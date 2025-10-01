Cuánto sale un Toyota Yaris 0 kilómetro con valor actualizado en octubre 2025

Es el auto más patentado en lo que va del del año y está por estrenar una versión SUV ¿Cuál es el aumento que tiene para este mes?

El Toyota Yaris es el modelo más vendido de la Argentina en lo que va de 2025. Además, figura entre los 10 autos 0km más baratos del mercado, es uno de los más patentados y a finales de noviembre estrenará una versión SUV ¿Cuál es su precio actualizado en octubre 2025?

Este hatcthback para el segmento B (chico) viene equipado con el conocido motor naftero de 1.5 litros , asociado a una caja de cambios automática y posee una versión deportiva tope de gama.

Actualmente se comercializa la cuarta generación del Yaris en el país y el último rediseño se produjo en noviembre de 2023. Cabe resaltar que el Yaris se ofreció con caja manual hasta junio de este año, pero ahora ahora todas las transmisiones son automáticas.

Toyota Yaris: sus patentamientos en 2025

La Asociación de Concesionarias de la República Argentina (ACARA) entregó su informe mensual, en el que detalló que Toyota Yaris fue el auto más patentado de septiembre con 3.037 unidades, superando a Toyota Hilux (2.499), Ford Ranger (2.211) y Fiat Cronos Cronos (2.077).

En lo que respecta a nivel anual, estos son los autos que más fueron patentados en los primeros ocho meses en Argentina:

Toyota Yaris - 26.023 unidades

- 26.023 unidades Fiat Cronos - 26.009

Peugeot 208 - 24.632

Toyota Hilux - 24.581

Ford Ranger - 20.694

SUV Toyota Yaris Cross: ¿Cuándo se estrena?

Toyota lanzará en Argentina el nuevo Yaris Cross el 27 de noviembre. Este SUV del Segmento B se ubicará entre el Yaris Hatchback y el Corolla, con un stock inicial de 2.000 unidades y reservas ya abiertas en concesionarios.

Toyota Yaris Cross El Toyota Yaris Cross que actualmente se comercializa en Asia. Foto: Toyota

Fabricado en Brasil, mide 4,31 m de largo y competirá con modelos como Chevrolet Tracker, Peugeot 2008 y Volkswagen T-Cross. Toyota proyecta vender 16.000 unidades para 2026, en un segmento que representa casi la mitad de las ventas de SUV en el país.

Habrá cinco versiones: tres nafteras con motor 1.5 de 107 cv y dos híbridas con un nuevo 1.5 de 111 cv. El consumo será de 5,9 l/100 km en las nafteras y 3,9 l/100 km en las híbridas, con autonomías de hasta 900 km.

Toda la gama incluirá seis airbags, Toyota Safety Sense, cámara trasera, luces LED y arranque por botón. Las versiones más completas sumarán techo panorámico, cámara 360°, cuero sintético y portón eléctrico, además de opciones como pintura bitono y más de 50 accesorios.

Cuánto sale un Toyota Yaris 0 kilómetro con valor actualizado en octubre 2025

Toyota Yaris viene equipado con un motor naftero de 1.5 litros, que entrega 107 CV de potencia y un torque máximo de 140 Nm. Está asociado a una caja automática CTV de siete marchas simuladas, con tracción delantera.

En materia de seguridad, se destaca por su equipamiento completo: siete airbags, control de estabilidad y tracción, asistente de arranque en pendiente, frenos ABS y distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD).

Toyota Yaris Así luce el interior del Toyota Yaris que se comercializa en Argentina. Foto: Toyota

En cuanto a tecnología, incluye una pantalla táctil de 7 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay, entradas USB y un sistema de sonido con seis parlantes.

El Yaris es el vehículo de entrada a gama de la automotriz japonesa en el país -luego de haber discontinuado el Etios- y tiene una gran presencia en el mercado automotor local, donde es uno de los dos modelos más vendidos el año. Luego del aumento del 6% que la terminal aplicó para este mes, los valores oscilan entre $30.000.000 y $36.000.000.

Los precios del Toyota Yaris con valor actualizado en octubre 2025 son: