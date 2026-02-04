El clima en Neuquén

icon
18° Temp
72% Hum
Autos
La Mañana Toyota

Cuánto sale un Toyota Corolla Cross 0 kilómetro con valor actualizado en febrero 2026

Fue el SUV más vendido de Argentina en 2025, pero arrancó el año quinto entre los patentamientos del segmento. El ajuste en su precio este mes.

Toyota Corolla Cross. Foto: Toyota 

Toyota Corolla Cross. Foto: Toyota 

 Toyota

El Toyota Corolla Cross cerró 2025 como el SUV más patentado del mercado argentino y una de las piezas clave del dominio comercial de Toyota. Su fórmula -confiabilidad mecánica, versiones híbridas eficientes y un buen equilibrio entre confort y seguridad- le permitió liderar el segmento durante todo el año pasado. Sin embargo, el inicio de 2026 mostró un escenario distinto y una competencia más ajustada. ¿Cuál es el valor actualizado del Corolla Cross en febrero 2026?

Fabricado en Brasil y con producción regional estable, el Corolla Cross sigue siendo una referencia dentro de los SUV medianos. Pero en enero el ranking se reordenó: el modelo de Toyota perdió el liderazgo mensual y quedó relegado al quinto lugar del segmento, mientras Ford Territory tomó la delantera con un fuerte volumen de entregas y mayor disponibilidad comercial.

Toyota Corolla Cross
Así luce el interior de Toyota Corolla Cross.

Así luce el interior de Toyota Corolla Cross.

Este cambio no implica una caída estructural del Corolla Cross, sino más bien un reacomodamiento del mercado, con más oferta, mayor presión de precios y un segmento SUV que hoy concentra algunos de los modelos más vendidos del país.

Toyota Corolla Cross: cómo arrancó 2026 en patentamientos

Según los datos oficiales de la Asociación de Concesionarios Automotores de Argentina (ACARA), en enero de 2026 el Toyota Corolla Cross registró 1.208 unidades patentadas, un volumen que lo ubicó quinto dentro del ranking de SUV del mes.

Así quedó el ranking de SUV más patentados en enero 2026:

  1. Ford Territory: 2.864 unidades
  2. Chevrolet Tracker: 1.905
  3. Peugeot 2008: 1.795
  4. Volkswagen Taos: 1.072
  5. Toyota Corolla Cross: 1.208
  6. Volkswagen Nivus: 1.128
  7. Jeep Compass: 978
  8. Volkswagen T-Cross: 876
  9. Renault Kardian: 849
  10. Jeep Renegade: 555
Toyota Corolla Cross
Toyota Corolla Cross, un SUV con mecánicas nafteras e híbridas.

Toyota Corolla Cross, un SUV con mecánicas nafteras e híbridas.

En diciembre, el mercado automotor mostró una contracción respecto de los meses previos. Aun así, el año cerró con 612.178 autos 0 km patentados, lo que marcó un crecimiento interanual significativo y dejó a la Hilux como el principal referente del período.

Toyota Corolla Cross: modelos y versiones en Argentina

La gama del Toyota Corolla Cross en Argentina está compuesta por seis versiones: dos nafteras, dos híbridas y una variante con estética y puesta a punto deportiva firmada por Gazoo Racing. Todas llegan importadas desde Brasil y comparten plataforma con el sedán Corolla.

Las versiones nafteras usan un motor 2.0 de 170 CV y 200 Nm, con inyección mixta, caja automática CVT de 10 marchas simuladas y tracción delantera; una fórmula que busca suavidad de manejo y buen equilibrio entre consumo y prestaciones. Las híbridas combinan un motor 1.8 naftero con uno eléctrico, con 122 CV combinados, priorizando la eficiencia: menor consumo en ciudad, funcionamiento más silencioso y autonomía extendida gracias al sistema de auto recarga.

Toyota GR Corolla Cross
Toyota Corolla Cross GR-Sport, la variante deportiva de la gama.

Toyota Corolla Cross GR-Sport, la variante deportiva de la gama.

En seguridad, toda la gama incorpora el paquete Toyota Safety Sense, con frenado autónomo de emergencia, control de crucero adaptativo, alerta y mantenimiento de carril, luces altas automáticas y otros ADAS, además de múltiples airbags, control de estabilidad, control de tracción y cámara de retroceso. Por dentro, todas las versiones traen pantalla multimedia de 10 pulgadas, y las más equipadas suman visión 360°, tapizados de cuero, techo panorámico y más confort.

Equipamiento por versiones del Toyota Corolla Cross

Corolla Cross XLI 2.0 CVT

  • Versión de entrada a gama
  • Llantas de aleación de 17’’
  • Pantalla táctil de 10’’ con conectividad
  • Seis airbags, control de estabilidad y de tracción
  • Asistente de arranque en pendiente y cámara trasera

Corolla Cross XEI 2.0 CVT

  • Suma climatizador automático
  • Espejos rebatibles eléctricamente
  • Mejor calidad de tapizados y terminaciones
  • Incorpora Toyota Safety Sense (ADAS principales)

Corolla Cross SEG 2.0 CVT

  • Llantas de 18’’
  • Tapizados de cuero
  • Sistema de visión 360°
  • Más recursos de confort y asistencias de conducción

Corolla Cross HEV XEI 1.8 eCVT

  • Primera versión híbrida de la gama
  • Motor 1.8 naftero + motor eléctrico (122 CV combinados)
  • Llantas de 17’’ y climatizador automático
  • Toyota Safety Sense y foco en eficiencia de consumo

Corolla Cross HEV SEG 1.8 eCVT

  • Tope de gama híbrido
  • Llantas de 18’’, tapizados de cuero y techo panorámico
  • Sistema de visión 360°, sensores delanteros y traseros
  • Monitoreo de punto ciego y alerta de tráfico cruzado trasero

Corolla Cross GR-Sport 2.0 CVT

  • Variante deportiva desarrollada por Gazoo Racing
  • Diseño exterior específico, paragolpes y llantas propias
  • Ajustes en suspensión y dirección para manejo más firme
  • Mantiene el motor 2.0 de 170 CV con caja CVT

Cuánto sale un Toyota Corolla Cross 0 kilómetro en febrero 2026

Luego de un ajuste del 1.87% aplicado por la terminal en los valores de toda la gama, estos son los precios de Toyota Corolla Cross con valor actualizado en febrero 2026:

  • Toyota Corolla Cross XLI 2.0 CVT: $51.918.000
  • Toyota Corolla Cross XEI 2.0 CVT: $55.944.000
  • Toyota Corolla Cross SEG 2.0 CVT: $61.732.000
  • Toyota Corolla Cross HEV XEI 1.8 eCVT: $57.355.000
  • Toyota Corolla Cross HEV SEG 1.8 eCVT: $63.684.000
  • Toyota Corolla Cross GR-Sport 2.0 CVT: $64.083.000

Te puede interesar...

Leé más

Noticias relacionadas

Dejá tu comentario

NEUQUÉN

Azul Curioso

POLICIALES

Negro

MUNDO

Violeta

CIENCIA Y VIDA

Amarillo Pastel