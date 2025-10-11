Cuánto sale una Toyota Hilux 0 kilómetro con valor actualizado en octubre 2025

Se produce en la planta bonaerense de Zárate y es una de las pickups más patentadas de Argentina. Cuál es el aumento en su precio que fijó la terminal este mes.

Toyota Hilux es la pickup más elegida de Argentina por su confiabilidad y durabilidad. Su motor potente, el chasis robusto y la tracción confiable la convierten en una herramienta ideal tanto para el trabajo en el campo como era el uso urbano. ¿Cuál es su precio actualizado en octubre 2025?

El confort y la tecnología también juegan un papel clave: con el paso de las generaciones, Toyota incorporó mayores elementos de seguridad , conectividad y asistencias a la conducción ( ADAS ) que convirtieron a la Hilux en una pickup moderna y y competitiva en todos los aspectos.

Toyota Hilux se produce en la planta bonaerense de Zárate , lo que refuerza su valor, disponibilidad y garantiza un amplio servicio de posventa. A eso se suma un mantenimiento sencillo y una reputación de confiabilidad bien ganada.

Toyota Hilux: sus patentamientos en 2025

La Asociación de Concesionarias de la República Argentina (ACARA) entregó su informe mensual, en el que detalló que Toyota Hilux fue el segundo modelo más patentado de septiembre con 2.499 unidades, quedando detrás de Toyota Yaris (3.037) y por encima de Ford Ranger (2.211), que ocupó el tercer puesto.

En lo que respecta a nivel anual, estos son los vehículos que más fueron patentados en los primeros nueve meses en Argentina:

Toyota Yaris - 21.023 unidades Fiat Cronos - 26.009 Peugeot 208 - 24.632 Toyota Hilux - 24.581 Ford Ranger - 20.694

Toyota Hilux Interior El interior de la Toyota Hilux que se comercializa en Argentina. Foto: Toyota

En lo que respecta al mercado en general, en septiembre se patentaron 55.827 vehículos, un 1,7% más que en agosto y un 27,8% más que en septiembre de 2024. Con estos números, los primeros nueve meses del año acumulan 500.089 vehículos 0 km patentados, un crecimiento del 60,4% comparado con el mismo período del año pasado.

Toyota Hilux: modelos y versiones:

La Toyota Hilux es la pickup más elegida por los argentinos desde hace casi dos décadas. Su éxito no es casual: combina confiabilidad, versatilidad y una amplia gama de versiones que se adaptan a distintos usos. Fabricada en la planta bonaerense de Zárate, la marca japonesa ofrece 18 configuraciones diferentes, con variantes de cabina simple, doble y chasis, y opciones de tracción simple o integral 4x4. Esa diversidad la convierte en una herramienta ideal tanto para el trabajo rural e industrial como para el uso urbano o familiar.

En el apartado mecánico, toda la línea Hilux apuesta por motores turbodiésel reconocidos por su robustez, eficiencia y respuesta en cualquier terreno. Las opciones son tres:

2.4 de 150 CV y 400 Nm: pensado para tareas de exigencia media, con bajo consumo y gran confiabilidad.

pensado para tareas de exigencia media, con bajo consumo y gran confiabilidad. 2.8 de 204 CV y hasta 500 Nm: más potencia y elasticidad, ideal para viajes largos o uso mixto.

más potencia y elasticidad, ideal para viajes largos o uso mixto. 2.8 de 224 CV y 550 Nm (GR-Sport): la versión más deportiva, con un comportamiento más dinámico y ágil.

Todas las configuraciones pueden combinarse con cajas manuales o automáticas de seis velocidades, lo que refuerza la versatilidad del modelo.

Toyota Hilux Toyota Hilux. Foto: Toyota

La seguridad es otro de sus pilares. Desde las versiones de entrada incorpora siete airbags, frenos ABS, control de estabilidad, control de tracción y asistencia al arranque en pendiente. Además, las versiones más completas suman el paquete Toyota Safety Sense, que incluye: Control de velocidad crucero adaptativo. Frenado autónomo de emergencia. Alerta de cambio de carril. Este equipamiento la ubica como una de las pickups más seguras y tecnológicamente avanzadas de su segmento.

Cuánto sale una Toyota Hilux 0 km con valor actualizado en octubre 2025

Toyota Hilux está considerada como una de las pick-up con más calidad y más robustas del mercado. Una prueba es que la marca japonesa ofrece en Argentina una garantía de hasta 10 años o 200.000 km. Y un servicio de posventa de respuesta inmediata en todas las provincias. Luego de un aumento del 4% en toda la gama, los precios de la Toyota Hilux actualizados a octubre 2025 son: