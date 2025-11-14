Se definió el nuevo precio de la Ford Maverick: cuánto sale en noviembre 2025

Es uno de los modelos más elegidos en el segmento de las pickups. Cuál es el precio que fijó la terminal para este modelo este mes.

Ford Maverick es una de las pickups más relevantes del mercado argentino porque redefinió el concepto de una camioneta mediana al combinar robustez con el confort y dinámica de manejo de un SUV. ¿Cuál es su precio actualizado en noviembre de 2025?

Desde su llegada, se posicionó como una alternativa intermedia entre la Ranger y los SUV de la marca, entre los que se destaca el Ford Territory que acaba de sumar una motorización híbrida. De esta manera, ofrece una propuesta moderna y versátil que responde a las nuevas demandas de los usuarios urbanos que también les gusta hacer off-road.

Una de las características de la Ford Maverick es que, a diferencia de las pickups tradicionales con chasis de largueros como Toyota Hilux , por citar un ejemplo, utiliza una plataforma monocasco (la misma que emplea el Ford Bronco ) lo que le otorga una conducción más estable y la vuelve un vehículo multifunción que tiene aspectos de un SUV pero que no resigna capacidad de carga ni trabajo.

Ford Maverick: así sus patentamientos en 2025

Según los datos proporcionados por la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), Ford Maverick se encuentra entre las 10 pickups más patentadas de la Argentina en los primeros 10 meses de 2025.

MAVERICK La gama de Ford Maverick está compuesta por tres modelos en Argentina. Ford Argentina

Las 10 pickups más patentadas en Argentina en 2025:

Toyota Hilux - 27.112

Ford Ranger - 22.744

Volkswagen Amarok - 22.036

Fiat Toro - 7.203

Fiat Strada - 7.196

Nissan Frontier - 5.905

Chevrolet S10 - 4.584

Ram Rampage - 4.373

Chevrolet Montana - 4.055

Ford Maverick - 3.196

En lo que respecta al mercado general de los autos 0km en Argentina, en octubre se patentaron 51.982 vehículos, 7,6% menos que en septiembre y un 16,9% más que en octubre 2024. Así, los primeros diez meses del año acumulan 552.484 vehículos 0km patentados, lo que equivale a un crecimiento del 55,1% respecto de 2024.

Ford Maverick: así son sus versiones nafteras e híbrida en Argentina

La Ford Maverick es una pickup compacta que se comercializa en Argentina importada de México. Desde su lanzamiento en 2021, se consolidó como una de las chatas más versátiles del segmento por combinar el confort y equipamiento de un SUV con la practicidad de una pickup. En abril de 2025, recibió su primer rediseño con novedades importantes: tracción integral de serie en toda la gama, una nueva pantalla multimedia más grande y la incorporación de la variante Tremor con un paquete off-road exclusivo.

Interior Ford Maverick Así es el interior del a Ford Maverick que se vende en Argentina. Ford

Actualmente, la línea argentina está compuesta por tres versiones: XLT 2.0L EcoBoost AWD, Lariat Híbrida 2.5L AWD y Tremor 2.0L EcoBoost 4WD. Todas cuentan con transmisión automática y un amplio paquete de asistencias a la conducción Ford Co-Pilot 360.

Ford Maverick XLT 2.0L EcoBoost AWD

Es la versión de entrada a la gama, con el motor naftero 2.0L EcoBoost turbo, que entrega 253 caballos de fuerza y 375 Nm de torque, acoplado a una caja automática de 8 velocidades y tracción integral (AWD).

Ford Maverick XLT Ford Maverick, la versión de entrada a gama de esta pickup. Ford Argentina

Equipamiento destacado:

Pantalla multimedia táctil de 13.2 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos.

con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos. Tablero digital de 8 pulgadas .

. Sistema FordPass Connect con acceso remoto al vehículo.

Llantas de aleación de 17 pulgadas .

. 7 airbags, frenos a disco en las cuatro ruedas, control de estabilidad (ESP), control de tracción y asistencia al arranque en pendiente.

Asistente de pre-colisión, mantenimiento de carril, alerta de tráfico cruzado y cámara trasera.

Ford Maverick Lariat Híbrida 2.5L FHEV AWD

Es la opción más orientada al confort y la eficiencia, gracias a su sistema Full Hybrid (FHEV) que combina un motor naftero 2.5L con uno eléctrico de 90 CV, alcanzando una potencia combinada de 196 caballos. Utiliza una transmisión eCVT y tracción integral (AWD).

Ford Maverick Latiat Ford Maverick Lariat, la versión híbrida de la gama. Ford Argentina

Equipamiento destacado:

Sistema multimedia de 13.2 pulgadas con GPS integrado y audio premium Bang & Olufsen .

con GPS integrado y audio premium . Cargador inalámbrico, apertura manos libres y encendido remoto.

Tapizados de cuero ecológico y climatizador automático bi-zona.

Sistema de cámaras 360° , sensores delanteros y traseros.

, sensores delanteros y traseros. Control de velocidad crucero adaptativo y asistente de mantenimiento de carril.

Consumo urbano muy contenido, ideal para uso diario o trayectos largos.

Ford Maverick Tremor 2.0L EcoBoost 4WD

Es la versión tope de gama, pensada para quienes buscan un uso más aventurero. Mantiene el motor 2.0L EcoBoost turbo de 253 CV y 375 Nm, pero incorpora tracción 4WD con bloqueo de diferencial trasero y un paquete off-road específico.

Ford Maverick Ford Maverick Tremor, la versión tope de gama. Ford Argentina

Equipamiento destacado:

Suspensión reforzada con topes hidráulicos y mayor despeje.

Modos de manejo adicionales, incluido el “Off-Road” , además de los cinco estándar: Normal, Remolque, Resbaladizo, Deportivo y Eco.

, además de los cinco estándar: Normal, Remolque, Resbaladizo, Deportivo y Eco. Sistema One-Pedal Trail Control , que permite avanzar y frenar con un solo pedal fuera del camino.

, que permite avanzar y frenar con un solo pedal fuera del camino. Neumático de auxilio de igual medida que los otros cuatro.

Caja de carga con tomas de corriente 120V , compartimientos de guardado y anclajes múltiples.

, compartimientos de guardado y anclajes múltiples. Interior con pantalla de 13.2" , cargador inalámbrico, audio Bang & Olufsen y tapizados premium.

, cargador inalámbrico, audio y tapizados premium. Cámara 360°, sensores de estacionamiento delanteros y asistencia para remolque.

Todas las Maverick ofrecen un conjunto completo de 7 airbags, frenos a disco en las cuatro ruedas, ABS, ESP, control de tracción, asistencia al arranque en pendiente y monitoreo de presión de neumáticos. Además, el paquete Ford Co-Pilot 360 está disponible en toda la línea, con funciones avanzadas de asistencia a la conducción.

En materia de tecnología, el nuevo sistema multimedia de 13.2 pulgadas con conectividad inalámbrica, FordPass Connect y el tablero digital de 8" refuerzan su perfil moderno y práctico, tanto para la ciudad como para escapadas fuera del asfalto.

Cuánto sale una Ford Maverick en noviembre 2025

Luego del aumento del 5% que aplicó la terminal, estos son los precios de la Ford Maverick en noviembre 2025: