Cuánto sale un Toyota SW4 0 kilómetro con valor actualizado en enero 2026

Es un SUV de producción nacional derivado de la Hilux. Cuál es el precio actualizado tras el último ajuste aplicado por la terminal.

Toyota SW4 se mantiene como una de las propuestas más singulares del mercado argentino de los SUV . A diferencia de la mayoría de sus rivales, no parte de una plataforma monocasco, sino que está desarrollada sobre la base de la Hilux , con chasis de largueros y una concepción mucho más cercana al mundo de las camionetas. Esa arquitectura le permite ofrecer un nivel de resistencia y desempeño en condiciones exigentes que no es habitual en el segmento. ¿Cuál es su precio actualizado en febrero de 2026?

Fabricada en la planta bonaerense de Zárate , el SW4 apunta a un usuario que busca algo más que confort urbano. Tiene siete plazas reales, posición de manejo elevada, tracción integral con reductora y una mecánica turbodiésel probada, lo que la convierte en una opción sólida tanto para viajes largos como para caminos complejos o uso recreativo intenso.

No es un SUV pensado para el tránsito diario en ciudad como prioridad, sino un vehículo de carácter , con una puesta a punto orientada a la durabilidad , la tracción y la confiabilidad mecánica. Esa identidad es la que le permitió sostenerse en el mercado aun con una oferta más acotada que la de otros modelos del segmento como Ford Territory .

Toyota SW4: patentamientos en enero 2026

Según los registros oficiales de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), en enero de 2026 la Toyota SW4 patentó 287 unidades a nivel nacional. Se trata de un volumen acorde a su posicionamiento: no compite en escala con los SUV compactos, sino en un subsegmento más reducido y exigente.

Ese número la dejó fuera del Top 10 SUV del mes, dominado por modelos de menor precio y mayor rotación como Ford Territory y Toyota Corola Cross. Sin embargo, la SW4 mantiene una performance estable dentro del grupo de SUV medianos y grandes, donde la prioridad no es el volumen sino el perfil del usuario.

Una vista lateral del SUV Toyota SW4.

En enero se patentaron 66.080 autos 0km, un 5% por debajo del volumen del mismo mes de 2025. Pese a la amplia disponibilidad de financiamiento, el impulso inicial del mes no logro sostenerse y el promedio diario de patentamientos mostro una desaceleración hacia el cierre.

Toyota SW4: Ficha técnica y características

El SW4 apunta a usuarios que buscan un SUV amplio, con siete plazas, elevado nivel de equipamiento y autenticidad todoterreno. Bajo el capot, todas las versiones comparten el motor turbodiésel 2.8 de 204 CV y 500 Nm, con caja automática de seis marchas y tracción 4x4 desconectable con reductora. Esta fórmula le da buena respuesta en ciudad, eficiencia en ruta y un desempeño sólido fuera del asfalto.

En confort y tecnología, ofrece climatizador bizona, asientos de cuero ventilados, portón trasero eléctrico y sistema de audio JBL con 10 parlantes y subwoofer. Además, incorpora una pantalla táctil de 9 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, cargador por inducción y visión 360°.

Toyota SW4: cuál es su precio en febrero 2026.

Motorización y desempeño

Motor 2.8 turbodiésel de 204 CV y 500 Nm

Caja automática de 6 marchas

Tracción 4x4 con reductora

Modos de conducción y control de tracción A-TRC

Confort y tecnología

Climatizador bizona

Asientos de cuero ventilados

Portón trasero eléctrico

Sistema de audio JBL (10 parlantes + subwoofer)

Pantalla táctil de 9" con Android Auto / CarPlay inalámbrico

Cargador por inducción

Cámara 360°

Seguridad

Toyota Safety Sense:

Alerta de precolisión

Asistente de mantenimiento de carril

Control de crucero adaptativo

7 airbags

Control de estabilidad y tracción

Asistente de arranque y descenso en pendientes

Anclajes ISOFIX

Cuánto sale un Toyota SW4 0 kilómetro con valor actualizado en febrero 2026

Tras el último ajuste de precios aplicado por la marca del 1.90% la lista oficial de precios vigente para el Toyota SW4 en febrero 2026 queda así: