la escena del mercado local. Según el reporte de ventas por modelos, el Yaris fue el número uno del mes pasado, con ventaja sobre Cronos y 208.

Como es habitual en la marca, Toyota actualizó sus valores el primer día hábil del mes. En el caso del Yaris, la suba de septiembre se ubica en torno al 6% respecto de agosto, dejando al hatch como la puerta de entrada a la gama de la japonesa y, a la vez, como el auto más vendido del momento.

Para dimensionar el salto: en agosto el Yaris se publicaba desde $26.721.000 y hasta $31.921.000 según versión. Con la nueva lista de septiembre 2025, el escalón de arranque trepó a $28.324.000 y el tope pasó a $33.836.000. Es decir, un ajuste aproximado del 6% en toda la gama, en línea con la tendencia del mes.

Parte del atractivo del modelo es que, sin perder el enfoque clásico de la marca —fiabilidad, consumo contenido y servicio de posventa extendido—, el Yaris se ofrece con motor 1.5 y transmisión CVT, únicamente en carrocería hatchback de 5 puertas y con tres niveles de equipamiento (XS, XLS+ y S). Una fórmula simple, probada y alineada con lo que busca gran parte del público.

YARIS INTERIOR

Precio del auto más vendido en septiembre 2025: así quedaron las versiones del Toyota Yaris

Con la lista vigente de septiembre 2025, el Toyota Yaris publica los siguientes precios de lista:

  • XS $28.324.000
  • XLS+ $31.464.000
  • S $33.836.000

Vale recordar que se trata de precios sugeridos al público, válidos en la red oficial y sujetos a impuestos vigentes y a las condiciones de cada concesionario; en la práctica pueden convivir bonificaciones, financiación o gastos administrativos que alteren el ticket final. En la letra chica, Toyota aclara el período de vigencia de la lista (del 01/09/2025 al 30/09/2025), un detalle clave para quien esté por cerrar la compra. Comparar propuestas y pedir el presupuesto final siempre es la conducta más prudente.

Toyota Yaris
Toyota Yaris. Foto: Toyota.

Toyota Yaris. Foto: Toyota.

El liderazgo del Yaris llega respaldado por los números: en agosto encabezó el ranking mensual por modelos, y en el acumulado anual pelea palmo a palmo con los nacionales tradicionales del segmento (Fiat Cronos y Peugeot 208). Esa pulseada muestra un dato de época: con la reapertura de importaciones, varios importados ganaron lugar frente a los fabricados localmente, aunque el gusto argentino por el sedán/hatch accesible —práctico para ciudad y ruta— sigue mandando.

Los 10 autos más vendidos de agosto

  1. Toyota Yaris: 3.781 unidades
  2. Fiat Cronos: 2.238
  3. Volkswagen Polo: 2.109
  4. Toyota Corolla Cross: 2.011
  5. Peugeot 208: 1.863
  6. Chevrolet Tracker: 1.392
  7. Ford Territory: 1.338
  8. Peugeot 2008: 1.334
  9. Volkswagen Taos: 1.291
  10. Renault Kwid: 1.220

Acumulado del año 2025

  1. Fiat Cronos: 23.9242 unidades
  2. Toyota Yaris: 22.9813
  3. Peugeot 208: 22.901

