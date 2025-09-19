Una moto que es leyenda se renueva: así es la Honda Transalp que ya se vende en Argentina

Un clásico que vuelve con fuerza, impulsado por su motor de 755 cc y cinco modos de manejo prometen libertad en cualquier camino. Equipamiento y precio.

Honda Motor de Argentina anunció la llegada a sus concesionarios de la XL750 Transalp , un modelo que recupera un nombre histórico de la marca pero en una versión moderna, que combina tecnología avanzada y un diseño robusto para competir fuerte dentro del segmento Adventure Touring de media-alta cilindrada .

Ausente del mercado argentino por casi dos décadas , esta nueva generación de la Transalp llega importada desde Japón con la intención de conquistar a los amantes de los viajes largos y la aventura , ofreciendo prestaciones confiables tanto en asfalto como en los caminos más exigentes. Es, en buena medida, un puente entre la versatilidad de la NC750X y el espíritu más extremo de la Africa Twin , con la que comparte rasgos de su diseño.

La nueva Honda Transalp ya se consigue en todos los concesionarios oficiales de la marca en el país, y cuenta con tres años de garantía.

Todo eso se explica, además, desde la mecánica: el motor bicilíndrico de 755 cc, con inyección electrónica y refrigeración líquida, entrega 90,5 HP a 9.500 RPM y un torque de 75 Nm a 7.250 RPM. Un propulsor que, al estar asociado a una transmisión de seis velocidades con embrague asistido y anti-rebote, garantiza un manejo suave en cualquier superficie.

La nueva Honda XL750 Transalp se había mostrado por primera vez en la Argentina en marzo, durante el MotoGP en Termas de Río Hondo, y desde entonces generó expectativas en los fanáticos del motociclismo. Ahora llega de manera oficial, con equipamiento de última generación y el respaldo de la garantía de fábrica.

Tecnología y desempeño para la aventura

Con un peso de 208 kg, la XL750 Transalp incorpora cinco modos de conducción (Sport, Standard, Rain, Gravel y User), que permiten personalizar la experiencia según el terreno. Además, cuenta con el sistema Honda Selectable Torque Control (HSTC) de cinco niveles, desconectable, y ABS de doble canal para mayor seguridad. El tablero TFT de 5 pulgadas ofrece información clara incluso bajo luz intensa.

honda transalp 4 Para adaptarse a cualquier terreno, la nueva Transalp se vale de cinco modos de conducción que personalizan la experiencia de conducción.

El tanque de 16,9 litros asegura una autonomía generosa, ideal para viajes largos. La suspensión delantera Showa, con 200 mm de recorrido, y los frenos Nissin, con doble disco delantero de 310 mm, refuerzan su capacidad para enfrentar terrenos variados. El parabrisas de Durabio, un material sostenible, y los faros LED dobles completan un conjunto diseñado para la funcionalidad y el estilo.

Disponible en tres colores (Graphite Black, Ross White y Pearl Deep Mud Gray), la moto se ofrece en concesionarios oficiales de Honda a un precio de US$17.500, con una garantía de tres años.

La historia de un ícono: la Honda Transalp

La Honda Transalp nació en 1987 como una pionera en el segmento crossover, diseñada para cruzar los Alpes franceses, con un nombre inspirado en el Coll de la Bonette, a 2.802 metros de altura. Equipada inicialmente con un motor V2 de 583 cc, combinaba la practicidad de una moto de uso diario con la capacidad para aventuras ligeras en caminos de tierra. Y su éxito en Europa, especialmente en Francia, la convirtió en un referente.

En sus primeras versiones, la Transalp ofrecía un carenado protector y suspensiones de largo recorrido, ideales para rutas de montaña. Aunque compartía espíritu con la Africa Twin, lanzada poco después, se diferenciaba por su enfoque más accesible y menos extremo. En 1992, incorporó mejoras como freno de disco trasero y, en 1996, un encendido digital, manteniendo su reputación de durabilidad.

honda transalp 1987 Así lucía la Honda Transalp de 1987. Foto: Honda

Con el tiempo, la Transalp evolucionó: en 2000, subió a 647 cc y, en 2008, adoptó un motor de 680 cc con inyección electrónica para cumplir con normas ambientales. Su producción pasó de Japón a Italia y luego a España, hasta que cesó en 2012. Tras una década de ausencia, Honda decidió relanzarla en 2022, y ese regreso histórico encuentra hoy su ansiado capítulo local con la llegada oficial de la XL750 Transalp al mercado argentino.