Comodoro Rivadavia: bajaron a los pasajeros y pararon un vuelo por una caja sospechosa... y muy inofensiva

Por protocolo, tuvieron que interrumpir el embarque. Tras una inspección, concluyeron que probablemente la descartó un desprevenido y muy inocente turista .

Los pasajeros tuvieron que esperar media hora sin saber cuál era el peligro ni si podrían subir al vuelo que los trasladaría de Comodoro Rivadavia a Buenos Aiures (foto de archivo, ilustrativa).

El Aeropuerto Internacional General Enrique Mosconi de Comodoro Rivadavia se convirtió en escenario de una situación que mezcló tensión, confusión y, finalmente, algo de incredulidad. Todo comenzó con una caja sin dueño, que en el contexto de una terminal aérea, con decenas de personas a punto de abordar un vuelo rumbo a Buenos Aires , resulta suficiente indicio de peligro como para activar protocolos, frenar el embarque y generar una cadena de incertidumbre que se extendió durante cerca de media hora.

La situación se presentó el último lunes a la noche, cuando muchos pasajeros ya estaban a bordo de la aeronave y fueron llamados a descender de inmediato. Además, los que esperaban en la sala de embarque quedaron retenidos y sin recibir información clara , según protestaron más tarde ante medios locales.

El objeto no identificado había aparecido en las instalaciones del aeropuerto, en pleno horario de embarque, y nadie sabía qué había adentro.

"Estuvimos parados media hora por una caja que encontraron", confirmó luego uno de los pasajeros que esperaba para subir al avión, en diálogo con ADNSUR.

La confusión se instaló rápido. Desde Aeropuertos Argentina llegó la instrucción de actuar de inmediato. "Informaron que había que evacuar inmediatamente y que sacáramos las pertenencias", contó otra pasajera que vivió el episodio de cerca y debió abandonar el lugar con el equipaje de mano que llevaba.

Aeropuerto Enrique Mosconi de Comodoro Rivadavia El Aeropuerto Enrique Mosconi, de Comodoro Rivadavia.

El operativo que se desplegó no fue menor. Personal de seguridad de varias fuerzas y bomberos se hicieron presentes en la terminal para llevar adelante una inspección minuciosa del objeto.

Mientras tanto, los viajeros esperaban sin certezas, con la incertidumbre propia de no saber qué estaba pasando ni cuánto iba a demorar la situación.

Inspección en el aeropuerto de Comodoro Rivadavia

La inspección finalmente dio sus resultados: no había ninguna amenaza y el vuelo se podía hacer tranquilamente. La caja que había generado todo el operativo preventivo contenía, simplemente, una muy bonita y pintoresca conlección de piedras pequeñas, recuerdo de viaje.

Según informó Diario Jornada, fuentes policiales contaron cerca de la medianoche que, aparentemente, las piedras habrían sido juntadas por un pasajero que, cuando fue notificado por alguien que no lo dejarían subir con esa caja al avión, simplemente la dejó abandonada en las instalaciones del aeropuerto, sin darle mayores explicaciones. Ese objeto descartado fue el que desató todo el movimiento de emergencia en la terminal aérea.

Policía en el aeropuerto de Comodoro Rivadavia - diario jornada Fuentes de la policía de Chubut revelaron que en el interior de la caja sospechosa solo había una colección de piedritas pequeñas que presuntamente un turista quería llevarse como recuerdo de viaje.

Una vez descartado cualquier peligro, la actividad en la terminal aérea se normalizó. El vuelo con destino a la Ciudad de Buenos Aires pudo despegar, aunque con una demora considerable respecto al horario previsto.

Obviamente: si en el momento en que supo de su falta no dijo demasiado y decidió descargar la caja, es más que probable que luego de tamaño despliegue la posibilidad de que el involucrado aclarara algo sobre el contenido se redujo de forma drástica. Presumiblemente, debió soportar el retraso. Aunque probablemente, no tuvo tanta incertidumbre ni temor a ningún peligro.

El mal "chiste" de un turista brasileño en otro aeropuerto

Un episodio similar ocurrió en octubre de 2024 en el Aeropuerto de El Calafate, en Santa Cruz, aunque con un condimento bastante más grave, cuando un turista brasileño de apellido Pereira se habría hecho el gracioso mientras hacía el check-in para un vuelo de Flybondi con destino a Ushuaia, diciéndole a la empleada del mostrador que llevaba una bomba en su valija.

Según informó en aquel momento La Opinión Austral, lo hizo en tono jocoso. La empleada le advirtió que si repetía la afirmación, debería activar el protocolo de seguridad, y el hombre -según contó ella- reiteró la afirmación, se dio media vuelta y se fue sin decir una palabra más.

Ante esto, la mujer dio aviso de inmediato y la terminal aérea —donde había aproximadamente 250 personas— fue evacuada de inmediato. Agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), bomberos y ambulancias de la Policía Federal se desplegaron por el lugar.

Un equipo especializado en explosivos abrió el equipaje del pasajero brasileño y comprobó que no había nada adentro. Pereira fue detenido y quedó a disposición del Juzgado Federal de Río Gallegos, mientras que, por el contratiempo, varios vuelos sufrieron demoras considerables.

El “gracioso” viajero debió permanecer dos meses en el país, hasta que la Justicia finalmente resolvió que no se lo podía imputar por obstrucción de vuelos por falta de pruebas, le devolvió el pasaporte y se pudo ir. Previamente, había tenido que pagar una multa de 200.000 pesos.