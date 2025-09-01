El auto 0 km más vendido del momento subió de precio: cuánto cuesta en septiembre 2025

El líder de ventas en julio y agosto incrementó su valor de lista. Cuánto sale este mes uno de los modelos sensación de 2025.

El auto más vendido del país en julio y agosto (también lo fue en mayo) volvió a mover su lista de precios. Tras liderar el ranking de patentamientos de agosto, el Toyota Yaris arrancó septiembre 2025 con un aumento generalizado y se mantiene en el centro de la escena del mercado local. Según el reporte de ventas por modelos, el Yaris fue el número uno del mes pasado, con ventaja sobre Cronos y 208.

Como es habitual en la marca, Toyota actualizó sus valores el primer día hábil del mes. En el caso del Yaris , la suba de septiembre se ubica en torno al 6% respecto de agosto, dejando al hatch como la puerta de entrada a la gama de la japonesa y, a la vez, como el auto más vendido del momento.

Para dimensionar el salto: en agosto el Yaris se publicaba desde $26.721.000 y hasta $31.921.000 según versión. Con la nueva lista de septiembre 2025 , el escalón de arranque trepó a $28.324.000 y el tope pasó a $33.836.000 . Es decir, un ajuste aproximado del 6% en toda la gama, en línea con la tendencia del mes.

Parte del atractivo del modelo es que, sin perder el enfoque clásico de la marca —fiabilidad, consumo contenido y servicio de posventa extendido—, el Yaris se ofrece con motor 1.5 y transmisión CVT, únicamente en carrocería hatchback de 5 puertas y con tres niveles de equipamiento (XS, XLS+ y S). Una fórmula simple, probada y alineada con lo que busca gran parte del público.

YARIS INTERIOR

Precio del auto más vendido en septiembre 2025: así quedaron las versiones del Toyota Yaris

Con la lista vigente de septiembre 2025, el Toyota Yaris publica los siguientes precios de lista:

XS $28.324.000

XLS+ $31.464.000

S $33.836.000

Vale recordar que se trata de precios sugeridos al público, válidos en la red oficial y sujetos a impuestos vigentes y a las condiciones de cada concesionario; en la práctica pueden convivir bonificaciones, financiación o gastos administrativos que alteren el ticket final. En la letra chica, Toyota aclara el período de vigencia de la lista (del 01/09/2025 al 30/09/2025), un detalle clave para quien esté por cerrar la compra. Comparar propuestas y pedir el presupuesto final siempre es la conducta más prudente.

Toyota Yaris Toyota Yaris. Foto: Toyota.

El liderazgo del Yaris llega respaldado por los números: en agosto encabezó el ranking mensual por modelos, y en el acumulado anual pelea palmo a palmo con los nacionales tradicionales del segmento (Fiat Cronos y Peugeot 208). Esa pulseada muestra un dato de época: con la reapertura de importaciones, varios importados ganaron lugar frente a los fabricados localmente, aunque el gusto argentino por el sedán/hatch accesible —práctico para ciudad y ruta— sigue mandando.

Los 10 autos más vendidos de agosto

Toyota Yaris: 3.781 unidades Fiat Cronos: 2.238 Volkswagen Polo: 2.109 Toyota Corolla Cross: 2.011 Peugeot 208: 1.863 Chevrolet Tracker: 1.392 Ford Territory: 1.338 Peugeot 2008: 1.334 Volkswagen Taos: 1.291 Renault Kwid: 1.220

