Alerta en el Aeropuerto de Comodoro Rivadavia: apareció una yarará y mordió a una mascota

El animalito paseaba por un camino interno. Debió ser internado en un centro veterinario . Recomiendan precaución, en especial al amanecer y el anochecer.

Vecinos de Comodoro Rivadavia maniestaron su preocupación tras detectarse la presencia de una serpiente venenosa en el predio del Aeropuerto Internacional General Enrique Mosconi, de esa ciudad en la provincia de Chubut .

El mensaje de alerta fue difundido por la Asociación Vecinal de Próspero Palazzo , el barrio que se encuentra pegado a la terminal aeroportuaria. A través de sus redes sociales, la organización advirtió de la presencia de una yarará ñata.

De acuerdo con la información dada por la entidad barrial, la aparición de la peligrosa víbora se produjo este martes en el camino interno que se encuentra dentro del terreno del Aeropuerto de Comodoro Rivadavia.

La yarará, según contaron, mordió a una mascota que paseaba con su dueña y debió ser internada de urgencia en un centro veterinario.

“Vecinos, a tener mucho cuidado. Hoy una yarará ñata mordió a una mascota. Fue en el camino que está adentro del aeropuerto. La mascota está internada en la veterinaria”, señalaron en la publicación.

No es mortal pero sí muy peligrosa

La yarará ñata es una serpiente venenosa de tamaño pequeño -por lo general, no más de 80 centímetros-. Normalmente, sus mordeduras atacan la zona de los dedos de los pies o los talones, y deben ser atendidas de inmediato.

Aunque sus mordeduras no suelen ser mortales, con su veneno sí puede causar daños en la piel y los tejidos (necrosis) y hemorragias, por lo cual requieren de una rápida atención médica.

No suele ser agresiva, pero su camuflaje la hace difícil de ver, lo que aumenta el riesgo de accidentes y mordeduras, en especial durante el atardecer y la noche, cuando se da su momento de mayor actividad, donde busca alimentarse de lagartijas y otros animales pequeños.

Con presencia en el centro-oeste de la Argentina y en las estepas patagónicas, se la considera la especie de víbora más austral del mundo.

Yararás en Comodoro Rivadavia

Aunque este caso cobró trascendencia porque derivó en la internación de un animal doméstico, ya en octubre del año pasado la Asociación Vecinal había consignado la aparición de una yarará ñata en las inmediaciones de los caminos del aeropuerto de Comodoro Rivadavia.

En aquella oportunidad, más allá de la recomendación de extremar precauciones, no se produjo ningún incidente.

También hay antecedentes de yararás detectadas en la zona conocida como “194 Viviendas”, dentro del barrio comodorense de Kilómetro 8, al este del Aeropuerto y, a principios de este año, en los alrededores de los barrios Kilómetro 5 y Próspero Palazzo, siempre en la zona más cercana a la terminal aérea.

Tras este último caso y otras apariciones en Rada Tilly, la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (GIRD) de la Patagonia difundió las precauciones y la forma en la que se debe actuar ante una picadura.

En cuanto a los cuidados, se recomendó no meter las manos en piedras o leñas y caminar haciendo ruido, especialmente al amanecer y al anochecer.

En caso de picaduras, recomendaron moverse lo menos posible, aflojar todo lo que apriete la zona, no realizar torniquetes, cortes o succiones ni aplicar hielo. E indicaron que siempre se requiere el traslado urgente a un centro de salud cercano, ya que el suero antiofídico es lo único que sirve como antídoto.