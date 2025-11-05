Cuánto sale un Toyota Corolla Cross 0 kilómetro con valor actualizado en noviembre 2025

Actualmente, es el SUV más elegido de Argentina por su tecnología, confort y confiabilidad ¿Cuál es el aumento que fijó la terminal para este mes?

En un mercado automotor cada vez más competitivo, el Toyota Corolla Cross mantiene su liderazgo entre los SUV medianos. Con una oferta equilibrada entre versiones híbridas y nafteras, la marca japonesa logra sostener un volumen de ventas que lo posiciona como uno de los modelos más buscados del país. ¿Cuál es su precio actualizado en noviembre de 2025?

Con una arquitectura robusta y una mecánica probada, el Corolla Cross se destaca por tener caja automática en todas sus versiones y por su versatilidad: es un SUV pensado para el uso urbano y para los viajes largos en ruta, con buena autonomía y consumo.

Además, el Toyota Corolla Cross tiene un equipamiento de serie con siete airbags y varios Sistemas Avanzados de Asistencia a la Conducción ( ADAS ) que lo convierten hoy en día en el SUV más seguro de su categoría en Argentina.

Toyota Corolla Cross: rey de patentamientos

La Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA) entregó su último reporte en el que se destaca que Toyota Corolla Cross es el SUV más patentado de Argentina durante los primeros 10 meses de 2025.

Toyota Corolla Cross Toyota Corolla Cross, un SUV que se destaca por su seguridad. Toyota Argentina

Los 5 SUV más patentados en Argentina en 2025:

Toyota Corolla Cross - 17.203 unidades Chevrolet Tracker - 16.115 Volkswagen Taos - 15.570 Peugeot 2008 - 14.071 Ford Territory - 12.166

En lo que respecta al mercado general de los autos 0km en Argentina, en octubre se patentaron 51.982 vehículos, 7,6% menos que en septiembre y un 16,9% más que en octubre 2024. Así, los primeros diez meses del año acumulan 552.484 vehículos 0km patentados, lo que equivale a un crecimiento del 55,1% respecto de 2024.

Toyota Corolla Cross, el SUV más seguro de Argentina

Según el informe entregado por CESVI Argentina (Centro de Experimentación y Seguridad Vial), el Toyota Corolla Cross es el SUV mediano más seguro del país. La entidad evaluó 225 ítems vinculados con seguridad activa y pasiva: ponderó la presencia de ADAS como el control de estabilidad, el frenado autónomo de emergencia y los resultados de pruebas de impacto, junto con el valor comercial del vehículo para determinar la mejor relación entre precio y seguridad.

Corolla Cross Interior Así luce el interior del Toyota Corolla Cross en Argentina. Toyota Argentina

En esta edición, el Corolla Cross se destacó por ofrecer de serie un paquete completo de asistencias a la conducción, entre ellas freno autónomo, alerta de cambio de carril, control de velocidad crucero adaptativo y detección de peatones o ciclistas. También sumó siete airbags de serie y una estructura reforzada que mejoró su rendimiento en los ensayos de choque internacionales. CESVI resaltó además que Toyota mantuvo el mismo nivel de protección en toda la gama, sin limitar el equipamiento de seguridad a las versiones más caras.

Toyota Corolla Cross: mecánica y ficha técnica

En total, Toyota Corolla Cross tiene seis versiones en Argentina si se cuentan sus modelos nafteros, híbridos y uno deportivo desarrollado por Toyota Gazoo Racing y denominado Corolla Cross GR Motorsport.

En su oferta de versiones nafteras, el Toyota Corolla Cross equipa un motor 2.0 litros de 170 caballos y 200 Nm de torque, con inyección mixta. Se combina con una caja automática CVT que simula 10 marchas preprogramadas, con tracción delantera.

Troyota Corolla Cross Toyota Corolla Cross lleva patentadas 17.203 unidades en el año, según ACARA Toyota Argentina

Dentro de esta configuración se encuentran dos alternativas:

XLI 2.0 CVT : es la puerta de entrada a la gama. Incluye llantas de aleación de 17 pulgadas, pantalla táctil de 8”, seis airbags, control de estabilidad y de tracción, asistencia al arranque en pendiente y cámara trasera.

: es la puerta de entrada a la gama. Incluye llantas de aleación de 17 pulgadas, pantalla táctil de 8”, seis airbags, control de estabilidad y de tracción, asistencia al arranque en pendiente y cámara trasera. XEI 2.0 CVT: suma climatizador automático, espejos rebatibles eléctricamente, tapizados de mayor calidad y más detalles de confort. A nivel seguridad, incorpora el paquete Toyota Safety Sense, con frenado autónomo de emergencia, control de velocidad crucero adaptativo y alerta de cambio de carril, entre otros asistentes.

La alternativa híbrida combina un motor naftero 1.8 con una unidad eléctrica, que trabajan de forma conjunta. El sistema entrega 122 caballos y prioriza la eficiencia, con autonomía mejorada gracias a la auto recarga.

HEV HEI 1.8 eCVT: es la versión híbrida de entrada. Equipa llantas de aleación de 17 pulgadas, faros delanteros LED, climatizador automático, tapizados de tela, y un sistema multimedia con pantalla táctil de 8”. En materia de seguridad ofrece seis airbags, control de estabilidad y tracción, asistencia al arranque en pendiente y el paquete Toyota Safety Sense con frenado autónomo, alerta de cambio de carril y control de velocidad crucero adaptativo.

es la versión híbrida de entrada. Equipa llantas de aleación de 17 pulgadas, faros delanteros LED, climatizador automático, tapizados de tela, y un sistema multimedia con pantalla táctil de 8”. En materia de seguridad ofrece seis airbags, control de estabilidad y tracción, asistencia al arranque en pendiente y el paquete Toyota Safety Sense con frenado autónomo, alerta de cambio de carril y control de velocidad crucero adaptativo. HEV SEG 1.8 eCVT: es la opción más equipada de la gama híbrida. Suma llantas de 18 pulgadas, tapizados de cuero natural y ecológico, techo panorámico, sistema de visión 360°, apertura y arranque sin llave, y portón trasero eléctrico. Mantiene todo el paquete Toyota Safety Sense e incorpora sensores de estacionamiento delanteros y traseros, junto con monitoreo de punto ciego y alerta de tráfico cruzado trasero.

toyota-gr-corolla-cross Toyota Corolla GR Sport, la variante deportiva de este SUV. Toyota Argentina

Por último, la versión GR-Sport le da un perfil más deportivo a la SUV. Desarrollada por Gazoo Racing, la división de competición de Toyota, se diferencia por un diseño exclusivo y una puesta a punto específica de la suspensión y dirección. Mantiene la misma mecánica, pero ofrece una experiencia de manejo más firme y estética distintiva.

Toyota Corolla Cross 0 kilómetro: valor actualizado en noviembre 2025

Luego de un ajuste del 4% aplicado por la terminal en los valores de toda la gama, estos son los precios de Toyota Corolla Cross con valor actualizado en noviembre 2025: