Ni Ferrari ni Ford: esta es la marca de autos más valiosa del mundo

El informe Best Global Brands 2025 ubicó a una terminal asiática en lo más alto del rubro, y en el sexto puesto general. ¿Quiénes integran el top 10?

El ranking elaborado cada año por la consultora Interbrand busca determinar cuáles son las marcas globales con mayor influencia y que generan el mayor valor económico. Foto: Freepik

En un año marcado por retrocesos de gigantes europeos y estadounidenses , una automotriz japonesa volvió a imponerse como la más valiosa del planeta . Con un leve crecimiento en su valoración global, logró sostener su liderazgo en el competitivo mercado mundial y consolidar una posición que parece inamovible .

El ranking Best Global Brands 2025 , elaborado por la consultora Interbrand, confirmó que Toyota mantiene el primer puesto entre las marcas de autos y el sexto en la clasificación general . Su valor de marca asciende a US$ 74.200 millones , un 2% más que en 2024, ubicándola detrás de gigantes tecnológicos como Apple , Microsoft , Amazon , Google y Samsung .

El informe pondera aspectos como los ingresos , la presencia global , la rentabilidad y la fortaleza de marca . En el caso de Toyota, la consistencia de su desempeño permitió que se despegara de competidoras que no lograron sostener el ritmo.

Mercedes-Benz y BMW, con resultados a la baja

El segundo puesto quedó en manos de Mercedes-Benz, con una valoración de US$ 50.100 millones, que representa una caída del 15% interanual y una baja de dos posiciones en el ranking global, donde ahora se ubica décima.

mercedes-benz-volante-logo Mercedes-Benz se ubicó segunda en el ranking de marcas de la industria automotriz. Foto: Mercedes-Benz

En tercer lugar aparece BMW, con un valor de US$ 46.800 millones y un retroceso del 10% respecto del año anterior, lo que le significó descender cuatro escalones en la lista general.

Más atrás figura Tesla, que sufrió el desplome más pronunciado entre las grandes marcas automotrices: su valor cayó un 35% hasta los US$ 29.500 millones, y pasó del puesto 12 al 25 en el ranking mundial. Según el estudio, esto se debe a que la marca de autos eléctricos creada por Elon Musk enfrentó una disminución de ventas, interrupciones en la producción y el impacto negativo de las controversias que rodearon a su fundador.

Marcas que crecen y nuevas protagonistas

El top 10 de automotrices más valiosas se completa con Honda (US$ 24.800 millones, -7%), Hyundai (US$ 24.600 millones, +7%), Audi (US$ 15.400 millones, -11%), Ferrari (idénticos US$ 15.400 millones, pero con un crecimiento interanual del 17%), Volkswagen (US$ 15.000 millones, -9%) y Porsche (US$ 15.000 millones, -14%).

ferrari-cavalcade-patagonia Ferrari tuvo un crecimiento del 17% respecto al año pasado. Foto: Ferrari

Otra gran novedad del informe fue el ingreso de la china BYD, que por primera vez se ubicó entre las 100 marcas más valiosas del mundo, en el puesto 90. Para los analistas, su irrupción representa la mayor disrupción en la industria automotriz desde la llegada de Tesla.

Por fuera del top 10 aparecen Nissan (82°), Kia (89°) y BYD, lo que confirma el avance sostenido de las automotrices asiáticas frente a los fabricantes europeos y norteamericanos.

BYD Dolphin Mini 2 BYD, un símbolo de la nueva avanzada asiática: ya se ubica en el puesto 90.

En el ranking global, Apple se mantiene como la marca más valiosa del planeta, con una valoración de US$ 470.900 millones, seguida por Microsoft, Amazon, Google y Samsung. Pero en el universo automotor, el liderazgo no admite discusión: al menos por un año más, Toyota vuelve a ser la marca de autos más valiosa del mundo.

Las automotrices más valiosas del mundo en 2025

Toyota – US$ 74.200 millones Mercedes-Benz – US$ 50.100 millones BMW – US$ 46.800 millones Tesla – US$ 29.500 millones Honda – US$ 24.800 millones Hyundai – US$ 24.600 millones Audi – US$ 15.400 millones Ferrari – US$ 15.400 millones Volkswagen – US$ 15.000 millones Porsche – US$ 15.000 millones

Las marcas más valiosas del mundo en 2025