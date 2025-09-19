Cuánto sale una Fiat Toro 0 kilómetro con valor actualizado en septiembre 2025

La pickup compacta tendrá un rediseño que se estrenará el próximo verano. Cuál es el ajuste en su valor que aplicó la terminal para este mes.

Cuál es el precio de la Fiat Toro en septembre de 2025. Foto: Stellantis

Fiat Toro es una pickup compacta con experiencia probada en la Argentina: se lanzó en el mercado local en mayo de 2016 y, luego de nueve años, se está preparando para recibir un nuevo rediseño en su silueta y en su mecánica que llegará el próximo verano ¿Cuál es su valor actualizado en septiembre 2025?

Actualmente, se comercializan cuatro modelos de Fiat Toro en al país: dos con motor turbonaftero de 1.3 litros y otras dos con motorización turbodiésel 2.0 L. En todos los casos, la caja de cambios es automática .

Así luce el interior de la Fiat Toro en sus variantes tope de gama. Foto Stellantis

En lo que respecta a la tracción, Fiat Toro puede venir equipada con tracción delantera (4×2) o integral (4×4), según versión. Algunos modelos además incorporan sistemas de ayuda (ADAS) como control de descenso, asistencia de arranque en pendiente, modos offroad o selector de tracción cuando tiene 4×4.

Fiat Toro: sus patentamientos en 2025

Según datos proporcionados por la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (ACARA), en agosto de 2025 se patentaron 681 unidades de Fiat Toro, un cifra que ubica a esta chata como la cuarta más patentada del país detrás de Toyota Hilux (2.375), Volkswagen Amarok (2.367) y Ford Ranger (2.166).

En lo que respeta a las pickups más patentadas en los primeros ocho meses de 2025, el ránking anual es el siguiente:

Toyota Hilux - 22.077 unidades Ford Ranger - 18.468 Volkswagen Amarok - 18.388 Fiat Toro - 6.196 Fiat Strada - 5.708

Fiat Toro: ficha técnica y modelos en Argentina

La Fiat Toro se comercializa en Argentina en cuatro versiones que combinan diferentes configuraciones de motorización, transmisión y tracción. A nivel seguridad, toda la gama viene equipada de serie con 7 airbags (frontales, laterales, cortina y rodilla del conductor).

La Toro Freedom T270 AT6 4x2 es la versión de entrada a gama con motor naftero 1.3 turbo de 175 caballos, caja automática CVT de seis velocidades y tracción delantera. Su equipamiento incluye control de estabilidad, sistema multimedia con pantalla táctil multimedia de 8.4 pulgadas, cámara de retroceso y llantas de aleación.

Fiat Toro mecanica La Fiat Toro se ofrece con dos mecánicas en la Argentina. Foto: Stellantis

La Toro Volcano T270 AT6 4x2 mantiene el motor naftero 1.3 turbo y la caja automática de seis marchas, también con tracción delantera, pero suma un nivel de equipamiento superior. Se destacan el climatizador bizona, el tablero digital, pantalla multimedia de 10.1 pulgadas, las llantas de diseño exclusivo, tapizados de mejor calidad y más asistencias de conducción (ADAS), apuntando a quienes buscan mayor confort.

La Toro Volcano TD350 AT9 4x4 incorpora el motor turbodiésel 2.0 de 170 caballos y 350 Nm de torque, junto a la caja automática de nueve velocidades y tracción integral. Se presenta como la variante más versátil, con un buen equilibrio entre prestaciones en ruta, consumo eficiente y capacidad para uso off-road.

La Toro Ultra TD350 AT9 4x4 representa el tope de gama, también con el motor turbodiésel 2.0 de 170 caballos, caja automática de nueve marchas y tracción 4x4, pero con un equipamiento de lujo. Incluye detalles exclusivos de diseño exterior, tapizados de cuero, más ADAS y terminaciones premium, posicionándose como la opción más completa y sofisticada de la familia Toro.

Fiat Toro: cómo es el rediseño que se viene

La Fiat Toro presentó en Brasil su segundo rediseño, que llegará a la Argentina en el verano de 2026. El cambio más importante está en la mecánica: el motor 2.0 turbodiésel será reemplazado por un nuevo 2.2 de 200 caballos y 450 Nm, mientras que se mantiene el 1.3 turbonaftero de 175 caballos con caja automática de seis marchas.

Toro 3 Así luce el rediseño de la nueva Fiat Toro que llegará a Argentina. Foto: Stellantis

En diseño, adopta la nueva estética global de Fiat con líneas más marcadas, ópticas LED de mayor tamaño, parrilla rediseñada y nuevas llantas de 17 y 18 pulgadas. Atrás, las luces también son LED y el portón mantiene apertura lateral, aunque con detalles renovados.

El interior suma tapizados específicos según versión, un tablero digital con gráficos actualizados, freno de estacionamiento electrónico y más conectividad con puertos USB A y C. Además, incorpora frenos a disco traseros y, en las variantes diésel, caja automática de nueve marchas con tracción integral.

Cuánto sale una Fiat Toro en Septiembre 2025

Luego del aumento que aplicó la terminal del 0.5%, estos son los precios de la Fiat Toro en septiembre 2025: