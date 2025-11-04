Operativo en pleno centro neuquino: una persona murió en un hotel

El hallazgo se realizó este martes por la mañana. Una consigna policial quedó apostada en la entrada del hotel Apolo.

Este martes por la mañana se realizó una intervención policial por el hallazgo de un huésped muerto en el hotel Apolo, ubicado en avenida Olascoaga 361, en pleno centro neuquino. Por el momento quedó apostada un efectivo como consigna en la puerta de entrada al edificio.

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron a LM Neuquén que no hay indicios de criminalidad.

En tanto, dos patrulleros se apostaron en la Isla 132 hacia las 7 de la mañana ante el cuerpo de un hombre joven muerto sobre la costa del brazo del río a la altura de la botera del club Santafesino. Fue descubierto por efectivos de Prefectura Naval Argentina durante el recambio de personal.

muerto isla 132 Juan Manuel Curcho

El hombre vestido con ropa color oscuro yacía sobre la tierra junto al río, visible desde el puente de la Isla, a 100 metros del mismo y en cercanía de la plaza saludable, dentro del circuito de bici senda.

Los efectivos policiales realizaron la demarcación para prohibir el paso entre los árboles de la costa, en tanto aguardan la llegada de personal de Criminalística. Por su parte, el Ministerio Público Fiscal (MPF) indicó que lo retirará Prefectura.

Qué se sabe del hombre muerto encontrado en la Isla 132

En diálogo con LM Neuquén, Freddy Rivera, jefe de la comisaría Segunda, confirmó que fueron alertados a las 7:15 cuando apostaron una consigna en el lugar mientras dieron intervención al MPF y a la Policía Científica. "El personal se encuentra preservando la escena, podría tratarse de un varón aparentemente adulto".

En cuanto a las circunstancias del descubrimiento del cuerpo, indicó que fue el personal de Prefectura quien divisó en la margen del río el escenario de una persona muerta.

Consultado acerca de la posibilidad de que sea una persona desaparecida, con orden de búsqueda y ubicación, indicó: "Estamos descartando en base al archivo, con jurisdicciones vecinas nuestras, y con los grupos de búsqueda".

En tanto, mientras aguardan la llegada del médico legista que realizará la revisión preliminar del cuerpo, la circulación en la Isla 132 quedó habilitada.