A días de la primavera, Bariloche bajo nieve: rutas complicadas y clases suspendidas

La ciudad rionegrina amaneció bajo una fuerte nevada. Las autoridades escolares suspendieron la actividad para evitar incidentes. Piden circular con precaución.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por fuertes nevadas en Bariloche para este martes y no falló. La ciudad andina amaneció bajo una fuerte tormenta de nieve que complicó el estado de las rutas y motivó la suspensión de clases, en forma preventiva.

Desde Vialidad informaron que hay tramos con baja adherencia por acumulación de nieve sobre la calzada, especialmente sobre la Ruta 40. El tránsito no está cerrado, pero se recomienda extrema precaución. Hay equipos viales trabajan en la zona para despejar la nieve.

Las nevadas continuarán durante todo el día con diferentes intensidades en la zona cordillerana, por lo que se recuerda que la portación de cadenas es obligatoria por las rutas nacionales de la línea sur y oeste de la provincia.

Vialidad solicita transitar a velocidad precautoria, respetar los espacios de adelantamiento y verificar que todos los ocupantes del vehículo lleven correctamente colocado el cinturón de seguridad.

En tanto que el Consejo Escolar zona Andina informó que a las 8 decidieron suspender las clases en el turno mañana debido a las condiciones meteorológicas. Debido a que inicialmente se había dispuesto el ingreso tardío el delegado de Educación, Santiago Velázquez, explicó que los menores quedan contenidos en la escuela hasta que se hace el retiro, a cargo de los padres.

La determinación fue tomada por el Consejo Escolar Zona Andina en articulación con Protección Civil para preservar la seguridad de toda la comunidad educativa, evaluando la situación para el turno tarde.

Este comunicado abarca las localidades de Bariloche, Dina Huapi, Pilcaniyeu, Villa Mascardi y Villa Llanquín.