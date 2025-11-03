Salió a la luz la nueva Toyota Hilux: cómo es la próxima pickup que se fabricará en Argentina

Reemplazará a la actual que se fabrica en Zárate. Se lanza la semana próxima en Tailandia.

Salió a la luz la nueva Toyota Hilux y la noticia recorre rápido los pasillos de la industria local. El primer teaser oficial empieza a delinear cómo será la próxima generación de la pickup mediana que la marca japonesa fabricará en la Argentina a partir de 2026.

Desde hace casi una década, la Toyota Hilux es la gran referencia del segmento: lidera el ranking de ventas entre las camionetas y es uno de los pilares productivos de la planta de Zárate, desde donde se exporta a buena parte de América Latina. Por eso, cada cambio en la gama no sólo mueve el tablero comercial, sino también la planificación industrial y laboral en el país y la región.

Lo que se ve ahora es el adelanto de un restyling profundo sobre la plataforma que debutó en 2015. Toyota eligió, una vez más, la vía gradual: en lugar de una generación completamente nueva, decidió actualizar chasis, suspensiones, diseño y tecnología, pero conservando esa base robusta que convirtió a la Toyota Hilux en sinónimo de confiabilidad y trabajo duro.

El estreno mundial se dará primero en Tailandia, el próximo 10 de noviembre, donde la camioneta se presentará bajo la denominación “Hilux Revo/Travo 2026”. “Vamos a recorrer un nuevo camino juntos”, anticipa Toyota Tailandia en el video oficial, marcando el tono de una renovación que apuesta a combinar tradición y electrificación.

Nueva Toyota Hilux La nueva Toyota Hilux, tal como se la pudo ver en rutas de Irak. Foto: BFMS

Hace unos meses ya había aparecido algunas fotos espía tomadas en Medio Oriente, durante pruebas en rutas de Irak. Allí se dejó ver una unidad camuflada, pero con suficientes pistas como para entender hacia dónde va el rediseño: trompa más alta, parrilla agrandada y faros divididos en dos niveles, en línea con la estética estrenada por la Tacoma en Norteamérica.

Toyota Hilux 2026 Impactante: la Toyota Hilux 2026, de frente. Toyota

Nueva Toyota Hilux: diseño más agresivo pero fiel a la receta clásica

El frente es la zona donde más se percibe el cambio. La nueva Toyota Hilux adopta una parrilla de mayor tamaño, con marco bien marcado y el emblema central en relieve, que refuerza la sensación de robustez. Los faros, ahora en dos piezas, suman una firma lumínica más moderna y le dan un aire de familia con otros modelos globales de la marca.

En los laterales se mantienen las líneas básicas de la carrocería actual. Aun así, se esperan trochas más anchas, guardabarros más trabajados y nuevas llantas de aleación, buscando una postura más plantada sin perder esa imagen de herramienta de trabajo que caracteriza a la Toyota Hilux.

Toyota Hilux 2026 Toyota Hilux 2026. Toyota

En la parte trasera las modificaciones serían más suaves. Las filtraciones muestran una caja de carga con refuerzos adicionales y una barra aerodinámica integrada, solución que ya se vio en rivales como Volkswagen Amarok y Chevrolet S10, y que ayuda tanto a la imagen deportiva como al flujo de aire sobre la caja.

Toyota Hilux 2026: motores y tecnología que se vienen

En el plano mecánico, se especula que la Toyota Hilux 2026 mantendrá el conocido motor turbodiésel 2.8 de 204 CV, un bloque clave para el trabajo pesado y los viajes largos. La gran novedad será la incorporación de un sistema mild-hybrid de 48 voltios, pensado para reducir consumos, bajar emisiones y mejorar la respuesta a bajo régimen sin resignar confiabilidad, un punto central para los usuarios más tradicionales.

Toyota Hilux 2026 El flyer que anuncia la presentación de la Toyota Hilux 2026 para el lunes 10 de noviembre. Toyota

La estrategia global de la marca también contempla, a mediano plazo, el desembarco de una Hilux 100% eléctrica y hasta una variante a hidrógeno para mercados muy específicos. En paralelo, se esperan mejoras en la caja automática, uno de los puntos que más críticas recibe en la generación actual, y ajustes en la suspensión para ganar confort de marcha sin perder capacidad de carga ni aptitudes off-road.

Puertas adentro, la Toyota Hilux dará un salto importante. Aunque todavía no hay fotos oficiales del interior, los anticipos hablan de un tablero digital, una nueva pantalla central de 12 pulgadas y un paquete de asistentes a la conducción Toyota Safety Sense.

Toyota Hilux 2026 La Toyota Hilux 2026, de atrás Toyota

Cuándo llega la nueva Toyota Hilux a la Argentina y qué pasará con la actual

La presentación en Tailandia será el puntapié inicial de una fase de lanzamiento que se extenderá durante lo que resta de 2025. Recién después comenzará la producción regional y se prevé que la nueva Toyota Hilux llegue a la Argentina entre 2026 y 2027, con fabricación en la planta bonaerense de Zárate para abastecer a todo el mercado latinoamericano.

Mientras tanto, la Hilux actual seguirá en producción y sosteniendo el liderazgo entre las pick-ups medianas (fue la más vendida de octubre y seguramente termine cómo líder en 2025), enfrentando a rivales cada vez más agresivos como Ford Ranger, Volkswagen Amarok y Chevrolet S10. La estrategia de Toyota es clara: mantener la base conocida, sumar tecnología y electrificación de manera gradual y no romper con la fórmula que convirtió a la Toyota Hilux en un clásico de los campos, las rutas y las ciudades argentinas.