Cuánto sale una Honda XR 150 con valor actualizado en septiembre 2025

Lleva 10 años en el mercado argentino y es el modelo más accesible de Honda para el segmento on-off. Cuál es el precio que fijó la terminal para este mes.

La Honda XR 150 lleva 10 años como referente en el mercado argentino y es la moto más accesible que la firma japonesa tiene para el segmento on-off, que se destaca por combinar prestaciones urbanas y off-road ¿Cuál es el precio de lista que la terminal fijó para este mes?

Este modelo se comercializa en Argentina desde 2015 y a principios de este año recibió una actualización en la que incorporó frenos ABS en la rueda delantera, a pesar de que la legislación local obliga a equipar este sistema antibloqueo de frenos recién a partir de motos que tengan 250 cc de cilindrada.

La Honda XR 150 ganó terreno en el mercado gracias a su versatilidad : está inspirada en las motos de mayor cilindrada, por lo que tiene buenas prestaciones para recorrer caminos rurales y de tierra, incluso off-road, pero también es ágil y confiable para moverse en la ciudad.

Honda XR 150: registro de patentamientos

Según datos provistos por la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), Honda XR 150 es uno de las 11 motos más patentadas del año en Argentina. El ranking se reproduce a continuación.

Gilera Smash - 37.030 unidades

Honda Wave - 36.450

Motomel Blitz 110 - 32.203

Keller KN 110 - 30.483

Corven Energy 110 by Corven - 22.176

Mondial LD 110 Max - 17.050

Zanella ZB 110 - 12.033

Zanella ZB 110 RT - 10.290

Motomel S2 150 - 9.850

Honda GLX 150 - 7.007

Honda XR 150 - 6.087

En lo que respecta a agosto 2025, se patentaron 733 Honda XR 150 en Argentina, una cifra que colocó a este modelo en el 14° puesto del ranking mensual que lideró la Honda Wave con 5.327 patentamientos.

Honda XR 150: ficha técnica y prestaciones

La Honda XR 150 es una moto del segmento on-off o multipropósito: está pensada para un uso dual: rinde bien en caminos de tierra, ripio, off-road y también es ágil para moverse en la ciudad, características que la vuelven una moto muy completa y dinámica.

Honda XR 150 La Honda XR 150 también es muy útil para moverse en la ciudad. Foto: Honda.

A nivel mecánico, las características de este modelo son las siguientes:

Motor monocilíndrico de 149 cc , refrigerado por aire

, refrigerado por aire Alimentación por carburador , que simplifica el mantenimiento

, que simplifica el mantenimiento Caja manual de cinco velocidades , adaptada para uso mixto

, adaptada para uso mixto Relación de compresión de 9.5:1 , con equilibrio entre rendimiento y consumo

, con equilibrio entre rendimiento y consumo Tanque de combustible de 12 litros, que asegura buena autonomía

La potencia y el torque no han sido informados, mientras que su velocidad máxima es de 120 km/h.

El sistema de arranque es dual, eléctrico y a pedal, lo que aporta practicidad en diferentes condiciones. En materia de seguridad incorpora freno delantero a disco de 240 mm con ABS, mientras que atrás mantiene un freno a tambor de 110 mm.

La suspensión se compone de una horquilla telescópica delantera con 160 mm de recorrido y un monoshock trasero con 149 mm, lo que le permite un buen desempeño en caminos irregulares. Sus neumáticos -90/90-19 adelante y 110/90-17 atrás- garantizan estabilidad y tracción en distintas superficies.

En dimensiones, mide 2,09 metros de largo, 0,83 m de ancho y 1,12 m de alto. El asiento, ubicado a 83,4 cm del suelo, ofrece una posición de manejo cómoda y accesible para distintos tipos de conductores.

Cuánto sale una Honda XR 150 con precio actualizado en septiembre 2025

La Honda XR150 mantiene el precio del mes pasado y se comercializa a un precio oficial de lista de $5.647.700 en Argentina en septiembre 2025.

Dicho valor puede variar según el según el concesionario en el que sea la adquiera, o bien si se la compra mediante un plan de financiación.