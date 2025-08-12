Cuánto sale una Gilera Smash con valor actualizado en agosto 2025

Es la moto de Gilera produce en el Segmento Cub y lidera en patentamientos de Argentina. Precios, modelos y características.

La Gilera Smash se mantiene como la moto preferida de los argentinos. Producida en la planta de Carlos Spegazzini, provincia de Buenos Aires, este modelo se caracteriza por su bajo consumo , facilidad de manejo y mantenimiento simple ¿Cuál es su valor actualizado en agosto 2025?

Esta motocicleta de baja cilindrada pertenece al Segmento Cub , una sigla que en inglés significa “Cheap Urban Bike” y se destaca por ser una moto económica , urbana y muy fácil de maniobrar , lo que la convierte en una opción interesante para quienes están buscando hacer desplazamientos cortos en ciudades y pueblos de Argentina .

En la actualidad, Gilera Smash es líder indiscutida en el mercado de las motos en Argentina: según datos de la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (ACARA) es el modelo más patentado en los siete meses que van del año, con 31.847 unidades y supera a la Honda Wave (30.084). El podio lo completa Motomel B110 , con 28.543 patentamientos.

GILERA_RUEDA_ESCAPE.jpg La Gilera Smash incorpora la tecnología de frenado CBS.

En lo que respecta exclusivamente a los números de julio, Gilera Smash también es la moto más patentada del país. El ranking de las primeras cinco se reproduce a continuación:

Gilera Smash - 4.828 Honda Wave - 4.739 Kellen KN 110-8 - 4.183 Motomel B110 - 3.770 Corven Energy 110 - 2.876

Gilera Smash, un diseño simple y práctico

La Gilera Smash combina un diseño simple con un equipamiento pensado para el uso diario en la ciudad.

En cuanto a motorización, la Smash equipa en la mayoría de sus versiones un motor monocilíndrico de 107 cc que entrega 7,2 caballos de potencia, mientras que la versión X 125 incorpora un propulsor de 119,1 cc con 7,5 caballos. Todas las variantes incluyen suspensión delantera con horquilla telescópica hidráulica y trasera con doble amortiguador.

El motor de 107 cc entrega una velocidad máxima de 80 km/h

entrega una velocidad máxima de El motor de 119,1 cc entrega una velocidad máxima de 85 km/h

Cabe destacar que en toda su gama la Gilera Smash cuenta con el sistema de frenado CBS, lo que que distribuye la fuerza de frenado entre las ruedas delanteras y traseras al accionar cualquiera de los frenos, ya sea el delantero o el trasero. Esto ayuda a lograr una frenada más equilibrada y eficiente, mejorando la estabilidad y reduciendo la distancia de frenado, especialmente en situaciones de emergencia o en superficies resbaladizas.

Gilera Smash (1).jpg Gilera Smash, la moto más vendida de la Argentina.

En las versiones de entrada a gama, Smash VS y Smash AT, los frenos son a tambor en ambas ruedas, mientras que a partir de la versión full ya comienzan a ser a disco. El modelo Full agrega iluminación Full LED, puerto USB, caja semiautomática de 4 marchas, llantas de aleación y garantía de 12.000 kilómetros o 12 meses, ofreciendo un balance entre practicidad, seguridad y prestaciones dentro del segmento de motos urbanas económicas.

Cuánto sale una Gilera Smash con precio actualizado en agosto 2025

En agosto de 2025, la Gilera Smash que se vende en la Argentina tiene los siguientes precios: