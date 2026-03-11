Un intendente avisó que está usando ahorros para pagar sueldos y que en cinco meses más se le acaban

Lo aseguró el jefe comunal de Corcovado, en Chubut . La localidad tiene alrededor de 1.700 habitantes y 110 empleados municipales.

“Si esto no mejora, me quedan fondos para cinco meses más”, advierte Ariel Molina, el intendente de la localidad de Corcovado , ubicada en el departamento de Futaleufú , en Chubut , unos 90 kilómetros al sur de Esquel y a poco más de 25 del límite con Chile .

Molina lleva una década en el cargo y en 2023 ganó las elecciones integrando el Frente Renovador de Sergio Massa pero luego rompió con ese espacio peronista y se acercó al gobernador Ignacio Torres.

Según relató, debido a la abrupta caída en los ingresos por coparticipación , tiene que echar mano a un “fondo anticíclico” municipal para pagar los salarios , pero que a ese fondo le queda poco.

El jefe comunal trazó una línea divisoria entre octubre de 2023 y lo que vino después. Hasta aquel momento, con una de las cuatro partidas de coparticipación que recibía mensualmente abonaba los sueldos, y con las otras tres cubría los servicios y ejecutaba obras.

Corcovado1.jpg Cerca del límite con Chile, Corcovado (Chubut) tiene unos 1.700 habitantes.

Ahora, en cambio, la suma de las cuatro no le alcanza para completar los haberes de los trabajadores del municipio, según le aseguró al diario Jornada, y dijo que esto se debe al “tremendo ajuste a nivel nacional, que recae en la Provincia y pasa a los municipios”.

"El municipio está fundido"

“Atravesamos un momento muy difícil, con una fuerte caída del consumo, porque la gente cobra el sueldo y no le alcanza -indicó-. Es una locura lo que sucede, pero no echemos la culpa al gobernador ni a los intendentes: se trata de un gobierno nacional que tiene un proyecto del país, en el que no está incluido el trabajador. El único culpable se llama Javier Milei”.

Corcovado tiene alrededor 1.700 habitantes y 110 empleados municipales: 45 de planta y 65 contratados. Ya en noviembre pasado, durante la discusión de paritarias, Molina había advertido: "El municipio está fundido", y comenzó las conversaciones con el sindicato con una frase descorazonadora: "No me pidan aumento porque no lo puedo dar".

Con cierto enojo, Molina subrayó que a los vecinos hay que decirles “votá bien” y remarcó que “han votado a Milei, que es un presidente anti-Estado, y después van a golpear la puerta a un intendente porque no tienen alimentos ni pueden pagar la luz”.

Apoyo al gobernador de Chubut

Con el gobierno nacional coincidió en apuntar al equilibrio fiscal y el déficit cero, pero enfatizó en “ver a quién se ajusta, no sacrificar al trabajador”, y dijo que a la gente le va peor que antes, pero “el presidente Milei no la ve”.

“Después hay elecciones y gana. Tal vez la estamos viendo mal nosotros”, se lamentó.

En lo que respecta a la política local, confirmó su apoyo al gobernador de Chubut, Ignacio Torres. “Estoy haciendo todo lo posible para que le vaya bien en este momento muy difícil”, aseguró.

Más allá de su prédica anti-Milei, el intendente tampoco ahorró críticas al peronismo y dijo que ni Cristina Kirchner, ni Axel Kicillof ni Sergio Massa representan para él una alternativa de solución.

“No quiero más de lo mismo, algo tiene que aparecer, tenemos que buscar un equilibrio -expresó. No tienen que volver los que estaban; hay que buscar otra alternativa, porque los que gobernaron hicieron todo para que aparezca este hombre de la nada y gane la Presidencia. Los culpables con los que no hicieron bien las cosas”.