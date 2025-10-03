Cuánto sale un Toyota Corolla Cross 0 kilómetro con valor actualizado en octubre 2025

Se convirtió en el SUV más patentado de la Argentina en lo que va del año. ¿Cuál es el aumento que fijó la terminal para este mes?

Toyota Corolla Cross se está consolidando como el SUV más elegido de Argentina. La combinación de tecnología , confort y confiabilidad , sumado a versiones que incluyen una motorización naftera e híbrida logran que se adapte a diferentes necesidades y perfiles de usuarios ¿Cuál es su precio actualizado en octubre 2025?

Además, todos sus modelos vienen equipados con caja automática , lo que asegura un manejo más suave y eficiente en el tránsito urbano. En su última actualización incorporó una pantalla táctil de 10 pulgadas en las versiones de entrada a gama, mientras que las configuraciones más equipadas sumaron un sistema de visión de 360 grados que mejora la seguridad y el confort al conducir.

Este SUV llega importado desde Brasil -donde se produce en la planta de Sorocaba, en San Pablo- y debutó en el mercado argentino en 2021. Ya acumula dos actualizaciones importantes en su ciclo de vida, la más reciente presentada en enero de 2025, por lo que no se esperan nuevos cambios en el corto plazo.

Toyota Corolla Cross: el SUV más patentado

Toyota Corolla Cross pasó a liderar por primera vez el los patentamientos SUV en agosto de este año y desde ese momento se mantiene firme en la cima. Según el reporte entregado por la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), el ránking de los SUV más patentados en los primeros nueve meses de 2025 es el siguiente:

Toyota Corolla Cross - 15.861 unidades Chevrolet Tracker - 14.574 Volkswagen Taos - 14.419 Peugeot 2008 - 12.801 Ford Territory - 10.441

Si se miran los datos exclusivos del mes de septiembre, Ford Territory fue el SUV más patentado con 2.008 unidades, seguido por Chevrolet Tracker (1.764) y Toyota Corolla Cross (1.695).

Toyota Corolla Cross Una vista lateral del Toyota Corolla Cross. Foto: Toyota

En lo que respecta al mercado en general, en septiembre se patentaron 55.827 vehículos, un 1,7% más que en agosto y un 27,8% más que en septiembre de 2024. Con estos números, los primeros nueve meses del año acumulan 500.089 vehículos 0 km patentados, un crecimiento del 60,4% comparado con el mismo período del año pasado.

Toyota Corolla Cross: modelos y versiones

La gama del Toyota Corolla Cross en Argentina está compuesta por seis versiones, que incluyen configuraciones con motor naftero, opciones híbridas y una variante deportiva desarrollada por Gazoo Racing, la división de competición de la marca.

A fines de 2024, toda la línea incorporó el paquete Toyota Safety Sense, que suma asistencias avanzadas a la conducción (ADAS) como frenado automático precolisión, control de crucero adaptativo, alerta y mantenimiento de carril, luces altas automáticas, alerta de punto ciego, alerta de tráfico trasero y frenado asistido en maniobras a baja velocidad.

Toyota Corolla Cross El espacio interior del Toyota Corolla Cross. Foto: Toyota

Las versiones a combustión están impulsadas por un motor turbonaftero de 2.0 litros con inyección mixta, que entrega 170 caballos y 200 Nm de torque. Se combina con una caja automática CVT que simula 10 marchas preprogramadas y tracción delantera, ofreciendo un equilibrio entre rendimiento y eficiencia. Dentro de esta configuración se destacan dos alternativas:

XLI 2.0 CVT: versión de entrada a gama, equipada con llantas de aleación de 17”, pantalla táctil de 8”, seis airbags, control de estabilidad y tracción, asistencia al arranque en pendiente y cámara trasera.

versión de entrada a gama, equipada con llantas de aleación de 17”, pantalla táctil de 8”, seis airbags, control de estabilidad y tracción, asistencia al arranque en pendiente y cámara trasera. XEI 2.0 CVT: suma climatizador automático, espejos rebatibles eléctricamente, tapizados de mayor calidad y más confort. Incorpora el paquete Toyota Safety Sense con asistencias como frenado autónomo de emergencia, control de velocidad crucero adaptativo y alerta de cambio de carril.

La alternativa híbrida combina un motor turbonaftero 1.8 litros con una unidad de potencia eléctrica, que trabajan de forma conjunta para ofrecer 122 caballos de potencia. Este sistema prioriza la eficiencia, con menor consumo en ciudad y una autonomía mejorada gracias a la autorrecarga.

Toyota GR Corolla Cross Toyota Corolla Cross GR Sport, la variante deportiva de la gama. Foto: Toyoa

Por último, Corolla Cross GR-Sport le imprime un perfil más deportivo al modelo. Se diferencia por su diseño exclusivo, detalles estéticos distintivos y una puesta a punto específica de la suspensión y la dirección que mejora la respuesta dinámica.

Toyota Corolla Cross 0 kilómetro: valor actualizado en septiembre 2025

Luego de un ajuste del 5% aplicado por la terminal en los valores de toda la gama, estos son los precios de Toyota Corolla Cross con valor actualizado en octubre 2025: