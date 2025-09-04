Cuanto sale una Gilera Smash con valor actualizado en septiembre 2025

Fabricada en Argentina, fue la segunda moto más vendida en agosto y lidera en patentamientos en lo que va del año. Modelos, precios y todas sus características.

La Gilera Smash sigue marcando el mercado de las motos en Argentina. Fabricada en la planta bonaerense de Carlos Spegazzini, se ganó un lugar como la preferida del público por su practicidad en la ciudad, bajo costo de uso y un diseño simple pero muy funcional que prioriza la durabilidad ¿Cuál es su valor actualizado en septiembre 2025?

Este modelo de baja cilindrada forma parte del Segmento Cub, sigla en inglés de “Cheap Urban Bike”. Se caracteriza por ser una moto accesible, pensada para la ciudad, práctica de manejar y muy útil para traslados cortos en distintos puntos de Argentina.

Gilera Smash es la moto más patentadas en los ocho meses que va del año con 37.030 unidades, según un informe de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA). En segundo lugar figura la Honda Wave (36.450) y en tercer puesto aparece la Motomel B110 (32.203).

En lo que respecta a los patentamientos del mes de agosto, el ranking quedó así:

Honda Wave - 5.327 unidades Gilera Smash - 5.121 Keller KN 110-8 - 4.153 Motomel B110 - 3.614 Mondial LD 110 Max 1.815

Los patentamientos de las motos en Argentina a nivel general están muy parejos: en agosto se patentaron 54.560 unidades y en julio habían sido 54.599, por lo que se registra una caída ínfima del 0.1%.

Gilera Smash: ficha técnica y características

La Gilera Smash se destaca por un diseño sencillo y funcional, pensado para acompañar la movilidad diaria en la ciudad de manera práctica y cómoda.

Gilera Smash (1).jpg Gilera Smash. Foto: Gilera

En la mayoría de sus versiones, incorpora un motor monocilíndrico de 107 cc que genera 7,2 caballos de potencia, mientras que la versión X 125 suma un propulsor de 119,1 cc con 7,5 caballos. Todas las variantes cuentan con suspensión delantera con horquilla telescópica hidráulica y doble amortiguador trasero, ofreciendo estabilidad y confort en recorridos urbanos.

El modelo de 107 cc alcanza hasta 80 km/h, mientras que el motor de 119,1 cc llega a 85 km/h. Toda la gama de la Gilera Smash incorpora el sistema de frenado CBS, que distribuye automáticamente la fuerza entre las ruedas delanteras y traseras al accionar cualquier freno. Esto permite una frenada más equilibrada y eficiente, mejorando la estabilidad y reduciendo la distancia de detención, incluso en superficies resbaladizas o en situaciones de emergencia.

En las versiones de entrada, como la Smash VS y la Smash AT, los frenos son a tambor en ambas ruedas. A partir de las versiones full, se suman frenos a disco, iluminación Full LED, puerto USB, caja semiautomática de 4 marchas, llantas de aleación y una garantía de 12.000 km o 12 meses, logrando un equilibrio entre comodidad, seguridad y prestaciones dentro del segmento de motos urbanas económicas. La Gilera Smash mantiene su liderazgo como la moto más vendida de Argentina.

Cuánto sale una Gilera Smash con precio actualizado en septiembre 2025

En septiembre de 2025, la Gilera Smash que se vende en la Argentina tiene los siguientes precios: