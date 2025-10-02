Cuánto sale un Fiat Cronos 0 kilómetro con valor actualizado en octubre 2025

Se produce a nivel nacional y es el único sedan que figura en el top-10 de patentamientos de autos 0km ¿Cuál es el aumento que fijó la terminal para este mes?

Fiat Cronos está peleando por ser el vehículo más patentado del año. Atributos como eficiencia en el consumo, un bajo costo de mantenimiento y una amplia red de posventa lo colocan como uno de los autos 0km más populares de Argentina ¿Cuál es su precio actualizado en octubre 2025?

El Cronos es el único sedan que figura entre los 10 autos más baratos y vendidos del mercado, viene de recibir su último rediseño en abril de este año -en el que se aplicaron cambios en la trompa y en las llantas de aleación- y sigue destacándose como una de las opciones más prácticas y elegidas por quienes buscan un auto confiable y accesible .

Así es el interior del Fiat Cronos que se comercializa en Argentina. Foto: Stellantis

Producido en la planta de Ferreyra, Córdoba, el Fiat Cronos lleva siete años y ocho meses en el mercado argentino. Fue líder en ventas en forma consecutiva entre 2021 y 2023, hasta que en 2024 el Peugeot 208 le quitó ese lugar de privilegio que ahora quiere recuperar.

Fiat Cronos: sus patentamientos en 2025

La Asociación de Concesionarias de la República Argentina (ACARA) entregó su informe mensual, en el que detalló que Fiat Cronos fue el cuarto modelo más patentado de septiembre con 2.077 unidades, quedando detrás de Toyota Yaris (3.037) Toyota Hilux (2.499) y Ford Ranger (2.211).

En lo que respecta a nivel anual, estos son los autos que más fueron patentados en los primeros ocho meses en Argentina:

Toyota Yaris - 21.023 unidades Fiat Cronos - 26.009 Peugeot 208 - 24.632 Toyota Hilux - 24.581 Ford Ranger - 20.694

Fiat Cronos: modelos y versiones:

El Fiat Cronos se renovó en abril con un rediseño estético que le dio un aire más moderno, aunque no hubo cambios en su mecánica. Conserva el motor 1.3 Firefly de 99 CV y 127 Nm, disponible con caja manual de cinco velocidades o automática CVT que simula siete marchas, siempre con tracción delantera.

Fiat Cronos (3).jpg En el último rediseño, Fiat Cronos recibió cambios en la parrilla. Foto: Stellantis

Su autonomía en ruta supera los 700 km -tiene un consumo medio de 6.0 litros cada 100 kilómetros declarado por la marca- mientras que la carrocería recibió retoques en la trompa y nuevas llantas.

En el interior, la actualización se nota en detalles de diseño y materiales, ofreciendo un ambiente más contemporáneo y cómodo para los ocupantes. En materia de seguridad, la versión Precision 1.3 CVT vuelve a contar con cuatro airbags, mientras que las demás mantienen los dos frontales.

La versión de entrada a fama se denomina Like y, a pesar de ser la más sencilla de todas, viene equipadas con llantas de aleación (15 pulgadas)

y, a pesar de ser la más sencilla de todas, viene equipadas con llantas de aleación (15 pulgadas) Las versiones intermedias Drive Pack Plus incorporan pantalla táctil de 7” compatible con Android Auto y Apple CarPlay, y la variante CVT añade faros full LED.

incorporan pantalla táctil de 7” compatible con Android Auto y Apple CarPlay, y la variante CVT añade faros full LED. El tope de gama Precision incluye tapizados renovados, llantas de 16”, conectividad inalámbrica y airbags laterales. Toda la gama ofrece acceso sin llave, y las versiones más equipadas suman caja automática con modo Sport y levas al volante.

CRONOS_ATRAS.jpg El Fiat Cronos visto desde atrás: un ícono de la marca italiana en el país. ¿Cuánto sale en mayo 2025?

Además, el Fiat Cronos cuenta con un tanque de combustible de 48 litros, suspensión delantera tipo McPherson y trasera con barra de torsión, dirección asistida eléctricamente y un peso que varía entre 1.080 y 1.120 kg según la versión. La capacidad del baúl se mantiene en 525 litros, manteniendo su practicidad para el uso diario y viajes largos.

Cuánto sale un Fiat Cronos en octubre 2025

Stellantis aplicó una suba del 2.95% para el Cronos este mes. Luego de los ajustes aplicados por la terminal en los precios de lista de toda su gama, estos son los precios del Fiat Cronos en octubre 2025: