ADN: los restos humanos descuartizados hallados en Caleta Oliva serían de un vecino buscado desde diciembre

Lo afirmaron medio locales, aunque la Justicia sigue sin dar información oficial. El Gobierno de Santa Cruz apartó a la policía local de la investigación.

Tras más de 40 días de peritajes, los análisis de ADN habrían confirmado que los restos humanos hallados en enero último en Caleta Olivia , Santa Cruz , pertenecerían a Mario César García, un hombre de 50 años que era buscado desde diciembre, cuando salió a caminar, se subió a una camioneta y no volvió a ser visto.

Numerosos medios locales confirmaron que se halló ADN de García en los restos que aparecieron en un descampado -dos manos, dos pies y un cráneo-, encontrados por la Policía de Santa Cruz entre el 21 de enero pasado y los días siguientes en distintos lugares. Citaron como fuente al Cuerpo Médico Forense encargado de los análisis.

No obstante, el hermetismo judicial continúa generando dudas y tensión con la familia del hombre desaparecido. Hasta el momento, y aunque pasó cerca de un mes y medio desde que se dispusieron los análisis, la Justicia no comunicó oficialmente los resultados.

Una inestigación y muchas dudas

“Nosotros no tuvimos todavía ninguna confirmación, no tuvimos absolutamente ninguna notificación oficial. Nos enteramos por los medios de comunicación y por las redes sociales”, afirmó Gisela Cruz, hermana de García, según consignó el portal Adnsur.

La filtración de los resultados del ADN se produjo poco después de que la hermana de García publicó en redes sociales su reclamo por la falta de avances. “Hay una sensación de que muchas veces se actúa en función de las protestas de la familia”, le dijo al mismo medio el periodista local Facundo Pérez Toro.

Un hecho que llama la atención y genera sospechas es la decisión que tomó el Ministerio de Seguridad de Santa Cruz de apartar a la policía de Caleta Olivia del caso.

Meses antes de su desaparición, García había denunciado, en una entrevista televisiva, presuntas irregularidades en investigaciones policiales, y llegó a responsabilizar a un comisario.

Después de la desaparición, estas declaraciones empezaron a circular en redes sociales y entonces las autoridades santacruceñas dispusieron que la Policía caletense no investigara y, en cambio, lo hiciera una comisión integrada por agentes y especialistas de Río Gallegos y Comodoro Rivadavia.

Conflictos con la Policía de Caleta Olivia

García tenía 50 años y trabajaba junto a su familia en un pequeño emprendimiento de venta de alimentos. En el pasado había tenido algunos conflictos con la Policía e incluso cumplido una condena por un hecho menor.

El 8 de diciembre fue visto por última vez en inmediaciones de la zona céntrica de la ciudad, cuando caminaba por el barrio 2 de Abril y luego subía a una camioneta blanca 4×4. Desde entonces, no se volvió a tener noticias sobre su paradero.

Más de un mes después, un hombre que trotaba en un sector descampado detrás del barrio 13 de Diciembre, encontró una mano humana en avanzado estado de descomposición.

A partir de ese hallazgo comenzó un rastrillaje policial que luego dio con otra mano y una bolsa con un cráneo y dos pies.

El estado de los restos, en ese momento, no permitió confirmar siquiera si se trataba de una sola persona y si era hombre o mujer. Más tarde, fuentes de la investigación hablaron de una huella dactilar recuperada que podía ayudar a avanzar en la identificación, pero nada se supo después de eso.

El miércoles pasado, personal de la Policía de Santa Cruz detuvo en el barrio 2 de Abril a un hombre y una mujer, en un operativo ordenado por la Justicia provincial y vinculado con el expediente. Con la causa bajo secreto de sumario, no trascendieron detalles oficiales.