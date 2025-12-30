Grave denuncia en Chubut: medicaba y vacunaba animales sin matrícula de veterinario

Allanaron un local de Puerto Madryn tras una denuncia por maltrato animal. Reacciones a favor y en contra de los vecinos.

Agentes de la Policía del Chubut allanaron el local de una veterinaria de la ciudad de Puerto Madryn tras una denuncia de ejercicio ilegal de la medicina veterinaria según la cual la persona que atendía el comercio diagnosticaba, medicaba y vacunaba animales sin tener habilitación ni inscripción en el Colegio Veterinario provincial.

El operativo fue realizado este martes bajo orden judicial en el marco de una investigación en manos del fiscal general de Puerto Madryn, Jorge Bugueño.

Además del local de la Veterinaria Pujol, ubicado sobre la Avenida del Trabajo al 1300 de la ciudad portuaria, se allanó un domicilio particular.

Bugueño explicó que el Ministerio Público Fiscal tomó intervención en el caso a partir de una denuncia por maltrato animal y que al analizar un teléfono celular, se hallaron mensajes, comprobantes de transferencias de dinero y comunicaciones que indicarían que una persona sin matrícula profesional realizaba tareas propias de un veterinario.

Allanamiento a una veterinaria en Puerto Madryn, Chubut Allanamiento a una veterinaria en Puerto Madryn, Chubut.

Según el fiscal, esta persona habría diagnosticado animales, recetado medicamentos y aplicado vacunas, pese a no contar con habilitación legal ni estar inscripta en el Colegio Veterinario de Chubut.

Chubut: qué pena se podría aplicar

Los allanamientos se llevaron a cabo con la intervención de efectivos la División Policial de Investigaciones, que secuestraron documentación y otros elementos.

De acuerdo con lo que indicaron desde la Fiscalía, el accionar podría encuadrarse en el delito usurpación de títulos y ejercicio ilegal de una profesión, contemplado en el artículo 247 del Código Penal.

Este artículo indica que “será reprimido con prisión de quince días a un año el que ejerciere actos propios de una profesión para la que se requiere una habilitación especial, sin poseer el título o la autorización correspondiente".

En 2017 hubo un proyecto de ley en el Congreso de la Nación para incrementar la pena a 3 a 5 años, y duplicarla -6 a 10 años- si se trataba del ejercicio de la medicina en cualquiera de sus ramas, incluyendo la veterinaria. Pero esta iniciativa no avanzó.

Críticos y defensores

El Ministerio Público Fiscal de Puerto Madryn difundió la investigación en curso a través de sus redes sociales y rápidamente, como suele ocurrir en los casos que involucran mascotas, las publicaciones se llenaron de comentarios, incluyendo testimonios de personas que habían llevado a sus perros o gatos para que fueran atendidos en el comercio de la Avenida del Trabajo.

No obstante, no arreciaron las críticas sino que hubo unos cuantos aseguraron haber sido bien atendidos en el lugar y, lo principal, recibido diagnósticos y tratamientos precisos para sus animales.

“A mí me salvó a mi perra, que tenía cáncer de piel, una pelota de calcio por fuera. Fue el único que desde el principio me dio tranquilidad y salió todo bien. Mi caniche salió caminando ese mismo día”, fue el comentario de una mujer.

Otra comentarista escribió: “Gracias señor, usted salvó a mi perra, a diferencia de otros veterinarios que estafan con los precios. No tengo críticas, solo agradecimiento”.

Aunque la mayoría de los comentarios fueron de gente que aseguró ser bien atendida, también hubo quienes dijeron lo contrario. “A mí me habló re mal cuando fui con mi perrito hace dos meses. Me dijo que tenía algo en el hígado y al final cambié de vete y eran los riñones”, afirmó otra usuaria.