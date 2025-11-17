Cuánto sale un Ford Territory 0 kilómetro con valor actualizado en noviembre 2025

Es el SUV estrella del momento y acaba de sumar una versión híbrida. Cuál fue el ajuste que aplico la terminal en su precio este mes.

Ford Territory es un producto que le viene dando muy buenos resultados a la marca del óvalo en Argentina: se está consolidando como uno de los SUV más elegidos del mercado y acaba de sumar una versión híbrida que potencia la gama. ¿Cuál es su precio actualizado en noviembre de 2025?

Este SUV mediano se volvió uno de los más populares del país por su combinación de diseño, confort, equipamiento y precio competitivo dentro del segmento, que cada vez está seduciendo a más conductores.

Además, suma un potente motor turbo de 1.8 litros , que ofrece un equilibrio interesante entre rendimiento y eficiencia, junto con una caja automática CVT suave y bien calibrada para el uso urbano. También incorporó un paquete completo de ADAS y conectividad multimedia que lo posicionó como un SUV moderno y accesible.

Ford Territory: así son sus patentamientos en 2025

La Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA) entregó su último reporte en el que se destaca que Ford Territory fue el SUV más patentado de Argentina en octubre, con 2.008 unidades. Lo siguió Chevrolet Tracker (1.764) y completó el podio Toyota Corolla Cross (1.695).

Ford Territory Ford Territory, un SUV mediano que se destaca. Ford Argentina

A nivel anual, los 5 SUV más patentados en Argentina en 2025 son:

Toyota Corolla Cross - 17.203 unidades

Chevrolet Tracker - 16.115

Volkswagen Taos - 15.570

Peugeot 2008 - 14.071

Ford Territory - 12.166

En lo que respecta al mercado general de los autos 0km en Argentina, en octubre se patentaron 51.982 vehículos, 7,6% menos que en septiembre y un 16,9% más que en octubre 2024. Así, los primeros diez meses del año acumulan 552.484 vehículos 0km patentados, lo que equivale a un crecimiento del 55,1% respecto de 2024.

Ford Territory: cómo es la versión híbrida que debuta

El nuevo Ford Territory Trend Hybrid combina un motor turbo 1.5 litros de cuatro cilindros y ciclo Miller -que entrega 150 caballos de fuerza- con un motor eléctrico de 218 CV. En conjunto, ambos generan una potencia total de 245 CV y un torque máximo de 545 Nm, con tracción delantera. Esta configuración apunta a mejorar la eficiencia sin resignar respuesta en el uso urbano y en ruta.

Trri Ford Territory Híbrida, una versión que debuta en el mercado argentino. Ford

La transmisión es una automática DHT (Dedicated Hybrid Transmission) de dos velocidades, diseñada especialmente para sistemas híbridos. Permite cuatro modos de funcionamiento que administran la energía eléctrica según la demanda: desde un modo 100% eléctrico en tránsito lento hasta un modo de máxima performance, donde el motor térmico y el eléctrico trabajan juntos.

La batería es de iones de litio con tecnología LCM y una capacidad de 1,8 kWh, lo que le otorga una autonomía total de hasta 1.200 kilómetros. Ford ofrece para esta versión híbrida tres años o 100.000 km de garantía para el vehículo y el motor térmico, y ocho años o 160.000 km para la batería.

Ford Territory: ficha técnica y versiones en Argentina

Ford Territory llegó renovado este año con un diseño exterior actualizado, mayor dotación tecnológica y un motor 1.8 litros EcoBoost de 185 CV, asociado a una caja automática de doble embrague de siete marchas. Esta combinación no solo mejora la aceleración y el consumo, sino que también aporta un comportamiento eficiente en ciudad y un andar sereno en ruta, dos atributos muy valorados en el uso diario.

El hecho de ser un SUV importado desde China no fue un obstáculo. Por el contrario, su paquete de asistencias, el sistema multimedia con pantalla de 12”/12,3”, la conectividad a través de FordPass y el interior espacioso la convirtieron en una opción lógica frente a competidores regionales que quedaron un paso atrás en materia de innovación.

Ford Territory Así luce el interior de Ford Territory que se vende en Argentina. Ford

La gama de la Ford Territory en Argentina está compuesta de la siguiente manera:

Territory SEL: Es la versión de entrada de gama, ideal para quienes buscan un SUV moderno y completo sin saltar a precios más altos. Incluye sistema multimedia con pantalla táctil de 12,3" compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico, FordPass™ Connect, faros delanteros full LED, aire acondicionado, levantavidrios eléctricos, cierre centralizado, frenos ABS, control de estabilidad (ESP) y airbags frontales, laterales y de cortina.

Es la versión de entrada de gama, ideal para quienes buscan un SUV moderno y completo sin saltar a precios más altos. Incluye sistema multimedia con pantalla táctil de 12,3" compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico, FordPass™ Connect, faros delanteros full LED, aire acondicionado, levantavidrios eléctricos, cierre centralizado, frenos ABS, control de estabilidad (ESP) y airbags frontales, laterales y de cortina. Territory Titanium: Es la opción más equipada y tecnológica. Suma tapizado de cuero microperforado, plazas delanteras calefaccionadas y refrigeradas, control de velocidad crucero adaptativo con función Stop & Go, cámara 360°, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, encendido sin llave y más asistentes a la conducción.

Es la opción más equipada y tecnológica. Suma tapizado de cuero microperforado, plazas delanteras calefaccionadas y refrigeradas, control de velocidad crucero adaptativo con función Stop & Go, cámara 360°, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, encendido sin llave y más asistentes a la conducción. Territory Trend Hybrid: Es la gran novedad de la gama y combina un motor turbo 1.5 litros de cuatro cilindros con un motor eléctrico, alcanzando una potencia conjunta de 245 CV y 545 Nm de torque. Está asociada a una transmisión automática DHT de dos velocidades, que optimiza el uso de la energía y permite diferentes modos de conducción según la demanda. Su batería de iones de litio de 1,8 kWh ofrece una autonomía total de hasta 1.200 kilómetros, con tracción delantera y una puesta a punto adaptada para el uso regional.

Cuánto cuesta un Ford Territory en noviembre 2025

Tras el último ajuste de precios aplicado por la marca, estos son los valores actualizados de la Ford Territory en Argentina para noviembre: