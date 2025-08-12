El clima en Neuquén

La Mañana incendio

Despliegue en pleno centro de Neuquén por un principio de incendio

El operativo se lleva adelante este martes a primera hora de la mañana en Belgrano y La Rioja.

Claudio Espinoza

Un principio de incendio en una sede de una clínica en pleno centro de Neuquén generó un importante despliegue, con la presencia de Bomberos y corte de calle.

El operativo se llevó adelante este martes a primera hora de la mañana en Belgrano y La Rioja. Según las primeras informaciones brindadas por el móvil de LU5, el personal acudió ante un llamado por "ahumamiento" en una vivienda que funciona como clínica asistida de salud mental.

Según lo referido, algunos pacientes habrían sido evacuados del lugar y trasladados a la sede central del centro de salud. En tanto, los Bomberos se retiraron tras los trabajos en el primer piso del lugar, donde se registraba gran presencia de humo, al parecer por una falla en una caldera, y se procedió al corte del suministro de energía eléctrica.

incendio calles belgrano y rioja 120825

En desarrollo.

