En un pueblo descubrieron que tienen un concejal de más hace al menos 23 años

Lo reveló el intendente , que prometió reducir el cuerpo de 6 a 5 integrantes para cumplir con la Ley de Municipios. El origen del problema.

Alpachiri, un pueblo de poco más de 2.000 habitantes.

La situación es cuanto menos curiosa: un pueblo argentino con poco más de 2.000 habitantes acumula desde hace más de dos décadas una anomalía institucional que -en el mejor de los casos- pasó desapercibida para todos sus funcionarios: el Concejo Deliberante tiene un legislador de más .

Quien destapó la situación fue el propio intendente de Alpachiri , Iván Fuhr, un ingeniero agrónomo que ingresó a la política de la pequeña localidad de La Pampa como concejal en 2015 y asumió como jefe comunal en 2023 .

Según le contó el alcalde a La Nación luego de dar a conocer la situación con declaraciones públicas en medios de La Pampa, la irregularidad salió a la luz cuando se puso a leer en detalle la Ley Orgánica de Municipalidades y Comisiones de Fomento de la provincia, a partir de una sospecha que -en realidad- tenía desde hace tiempo.

La normativa establece, en su Capítulo II, que los municipios de la provincia con entre 1.150 y 2.300 habitantes deben contar con un máximo de cinco concejales titulares. Sin embargo, Alpachiri viene eligiendo seis desde hace décadas.

El censo 2001 en el pueblo de La Pampa

El origen del problema se remonta -según precisó- a una modificación de la ley en diciembre de 1994, que fijó en seis el número de concejales basándose en el censo de 1991, cuando el pueblo tenía 2.400 habitantes.

Pero el siguiente relevamiento poblacional, realizado en 2001, arrojó una cifra inferior a los 2.300, por lo que el número debería haberse corregido automáticamente. Pero esto no sucedió.

"A partir de la elección de 2003, se tendría que haber contado con cinco concejales", explicó Fuhr. Y agregó: "No sé por qué nunca hicieron esta advertencia o nadie lo miró, pero es una inconsistencia. Porque se debería respetar el censo, ya que la cantidad de habitantes varía según los nuevos relevamientos".

Ivan Fuhr, intendente de Alpachiri - La Pampa Ivan Fuhr, intendente de Alpachiri, en La Pampa.

El intendente confió que cuando era concejal intentó plantear el tema, pero la respuesta que le dieron siempre fue la misma. "Nos comunicaban la decisión cuando ya se había hecho y no podíamos hacer nada. La respuesta era que 'siempre se había hecho así' y lo minimizaban", recordó.

Hoy, con atribuciones ejecutivas, Fuhr asegura que puede resolver la situación. Según explicó, el intendente está habilitado a modificar el número de bancas mediante una resolución del Departamento Ejecutivo al momento de convocar a elecciones, en coordinación con el gobernador provincial. "Ahora que soy intendente, voy a convocar a cinco concejales titulares", afirmó.

El Concejo Deliberante actual está integrado por tres oficialistas —José González, Dalila Fuhr y Gabriela Benzack— y tres opositores —Bárbara Sánchez, Jorge Gigena y Lilian Florez.

En busca de reducir gastos

Más allá de la irregularidad institucional, hay otra cuestión que podría estar influyendo en la intención de corregirla. Recientemente, Fuhr advirtió sobre una caída significativa en los fondos de coparticipación que recibe el municipio.

"Ayer entró la coparticipación y cayó mucho. Eso preocupa. El martes ingresó un 87% de lo estimado y en las localidades chicas dependemos de esos ingresos. Alcanza solo para pagar sueldos y nada más", señaló al medio local Diario Textual.

Municipalidad de Alpachiri, en La Pampa La municipalidad de Alpachiri, en La Pampa.

Según detalló, La Pampa dejó de percibir alrededor de $9.000 millones en concepto de coparticipación nacional en febrero, con una situación similar registrada en enero. En ambos casos, la baja se explica principalmente por la caída en la recaudación del IVA, uno de los impuestos que más alimenta ese esquema de distribución fiscal.

El intendente no vinculó directamente esta complicada situación financiera con su descubrimiento de la regularidad institucional. Pero seguramente la urgente necesidad de reducir costos en el Municipio llevó a revisar gastos, y derivó en el “descubrimiento” de la anomalía que -ahora- espera corregir.