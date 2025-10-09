Cuánto sale una Fiat Toro 0 km con precio actualizado en octubre 2025

La pickup compacta de Fiat sigue entre las más elegidas del mercado argentino. Cuál es el ajuste que la terminal aplicó en su valor este mes.

Fiat Toro es una de las pickups compactas más populares del país y, a casi una década de su lanzamiento en Argentina, sigue firme entre las preferidas del segmento. Llegó al mercado local en 2016 y se prepara para recibir un rediseño que se presentará durante el verano, con cambios en el motor, mejoras en el equipamiento y una estética renovada. ¿Cuál es su precio actualizado en octubre de 2025?

Actualmente, la gama está compuesta por cuatro versiones que combinan dos tipos de motorización : un bloque turbonaftero 1.3 litros y un turbodiésel 2.0 litros. En todos los casos la transmisión es automática, y según el modelo elegido puede contar con tracción delantera (4x2) o integral (4x4).

Además, la oferta incluye asistencias avanzadas a la conducción ( ADAS ), como control de descenso, asistencia al arranque en pendiente, selector de modos de tracción y opciones específicas para manejo off-road.

Así es el interior de Fiat Toro Ultra 2026, la versión tope de gama. Foto: Stellantis.

Fiat Toro: cómo se posiciona en el mercado

La pickup Fiat Toro mantiene buenos niveles de ventas en el país. De acuerdo con los datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA), durante septiembre se patentaron 604 unidades, lo que la ubicó como la quinta pickup más vendida del mes, detrás de Toyota Hilux (2.499), Ford Ranger (2.221), Volkswagen Amarok (2.006), y Fiat Strada (719)

En el acumulado de los primeros nueve meses del año, la Toro se posiciona en el cuarto lugar del ranking con más de 6.000 unidades registradas, superando a competidoras directas dentro del segmento de las chatas compactas y demostrando que aún tiene un lugar consolidado en el mercado argentino.

El ránking de las pickups más patentadas en Argentina en 2025 se reproduce a continuación:

Toyota Hilux - 24.581 unidades Ford Ranger - 20.694 Volkswagen Amarok - 2.006 Fiat Toro: 6.805 Fiat Strada 6.429

Fiat Toro 1 Fiat Toro, una pickup ideal para hacer off-road. Foto: Stellantis

A nivel general, el mercado de vehículos 0 km en Argentina viene mostrando buenas cifras. En septiembre se patentaron 55.827 vehículos, un 1,7% más que en agosto y un 27,8% más que en septiembre de 2024. Con estos números, los primeros nueve meses del año acumulan 500.089 vehículos 0 km patentados, un crecimiento del 60,4% comparado con el mismo período del año pasado.

Versiones y características principales

La gama de Fiat Toro en Argentina está conformada por cuatro configuraciones, que combinan distintos niveles de equipamiento con las dos mecánicas disponibles. Toda la línea incluye de serie siete airbags (frontales, laterales, de cortina y de rodilla para el conductor), control de estabilidad y sistema multimedia con pantalla táctil.

Toro Freedom T270 AT6 4x2: versión de entrada con motor 1.3 turbo de 175 CV, caja automática de seis velocidades y tracción delantera. Incluye pantalla de 8,4”, cámara de retroceso, llantas de aleación y asistencias electrónicas básicas.

fiat-toro-freedom-t270-2024 Así es el sistema multimedia de Fiat Toro Freedom. Foto: Stellantis

Toro TD350 AT9 4x4: equipada con motor turbodiésel 2.0 de 170 CV y 350 Nm, caja automática de nueve marchas y tracción integral. Ofrece un equilibrio entre prestaciones, eficiencia y capacidad fuera del asfalto.

Toro Ultra TD350 AT9 4x4: tope de gama con el mismo motor diésel, pero mayor nivel de confort. Incluye detalles exteriores exclusivos, tapizados en cuero, más asistencias a la conducción y terminaciones premium.

Cuánto cuesta una Fiat Toro en octubre 2025

Luego del ajuste aplicado por Stellantis para este mes, estos son los precios actualizados de la Fiat Toro en Argentina en octubre 2025: