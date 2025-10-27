Cuánto sale una Ford Maverick 0 kilómetro con valor actualizado en octubre 2025

Es una de las pickups con más patentamientos en Argentina. Cuál es el precio que fijó la terminal para este modelo este mes.

En un mercado tan exigente como lo es el de las pickups , un modelo que se destaca por sus buenas prestaciones es Ford Maverick : presente en el mercado argentino desde 2021, muestra un buen rendimiento para el trabajo intensivo y además tiene un alto equipamiento de nivel tecnológico. ¿Cuál es su valor actualizado en septiembre 2025?

Uno de los distintivos de Ford Maverick es que fue la primera pickup con motorización híbrida de su categoría (esta versión comenzó a venderse en nuestro país en 2023) y también que cuenta con un sistema de tracción 4x4 que viene de serie.

Además, Ford Maverick combina un diseño moderno con un interior amplio y funcional, buena seguridad -viene equipada con siete airbags - y el paquete de asistencias Ford Co-Pilot 360, que refuerza la refuerza la seguridad al volante.

Ford Maverick, entre las 10 pickups más patentadas

No hay dudas de que el producto insignia de Ford en el segmento de las pickups es Ford Ranger, de producción nacional y con amplia disponibilidad en el mercado, pero la Maverick -que llega importada desde México- también ocupa un lugar importante dentro de la categoría.

Ford Maverick XLT Ford Maverick XLT, la versión de entrada a gama de esta pickup. Ford Argentina

Según datos proporcionados por la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (ACARA), Ford Maverick se encuentra entre las 10 pickups más patentadas de la Argentina en los primeros nueve meses de 2025.

Las 10 pickups más patentadas de Argentina en 2025:

Toyota Hilux - 24.851 Ford Ranger - 20.694 Volkswagen Amarok - 20.397 Fiat Strada - 6.429 Fiat Toro - 6.805 Chevrolet S10 - 4.073 Nissan Frontier - 5.467 Ram Rampage - 3.981 Chevrolet Montana - 3.645 Ford Maverick - 3.093

En lo que respecta al mercado en general, en septiembre se patentaron 55.827 vehículos, un 1,7% más que en agosto y un 27,8% más que en septiembre de 2024. Con estos números, los primeros nueve meses del año acumulan 500.089 vehículos 0 km patentados, un crecimiento del 60,4% comparado con el mismo período del año pasado.

Ford Maverick: así son los modelos nafteros e híbridos

La Ford Maverick es una pickup compacta que se vende en Argentina importada de México. Desde su debut en 2021, se consolidó por ofrecer motorizaciones nafteras y una versión híbrida, combinando el confort de un SUV con la versatilidad de una chata. En abril de 2025, recibió su primer rediseño, incorporando tracción integral de serie en todas las versiones y sumando la nueva variante Tremor con paquete off-road.

MAVERICK La familia de Ford Maverick en Argentina está compuesta por los modelos XLT, Lariat y Tremor. Ford Argentina

Actualmente, la gama argentina se compone de tres versiones: XLT 2.0L EcoBoost, Lariat Híbrida 2.5L y Tremor 2.0L EcoBoost. La Maverick XLT y la Tremor cuentan con motor naftero turbo de 253 CV y 375 Nm de torque, mientras que la Lariat combina un motor naftero 2.5L con un eléctrico de 90 CV, alcanzando 196 CV en total. La transmisión es automática de ocho marchas en las versiones EcoBoost y eCVT en la híbrida. La tracción es integral para XLT y Lariat, y 4WD con bloqueo de diferencial trasero en la Tremor.

La versión Tremor -tope de gama- incluye un paquete off-road con mayor despeje y ángulo de ataque, suspensión con topes hidráulicos, bloqueo de diferencial trasero y control electrónico específico para terrenos difíciles. Además, ofrece:

Neumático de auxilio de igual medida que los otros cuatro.

Sistema One-Pedal Trail Control para conducción con un solo pedal fuera del camino.

Modo de manejo adicional “Off-Road”, además de los cinco estándar: Normal, Remolque, Resbaladizo, Deportivo y

En materia de equipamiento interior y conectividad, la Maverick tiene una pantalla multimedia de 13.2", tablero digital de 8", compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos y FordPass de serie. Las versiones Tremor y Lariat Híbrida suman audio Bang & Olufsen, GPS integrado, cargador inalámbrico y apertura manos libres. El interior incluye soluciones de guardado bajo los asientos, en las puertas y la caja de carga, con espacio vertical para celulares y tomas de corriente 120V en la Tremor.

En seguridad, todas las versiones ofrecen 7 airbags, frenos a disco en las cuatro ruedas, ABS, control de estabilidad (ESP), control de tracción, asistencia al arranque en pendiente y monitoreo de presión de neumáticos. Además, incorporan el paquete Ford Co-Pilot 360 con asistente de pre-colisión, mantenimiento de carril, alerta de tráfico cruzado y cámara trasera. Lariat y Tremor agregan cámara 360°, sensores delanteros, control de velocidad adaptativo y asistencia para remolque.

Cuánto sale una Ford Maverick en octubre 2025

Luego del aumento que aplicó la terminal, estos son los precios de la Ford Maverick en octubre 2025: