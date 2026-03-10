Un caballo quedó atrapado en un pozo y tuvieron que ir a sacarlo los bomberos

Intervinieron tras el aviso de una vecina de Río Gallegos . El animal fue liberado con un operativo especial de excavación controlada. Pudo salir solo e ileso.

Los bomberos están acostumbrados a lo inesperado. Incendios, accidentes de tránsito, personas atrapadas: cada llamado puede traer una situación diferente. Pero hay emergencias que, aunque menos frecuentes, también forman parte de su labor cotidiana: el rescate de animales. Esta semana, en Río Gallegos , capital de Santa Cruz , les tocó protagonizar uno de esos operativos, bastante fuera de lo común, ya que esta vez no invlucró a un perro o un gato, sino a un caballo .

La mañana de este martes comenzó con un llamado de una vecina del barrio, que alertó los alertó sobre una situación inusual: un caballo había quedado atrapado en un pozo en la intersección de las calles 38 y 63 y no lograba salir por sus propios medios. Estaba atorado y apenas se odía mover, según les refirió la mujer, que así dio pie a que se´pusiera en marcha el operativo.

Personal de la División Cuartel 24 llegó al lugar a bordo de una móvil. Al evaluar la escena, los efectivos determinaron que no era posible extraer al animal de manera directa. La solución requería otro enfoque: excavar alrededor del pozo de forma controlada para generar una rampa que le permitiera al caballo salir caminando sin demasiado esfuerzo.

Fue entonces cuando intervino el Grupo Especial de Bomberos. Con palas en mano, los especialistas comenzaron a trabajar en la excavación de manera coordinada, cuidando cada paso para no asustar al animal ni provocarle lesiones adicionales por algún desprendimiento u otro tipo de imprevisto.

Rescataron a un caballo que cayó en un pozo en Río Gallegos - excavación controlada Un grupo especial de los bomberos trabajó a pico y pala con extremo cuidado para no herir al caballo y hacer una rampa que le permitiera liberarse por sus propios medios.

El trabajo en equipo entre ambas divisiones fue clave para el resultado. El caballo, aunque algo asustado, logró salir sano y salvo.

En efecto, una vez liberado, pudieron comprobar que el animal no presentaba heridas. "Una vez más, nuestros bomberos demuestran que su vocación de servicio abraza la protección de todas las vidas", expresaron desde la Superintendencia de la capital santacruceña al hacer pública la noticia del rescate en la capital .

El caballo que cayó a un pozo ciego en Zapala

Este tipo de rescates no es algo exclusivo de la Patagonia austral. Hace algunos meses, en Zapala, Neuquén, ocurrió un episodio de características similares que también demandó el trabajo conjunto de bomberos y maquinaria municipal.

Un caballo zaino —de color marrón— cayó dentro de un pozo ciego de aproximadamente 4 metros de profundidad en una zona de chacras ubicada a unos 3 kilómetros al noreste de la ciudad, sobre el Acceso Fortabat.

El animal se había escapado de su dueña y, en circunstancias que nunca quedaron del todo claras, terminó dentro del pozo de un vecino. Cuando el propietario del terreno regresó a su casa, encontró el portón abierto y al caballo hundido hasta el cogote en el lodo.

La División Bomberos de Zapala, a cargo del comisario Mario Andrade, trabajó junto a Defensa Civil del municipio para sacar al animal. El operativo duró casi dos horas. Primero aseguraron al caballo con cuerdas y un bozal para evitar que se lastimara. Luego, una retroexcavadora de la Municipalidad de Zapala realizó un terraplén lateral que permitió extraerlo sin heridas.

"Estaba hasta el cogote con lodo, era imposible sacarlo de manera manual. Con autorización del propietario se hizo un terraplén para extraerlo porque de manera vertical era imposible", explicó el comisario Andrade.

También destacó que en esa zona semirrural, donde abundan los crianceros de cerdos, los rescates de animales de granja —incluyendo vacas de hasta 300 kilos— son una tarea habitual, que sin la colaboración de las máquinas municipales, sería prácticamente imposible de realizar.