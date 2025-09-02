Cuánto sale un Fiat Cronos 0 kilómetro con valor actualizado en septiembre 2025

Recuperó su lugar como el auto más patentado de Argentina y sedán exitoso del mercado local. El precio que fijó Stellantis para el modelo en este mes.

El rediseño que recibió a fines de abril parece haberle sentado a la perfección al Fiat Cronos , que a partir de ese momento comenzó a recuperar terreno y volvió a convertirse en el auto más patentado de la Argentina ¿Cuál es su valor actualizado en septiembre 2025?

El Fiat Cronos, producido en la planta de Ferreyra, Córdoba, se lanzó al mercado local en 2018 y ya va por su segundo restyling: en esta última ocasión, el sedán más popular de la Argentina incorporó cambios en en la trompa -principalmente en la parrilla y el paragolpes delantero- y una nueva estética en las llantas de todas sus versiones.

A nivel seguridad, recuperó la opción de cuatro airbags (solamente en su versión tope de gama, denominada Precision) y también sumó una nueva pantalla táctil multimedia. Con todos estos ítems, el Cronos volvió a recuperar su liderazgo y va por más.

Fiat Cronos: el auto más patentado de Argentina en 2025

Según datos provistos por la Asociación de Concesionarias de Automotores de la República Argentina (ACARA), el Fiat Cronos es el auto más patentado en los primeros ocho meses del año en Argentina. El ranking se reproduce a continuación:

Fiat Cronos: 23.294 unidades patentadas Toyota Yaris: 22.981 Peugeot 208: 22.901 Toyota Hilux: 22.077 Ford Ranger: 18.468

En lo que respecta a agosto 2025, Fiat Cronos quedó cuarto en los patentamientos con 2.238 unidades. El primer lugar fue para Toyota Yaris (3.781) y luego se ubicaron Toyota Hilux (2.375) y Volkswagen Amarok (2.367).

Fiat Cronos: ficha técnica y versiones en Argentina

El Fiat Cronos se renovó en abril con un rediseño estético, pero sin cambios bajo el capot: mantiene el motor 1.3 Firefly de 99 CV y 127 Nm, con caja manual de cinco marchas o automática CVT que simula siete, siempre con tracción delantera. Su autonomía en ruta supera los 700 km y ahora luce una trompa retocada, llantas nuevas y una imagen más moderna.

Interior Cronos Así luce el interior del Fiat Cronos tras el útlimo rediseño. Foto: Stellantis

En seguridad, la novedad está en el Precision 1.3 CVT, que vuelve a ofrecer cuatro airbags, mientras que el resto conserva solo los dos frontales. Las versiones intermedias Drive Pack Plus suman pantalla táctil de 7” con Android Auto y Apple CarPlay, y en la variante CVT se agregan faros full LED.

El tope de gama Precision también incorpora tapizados renovados, llantas de 16”, conectividad inalámbrica y airbags laterales. Toda la gama incluye acceso sin llave, y las versiones más equipadas ofrecen caja automática con modo Sport y levas al volante. Según la IA, Fiat Cronos es uno de los mejores autos para comprar en Argentina en 2025.

Cuánto sale un Fiat Cronos en septiembre 2025

Luego del aumento del 12% de agosto, Stellantis volvió a fijar una leve suba para el Fiat Cronos, en este caso del 0.5%. Luego de los ajustes aplicados por la terminal en los precios de lista de toda su gama, estos son los precios del Fiat Cronos en septiembre 2025: