Cuánto sale una Toyota SW4 0 kilómetro con valor actualizado en septiembre 2025

Es el SUV más grande y lujoso de la marca japonesa, que se vende en tres versiones, una deportiva con el sello GR.

En el mercado de autos 0 km de la Argentina, la Toyota SW4 se mantiene como una de las SUV de chasis de largueros más buscadas por su combinación de confiabilidad, prestaciones fuera del camino y el respaldo industrial local. En septiembre de 2025 , la marca actualizó su lista oficial, siempre con la Toyota SW4 posicionada en el rango alto del segmento, con tres versiones claramente diferenciadas por equipamiento y estética.

Fabricada en Zárate y derivada de la conocida Hilux , la Toyota SW4 conserva la receta clásica del modelo: motor turbodiésel 2.8 de 204 CV, caja automática de 6 marchas y tracción 4x4 con reductora. Esta configuración, junto a los 7 asientos y al paquete de asistencias Toyota Safety Sense , explica por qué la SW4 sigue siendo referencia entre los 0 km orientados a familia y aventura.

Para septiembre, la automotriz aplicó un ajuste promedio cercano al 4/5% en su gama, movimiento que también alcanzó a la Toyota SW4. Con lista renovada y disponibilidad variable según concesionario, el precio de “vidriera” sirve de base para negociar y puede variar por flete, patentamiento y seguros, además de eventuales planes o sobreprecios de cada plaza.

Al momento de comparar dentro del universo de modelos 0 km con chasis y 7 plazas, la Toyota SW4 destaca por su robustez mecánica, su valor de reventa y un equipamiento de seguridad completo, incluyendo control de crucero adaptativo, alerta de precolisión y mantenimiento de carril. En confort suma pantalla de 9”, conectividad Android Auto/Apple CarPlay, climatizador bizona y opciones como visión 360° y cargador inalámbrico, según versión.

Toyota SW4 Toyota SW4. Foto: Toyota.

Precio de la Toyota SW4 en septiembre 2025

La lista oficial vigente en septiembre de 2025 para la Toyota SW4 0 km queda así:

SW4 SRX 4x4 2.8 AT : $80.113.000

: SW4 Diamond 4x4 2.8 AT : $80.880.000

: SW4 GR-Sport 4x4 2.8 AT: $85.013.000

Estos valores corresponden a precios sugeridos de fábrica para modelos 0 km y no incluyen gastos de flete, patentamiento, seguro ni adicionales comerciales que pueda aplicar cada punto de venta. Como referencia, el salto frente a agosto 2025 ronda los $3 millones (un 4%) en la versión base, en línea con el ajuste mensual dispuesto por la marca.

Toyota SW4 Toyota SW4. Toyota

El equipamiento de la Toyota SW4

Más allá del número, la Toyota SW4 sostiene atributos que pesan en la decisión de compra dentro de los 0 km familiares y de uso mixto:

Seguridad activa y pasiva completa (hasta 7 airbags y ADAS Toyota Safety Sense).

(hasta 7 airbags y ADAS Toyota Safety Sense). Capacidad off-road real , con selector 4x4 , baja y ayudas electrónicas (A-TRC, HAC, DAC).

, con , y ayudas electrónicas (A-TRC, HAC, DAC). Confort y tecnología acordes al rango de precio: tapizados de cuero , butacas con ventilación , portón eléctrico y sistema JBL en versiones superiores.

acordes al rango de precio: tapizados de , , y en versiones superiores. Mecánica probada y red de posventa amplia, un diferencial clave para quien prioriza confiabilidad entre los SUV 0 km.

Para evitar sorpresas, conviene solicitar al concesionario un detalle por escrito de todos los conceptos: precio del vehículo, bonificaciones, gastos (flete, formularios, patentamiento), seguro y tiempos de entrega. También es recomendable consultar financiaciones vigentes y disponibilidad por color/versión, ya que la demanda de la Toyota SW4 suele ser sostenida.