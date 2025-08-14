Fiat Cronos y Peugeot 208: cómo comprar en cuotas los autos más vendidos de 2025

Ambos modelos ofrecen montos a financiar con tasa 0% y también alternativa UVA.

Peugeot 208 y Fiat Cronos, los dos autos más vendidos de la Argentina. Foto: Stellantis.

En lo que va de 2025, el Fiat Cronos y el Peugeot 208 permanecen en la cima del mercado. En el acumulado anual, el Cronos lidera con 21.663 patentamientos y el 208 lo escolta con 20.989, según datos de ACARA. En ese contexto, la financiación en cuotas volvió a ser el gancho comercial más fuerte del agosto, con planes a tasa 0% y líneas UVA específicas que reducen la barrera de entrada para el 0 km.

Las terminales renovaron en agosto sus propuestas de créditos con tasa subsidiada , en varios casos a 0% y con cuotas fijas . La movida abarca a los principales grupos, con especial protagonismo de Stellantis (casa de Fiat y Peugeot ), que actualizó sus programas para toda la gama.

El empuje financiero llega tras un mes de listas de precios en alza y un mercado que respondió con nuevas tácticas para sostener el volumen: hay cupos y stock limitados, y en algunos modelos se combina tasa cero con alternativas UVA para estirar plazos.

Antes de ir al concesionario, es clave entender dos cosas: tasa 0% significa que la cuota resulta del monto dividido por la cantidad de meses (se suman gastos y seguros), y en créditos UVA la cuota se actualiza por índice. Además, varias marcas aclaran que las promos pueden variar entre concesionarios y están vigentes por tiempo limitado.

Cómo comprar Fiat Cronos y Peugeot 208 en cuotas: planes vigentes en agosto

Fiat Cronos Fiat Cronos. Foto: Stellantis.

Fiat Cronos: líneas con tasa 0% y alternativas UVA

Tasa 0% (UVA) a 24 meses : financiación de hasta $15.000.000 para toda la gama . Para un Cronos con ese monto, la cuota arranca del equivalente a la actualización UVA mensual.

: financiación de para . Para un Cronos con ese monto, la cuota arranca del equivalente a la mensual. UVA hasta 80% del valor (12 meses) : opción de hasta $20.000.000 a tasa 0% en 12 meses para operaciones puntuales (según precio final y evaluación crediticia).

: opción de a en 12 meses para operaciones puntuales (según precio final y evaluación crediticia). Tasa fija 0% a 18 meses: alternativa de hasta $10.000.000. Ejemplo: $10.000.000 a 18 meses son cuotas cercanas a $555.000 (más gastos).

Estas condiciones fueron ratificadas por el grupo con alcance nacional durante agosto. En algunos canales, Fiat combina la tasa 0% con otras líneas de tasa preferencial para quien necesite un monto mayor.

Peugeot 208 El Peugeot 208 recibió cambios de configuración en agosto de 2025. Foto: Stellantis.

Peugeot 208: “Tasa Express” y plan exclusivo para 208 GT

“Tasa Express” 0% : hasta $12.000.000 a 12 meses para toda la gama. Ejemplo: $12.000.000 a 12 meses son cuotas de aprox. $1.000.000 (más gastos).

: a para toda la gama. Ejemplo: $12.000.000 a 12 meses son (más gastos). Exclusivo 208 GT / 2008 : hasta $16.000.000 a 0% en 18 meses . Ejemplo: $16.000.000 a 18 meses promedia aprox. $890.000 por mes (más gastos).

: a en . Ejemplo: $16.000.000 a 18 meses promedia aprox. por mes (más gastos). Alternativas UVA: créditos a 24 meses con tasa 5,9% (no 0%) y montos superiores para 208 y otros modelos del grupo, para quien priorice plazo sobre tasa.

En los concesionarios, Stellantis replica estas condiciones y aclara vigencia mensual, cupos y que la aprobación depende del perfil crediticio del cliente.

Paso a paso para llegar a la mejor cuota (y no fallar en el intento)

Definir el monto a financiar : con tasa 0%, cuanto menor sea el monto, más liviana la cuota; si vas por UVA, hay que pensar en un colchón por la actualización del índice.

: con tasa 0%, cuanto menor sea el monto, más liviana la cuota; si vas por UVA, hay que pensar en un colchón por la actualización del índice. Pedir preaprobación en la financiera de la marca (o en la red oficial) y solicitar por escrito el costo financiero total: allí aparecen gastos, seguros y sellados.

en la financiera de la marca (o en la red oficial) y solicitar por escrito el costo financiero total: allí aparecen gastos, seguros y sellados. Chequear stock y plazos de entrega : varias propuestas tienen cupos y pueden variar según concesionario.

: varias propuestas tienen cupos y pueden variar según concesionario. Simular escenarios: por ejemplo, $12.000.000 a 12 meses vs. $16.000.000 a 18 meses; con tasa 0% la cuenta es directa, pero si es UVA pedir la proyección.

¿Por qué Cronos y 208 son los elegidos? Además de las cuotas sin interés, ambos modelos compiten con precios de entrada contenidos para el segmento y una red de posventa extensa, lo que favorece el costo de uso. El empuje de los planes de financiación es decisivo para sostener la demanda y mantener a Fiat Cronos y Peugeot 208 en el lote de los autos más vendidos de 2025.