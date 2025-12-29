Cuánto sale un Ford Territory 0 kilómetro con valor actualizado en diciembre 2025

Es uno de los SUV que más creció en el año y está entre los más relevantes del segmento. Cuál fue el ajuste que aplico la terminal en su precio este mes.

Ford Territory continúa siendo uno de los productos que mejores resultados le viene dando a Ford en Argentina. Este SUV mediano logró consolidarse dentro de un segmento muy competitivo por su diseño moderno, buen nivel de equipamiento y una motorización atractiva, que se potenció con la llegada de una versión híbrida. ¿Cuál es su precio actualizado en diciembre de 2025?

En un mercado donde los SUV ganan cada vez más terreno frente a los autos tradicionales, el Territory supo posicionarse como una opción equilibrada para el uso familiar y urbano, con un planteo moderno y un nivel tecnológico que lo mantiene competitivo frente a sus principales rivales.

La Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA) entregó su último reporte, en el que se destaca que Ford Territory se ubicó entre los SUV más patentados del país durante noviembre , consolidando su buen momento comercial dentro del segmento.

Ford Territory Así luce el interior de Ford Territory. Ford

A nivel anual, los 5 SUV más patentados en Argentina en 2025 (enero–noviembre) son:

Toyota Corolla Cross: 17.203 unidades Chevrolet Tracker: 16.115 Volkswagen Taos: 15.570 Peugeot 2008: 14.071 Ford Territory: 12.166

En lo que respecta al mercado general de los autos 0 km en Argentina, durante noviembre se patentaron 34.905 vehículos, mientras que el acumulado de los primeros once meses del año alcanza 587.666 unidades, lo que representa un crecimiento interanual cercano al 50%, según datos oficiales de ACARA.

Ford Territory: ficha técnica y versiones en Argentina

Ford Territory llegó renovado este año con cambios en el diseño exterior, mejoras en el interior y una mayor dotación tecnológica. Las versiones nafteras están impulsadas por un motor 1.8 EcoBoost de 185 CV, asociado a una transmisión automática, que ofrece un equilibrio adecuado entre consumo, respuesta y confort de marcha.

El hecho de ser un SUV importado no fue un obstáculo: su nivel de equipamiento, las pantallas de 12” y 12,3”, la conectividad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay, el sistema FordPass y el espacio interior lo posicionaron como una alternativa sólida frente a competidores regionales.

Ford Territory Ford Territory. Ford

La gama de la Ford Territory en Argentina está compuesta por las siguientes versiones:

Territory SEL: versión de entrada, con pantalla táctil de 12,3", Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, FordPass Connect, faros full LED, control de estabilidad, frenos ABS y airbags frontales, laterales y de cortina.

versión de entrada, con pantalla táctil de 12,3", Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, FordPass Connect, faros full LED, control de estabilidad, frenos ABS y airbags frontales, laterales y de cortina. Territory Titanium: suma tapizados de cuero microperforado, butacas delanteras calefaccionadas y ventiladas, control de velocidad crucero adaptativo con Stop & Go, cámara 360°, sensores de estacionamiento delanteros y traseros y un paquete ampliado de ADAS.

suma tapizados de cuero microperforado, butacas delanteras calefaccionadas y ventiladas, control de velocidad crucero adaptativo con Stop & Go, cámara 360°, sensores de estacionamiento delanteros y traseros y un paquete ampliado de ADAS. Territory Trend Hybrid: combina un motor naftero 1.5 litros con uno eléctrico, alcanza 245 CV y 545 Nm de torque, utiliza una transmisión automática DHT de dos velocidades y prioriza la eficiencia, con una autonomía total estimada en hasta 1.200 kilómetros.

Cuánto cuesta un Ford Territory en diciembre 2025

Tras el último ajuste aplicado por la marca, estos son los precios de lista actualizados del Ford Territory en Argentina durante diciembre de 2025: