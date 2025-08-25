Los narcos neuquinos buscan refinanciar pago de multas y apelan a planes de largo plazo

Uno de los condenados en el presente año y que logró resonancia por la utilización casi exclusiva de camionetas Toyota Hilux, accedió a un plan de 50 cuotas.

Algunos narcos neuquinos no escapan a las generales de la ley y, acuciados por deudas, recurren a la buena voluntad de fiscales y jueces para hacer frente a abultadas multas. Es el caso de Sergio Manuel López , quien este año aceptó su responsabilidad por narcomenudeo y recibió una condena de 6 años de cárcel. En tanto, tenía pendiente la definición del pago de una multa. Justamente, en el inicio de esta semana, pudo lograr una amplia “refinanciación” y la abonará en medio centenar de cuotas.

López formó parte de un grupo narco que se destacó por la utilización de pitucas camionetas Toyota Hilux . Los procedimientos que lo involucraron a él y sus cómplices terminó con el secuestro de tres vehículos de esa marca y modelo.

La investigación que tuvo en la mira a López y casi una decena de sospechosos se remonta a junio de 2022. Tras destacados secuestros de drogas, fueron procesados y en los primeros meses de este año se cerró la causa con la condena de López y una mujer, que fue considerada partícipe secundaria . El castigo alcanzó a otros tres hombres y una mujer aunque recibieron penas de tipo condicional. Otro imputado pudo acceder a una probation.

En lo que se refiere a López, fue el narco que recibió el castigo más importante y quedó alojado en la cárcel federal de la ciudad rionegrina de General Roca. De forma paralela, se le impuso una multa cercana a los 1,7 millones de pesos. En el inicio de esta semana hábil, se confirmó que el hombre oriundo de Neuquén capital podrá hacer frente al pago en cómodas cuotas mensuales de un poco más de 33 mil pesos.

El grupo narco que integró López operaba desde el barrio Islas Malvinas y, de forma inicial, se los investigó como integrantes de una presunta asociación ilícita.

La Policía neuquina secuestró un kilo de cocaína y detuvo a 10 personas (1).jpg Los principales sospechosos del manejo de la venta de drogas son un matrimonio y su hija.

La sentencia condenatoria se conoció en abril de este año y fue elaborada por el Tribunal Oral Federal (TOF) de esta capital. Un total de nueve personas fueron investigadas por actividades de narcomenudeo.

Uno de los primeros hechos que se les atribuyó fue la comercialización de marihuana y cocaína en un domicilio ubicado sobre calle Magaldi, entre junio de 2022 y marzo de 2024. El 5 de agosto de 2022 se hizo un allanamiento en esa propiedad y fueron incautados casi 800 gramos de marihuana distribuidos en distintos envoltorios.

El 20 de septiembre de 2023, en otro procedimiento, se encontraron casi un centenar de ravioles de cocaína ocultos en la cámara séptica de la misma vivienda.

Después, en el golpe más importante a los narcos bajo sospecha, se incautaron siete kilos de drogas. Los allanamientos fueron llevados a cabo el 15 de marzo del año pasado y se concentraron en aguantaderos ubicados en los barrios Parque Industrial y El Trébol II. De forma paralela, la Policía comprobó la existencia de una importante logística para proteger la droga, con narcos armados con pistolas y escopetas. Se incautaron cinco armas cortas y largas.

En cuanto al movimiento de dinero en efectivo, quedó reflejado en los más de 10 millones de pesos secuestrados.

Todas las Hilux terminaron en poder de la justicia

Entre las particularidades de los narcos, se destacaba el hecho de que se movilizaban casi en forma exclusiva en camionetas Toyota Hilux. Los sabuesos de la Policía comprobaron que un vehículo de esa marca y modelo fue utilizado en reiteradas oportunidades entre el 24 de noviembre de 2023 y el 15 de marzo de 2024. “El vehículo entre otros usos, estaba destinado a trasladar las sustancias estupefacientes habidas en el domicilio sito en calle Mar Argentino”, precisó la parte acusadora en el proceso definitivo.

En la parte resolutiva, la justicia hizo un capítulo aparte para el tema vehículos y dispuso el decomiso de dos Hilux, y una tercera destinada al Ministerio Público Fiscal de Lomas de Zamora porque era robada. También se ordenó el decomiso de una Renault Duster y solo fueron devueltos un Fiat Argo y una moto Yamaha de 250 centímetros cúbicos.

En tanto, los narcos zafaron de perder un departamento del barrio Parque Industrial, que se había incluido primigeniamente en un apartado como “sujeto a decomiso”.