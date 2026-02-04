Cuánto sale un Toyota Corolla Cross 0 kilómetro con valor actualizado en febrero 2026

Fue el SUV más vendido de Argentina en 2025, pero arrancó el año quinto entre los patentamientos del segmento. El ajuste en su precio este mes.

El Toyota Corolla Cross cerró 2025 como el SUV más patentado del mercado argentino y una de las piezas clave del dominio comercial de Toyota. Su fórmula -confiabilidad mecánica, versiones híbridas eficientes y un buen equilibrio entre confort y seguridad- le permitió liderar el segmento durante todo el año pasado . Sin embargo, el inicio de 2026 mostró un escenario distinto y una competencia más ajustada. ¿Cuál es el valor actualizado del Corolla Cross en febrero 2026?

Fabricado en Brasil y con producción regional estable, el Corolla Cross sigue siendo una referencia dentro de los SUV medianos. Pero en enero el ranking se reordenó: el modelo de Toyota perdió el liderazgo mensual y quedó relegado al quinto lugar del segmento, mientras Ford Territory tomó la delantera con un fuerte volumen de entregas y mayor disponibilidad comercial.

Este cambio no implica una caída estructural del Corolla Cross, sino más bien un reacomodamiento del mercado , con más oferta, mayor presión de precios y un segmento SUV que hoy concentra algunos de los modelos más vendidos del país.

Toyota Corolla Cross: cómo arrancó 2026 en patentamientos

Según los datos oficiales de la Asociación de Concesionarios Automotores de Argentina (ACARA), en enero de 2026 el Toyota Corolla Cross registró 1.208 unidades patentadas, un volumen que lo ubicó quinto dentro del ranking de SUV del mes.

Así quedó el ranking de SUV más patentados en enero 2026:

Ford Territory: 2.864 unidades Chevrolet Tracker: 1.905 Peugeot 2008: 1.795 Volkswagen Taos: 1.072 Toyota Corolla Cross: 1.208 Volkswagen Nivus: 1.128 Jeep Compass: 978 Volkswagen T-Cross: 876 Renault Kardian: 849 Jeep Renegade: 555

Toyota Corolla Cross Toyota Corolla Cross, un SUV con mecánicas nafteras e híbridas. Toyota

En diciembre, el mercado automotor mostró una contracción respecto de los meses previos. Aun así, el año cerró con 612.178 autos 0 km patentados, lo que marcó un crecimiento interanual significativo y dejó a la Hilux como el principal referente del período.

Toyota Corolla Cross: modelos y versiones en Argentina

La gama del Toyota Corolla Cross en Argentina está compuesta por seis versiones: dos nafteras, dos híbridas y una variante con estética y puesta a punto deportiva firmada por Gazoo Racing. Todas llegan importadas desde Brasil y comparten plataforma con el sedán Corolla.

Las versiones nafteras usan un motor 2.0 de 170 CV y 200 Nm, con inyección mixta, caja automática CVT de 10 marchas simuladas y tracción delantera; una fórmula que busca suavidad de manejo y buen equilibrio entre consumo y prestaciones. Las híbridas combinan un motor 1.8 naftero con uno eléctrico, con 122 CV combinados, priorizando la eficiencia: menor consumo en ciudad, funcionamiento más silencioso y autonomía extendida gracias al sistema de auto recarga.

Toyota GR Corolla Cross Toyota Corolla Cross GR-Sport, la variante deportiva de la gama. Toyota

En seguridad, toda la gama incorpora el paquete Toyota Safety Sense, con frenado autónomo de emergencia, control de crucero adaptativo, alerta y mantenimiento de carril, luces altas automáticas y otros ADAS, además de múltiples airbags, control de estabilidad, control de tracción y cámara de retroceso. Por dentro, todas las versiones traen pantalla multimedia de 10 pulgadas, y las más equipadas suman visión 360°, tapizados de cuero, techo panorámico y más confort.

Equipamiento por versiones del Toyota Corolla Cross

Corolla Cross XLI 2.0 CVT

Versión de entrada a gama

Llantas de aleación de 17’’

Pantalla táctil de 10’’ con conectividad

Seis airbags, control de estabilidad y de tracción

Asistente de arranque en pendiente y cámara trasera

Corolla Cross XEI 2.0 CVT

Suma climatizador automático

Espejos rebatibles eléctricamente

Mejor calidad de tapizados y terminaciones

Incorpora Toyota Safety Sense (ADAS principales)

Corolla Cross SEG 2.0 CVT

Llantas de 18’’

Tapizados de cuero

Sistema de visión 360°

Más recursos de confort y asistencias de conducción

Corolla Cross HEV XEI 1.8 eCVT

Primera versión híbrida de la gama

Motor 1.8 naftero + motor eléctrico (122 CV combinados)

Llantas de 17’’ y climatizador automático

Toyota Safety Sense y foco en eficiencia de consumo

Corolla Cross HEV SEG 1.8 eCVT

Tope de gama híbrido

Llantas de 18’’, tapizados de cuero y techo panorámico

Sistema de visión 360°, sensores delanteros y traseros

Monitoreo de punto ciego y alerta de tráfico cruzado trasero

Corolla Cross GR-Sport 2.0 CVT

Variante deportiva desarrollada por Gazoo Racing

Diseño exterior específico, paragolpes y llantas propias

Ajustes en suspensión y dirección para manejo más firme

Mantiene el motor 2.0 de 170 CV con caja CVT

Cuánto sale un Toyota Corolla Cross 0 kilómetro en febrero 2026

Luego de un ajuste del 1.87% aplicado por la terminal en los valores de toda la gama, estos son los precios de Toyota Corolla Cross con valor actualizado en febrero 2026: