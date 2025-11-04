Cuánto sale un Toyota Yaris 0 kilómetro con valor actualizado en noviembre 2025

Es uno de los autos 0km más patentados del año. Los motivos de su éxito en Argentina y cuánto ajustó su precio la terminal este mes.

Con más de 28 mil unidades vendidas en lo que va del año, el Toyota Yaris se consolida como uno de los autos 0km más elegidos de la Argentina . En un mercado automotor que se viene recuperando tras meses de incertidumbre, el hatchback de la marca japonesa se mantiene como una de las opciones más accesibles en el segmento B (chico). ¿Cuál es su precio actualizado en noviembre de 2025?

El éxito del Toyota Yaris se sustenta en que cuenta con una mecánica probada y eficiente , tiene un precio de lista que lo ubica entre los 10 autos 0km más baratos de la Argentina y, si bien está pensado para la ciudad, responde de manera apropiada en la ruta, mostrando buenos niveles de consumo.

De alguna manera, el Yaris se beneficio de que se haya discontinuado el Etios en Argentina, porque pasó a ser el modelo de acceso de la marca japonesa en el país y se volvió mucho más popular. Esto, sumado a los interesantes planes de financiamiento que existen para adquirirlo lograron que se convierta en un éxito de ventas.

Toyota Yaris: auto más patentado de Argentina en 2025

Según el informe mensual que presenta la la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), Toyota Yaris es el auto 0km más patentado del país en los primeros 10 meses de 2025 y le sacó ventaja a su inmediato perseguidor, el Fiat Cronos.

YARIS INTERIOR Así luce el interior del Toyota Yaris que se vende en Argentina. Toyota

Los 5 vehículos 0km más patentados en Argentina en 2025:

Toyota Yaris - 28.286 unidades Fiat Cronos - 27.866 Toyota Hilux - 27.211 Peugeot 208 - 26.887 Ford Ranger - 22.744

En lo que respecta al mercado general de los autos 0km en Argentina, en octubre se patentaron 51.982 vehículos, 7,6% menos que en septiembre y un 16,9% más que en octubre 2024. Así, los primeros diez meses del año acumulan 552.484 vehículos 0km patentados, lo que equivale a un crecimiento del 55,1% respecto de 2024.

Se postergó el lanzamiento del SUV Toyota Yaris Cross

El lanzamiento del Toyota Yaris Cross en Argentina, que estaba previsto para el 27 de noviembre, se postergó debido a los graves daños que sufrió la planta de motores de Porto Feliz, en San Pablo, tras un fuerte temporal. La tormenta provocó destrozos en la infraestructura y obligó a cerrar el complejo mientras se evalúa el impacto.

Toyota Yaris Cross Toyota Yaris Cross. El nuevo SUV de la marca japonesa llegaría en febrero de 2026. Toyota Argentina

Aunque no hubo heridos graves, la producción de motores quedó interrumpida, afectando directamente al Yaris Cross, que se ensambla en Sorocaba pero depende de esos componentes, al igual que otros modelos como el Corolla y el Corolla Cross. Toyota aún no anunció la nueva fecha de presentación ni de llegada a concesionarios, aunque se prevé que será en febrero de 2026.

Ficha técnica estimada del Toyota Yaris Cross:

Origen : Brasil (planta de Sorocaba)

: Brasil (planta de Sorocaba) Segmento : SUV chico

: SUV chico Motores : 1.5 naftero y 1.5 híbrido

: 1.5 naftero y 1.5 híbrido Transmisiones : Manual o automática CVT

: Manual o automática CVT Dimensiones : 4,31 m largo aprox.

: 4,31 m largo aprox. Tracción : Delantera

: Delantera Tecnología: Pantallas hasta 12,3’’, asistencias ADAS

Toyota Yaris: modelos y versiones disponibles en Argentina

El Toyota Yaris debutó en 1999 y desde entonces se consolidó como un éxito a nivel mundial, superando las 10 millones de unidades vendidas. En Argentina llegó en 2016 y rápidamente se convirtió en una de las opciones más populares dentro de su segmento.

Actualmente, la cuarta generación del Yaris se comercializa en el país, importada desde San Pablo, Brasil. Según ACARA, en 2024 se posicionó en el quinto lugar del ranking de patentamientos, con 20.862 unidades vendidas y una cuota de mercado del 5,3%.

El Yaris viene equipado con un motor naftero de 1.5 litros, que entrega 107 CV de potencia y un torque máximo de 140 Nm. Está asociado a una caja automática CTV de siete marchas simuladas, con tracción delantera.

Toyota Yaris Una vista lateral del hatchback Toyota Yaris. Toyota

En cuanto a tecnología, incluye una pantalla táctil de 7 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay, entradas USB y un sistema de sonido con seis parlantes. En materia de seguridad, se destaca por su equipamiento completo: siete airbags, control de estabilidad y tracción, asistente de arranque en pendiente, frenos ABS y distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD).

Cuánto sale un Toyota Yaris 0 kilómetro con valor actualizado en noviembre 2025

Toyota Yaris es el vehículo de entrada a gama de la automotriz japonesa en el país y tiene una gran presencia en el mercado automotor local, donde es uno de los dos modelos más vendidos el año. Luego del aumento del 4% que la terminal aplicó para este mes, los valores oscilan entre $31.000.000 y $37.000.000.

Los precios del Toyota Yaris con valor actualizado en noviembre 2025 son: