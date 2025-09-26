Una marca regresa a la Argentina: cuál es el primer SUV que llega en octubre

Desembarca con un modelo 100% eléctrico y mucha tecnología. Lanzamiento en octubre con 11 concesionarios.

El regreso de Geely a la Argentina ya es un hecho y despierta expectativa en los usuarios de los SUV. La automotriz china vuelve con una estrategia enfocada en la electromovilidad y el estreno local estará a cargo de un SUV urbano con enfoque eficiente, pensado para moverse con solvencia en ciudad y ruta. Para el mercado argentino, Geely busca combinar diseño actual, buena dotación tecnológica y costos de uso contenidos, un combo que hoy define la pelea entre los SUV compactos.

Después de algunos años fuera del país, la marca retorna con un plan de desembarco progresivo y una red de ventas y atención que se irá ampliando por etapas. El primer paso es introducir un SUV 100% eléctrico como “punta de lanza”, coherente con la nueva etapa global de Geely y su apuesta por plataformas modernas, software actualizado y paquetes de asistencia a la conducción. El objetivo es claro: ganar terreno en un segmento donde la demanda por SUV eficientes y con buena seguridad crece sin pausa.

La estrategia incluye un socio local responsable de posventa, garantías y suministro de repuestos. La automotriz china desembarca en el país de la mano de Autos Sustentables del Sur, su nuevo representante oficial y distribuidor exclusivo.

En diseño, el SUV elegido por Geely apuesta por líneas limpias, una parrilla cerrada propia de los cero emisiones y una firma lumínica de última generación. Puertas adentro, promete una cabina con pantallas de gran tamaño, conectividad permanente y comandos intuitivos, en sintonía con lo que hoy exigen los clientes.

Geely EX5 (3) Geely EX5, el nuevo SUV que llega a la Argentina. Autos Sustentables del Sur

Geely vuelve con un SUV eléctrico como primer paso

El modelo debut será el Geely EX5, un SUV 100% eléctrico que fue lanzado recientemente en Brasil y arribará a la Argentina en octubre (con una cuota de 500 unidades hasta diciembre de 2025 otorgada por el gobierno). Este vehículo equipa un motor eléctrico de 218 CV, 320 Nm de torque, con una eficiencia energética del 90 % y aceleración de 0 a 100 km/h en 6,9 segundos. Su batería le otorga una autonomía de 413 kilómetros, con modos de conducción Eco, Normal y Sport

Otro punto fuerte de este SUV es su arquitectura específica para eléctricos, lo que se traduce en mejor aprovechamiento del espacio interior y baúl generoso. Geely sabe que esa mezcla de practicidad y diseño es la que hoy inclina la balanza en el segmento.

En conectividad, el SUV de Geely llegará con actualizaciones de software “over the air”, integración con smartphones y asistentes de voz. Esto garantiza que el sistema multimedia y las funciones del vehículo se mantengan al día, un aspecto clave en los SUV modernos.

La garantía en Argentina será de tres años o 100 mil kilómetros, pero adelantan que desde 2026 se podrá extender hasta los cinco años (retroactiva para los modelos vendidos en 2025).

Respecto de su servicio de posventa, Geely ya comunicó una red de 11 concesionarios: CABA, Provincia de Buenos Aires (Hudson, Avellaneda y Balcarce), Tierra del Fuego, San Juan, Mendoza, Catamarca, La Rioja, Chaco y Entre Ríos. Todas garantizarán repuestos originales y asistencia técnica bajo estándares globales de la marca. Además, sostienen, importarán piezas para los usuarios de modelos Geely vendidos en la etapa anterior.

Si bien el desembarco se produce exclusivamente con el EX5, para 2026 el importador adelanta el ingreso de nuevos modelos de combustión, híbridos y eléctricos como el Coolray Lite, Monjaro y Radar.

Geely es una empresa china de la industria automotriz, con sede en Hangzhou, Zhejiang. Es la propietaria o accionista principal de las marcas Geely, Polestar, Volvo Cars, Horse, Lynk & Co, Proton, Lotus Cars y London EV.