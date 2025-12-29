Chubut: dejan salir de prisión a un acusado de homicidio para que atienda su empresa

Es uno de los dos sospechosos de haber matado y hecho desaparecer a un hombre en Puerto Madryn . Su socio, también imputado, no recibió el mismo beneficio.

Matías Draiye y Sebastián Carreño están acusados del homicidio de Eber Estremador en Puerto Madryn, Chubut.

En una audiencia de revisión realizada en los Tribunales de Puerto Madryn , provincia de Chubut , las juezas María Alejandra Hernández y Patricia Ásaro resolvieron otorgarle el beneficio de salidas laborales a Matías Sebastián Draiye, uno de los dos detenidos acusados del homicidio de Eber “Chucky” Estremador, quien desapareció en octubre de 2023 y nunca fue hallado.

Antes de su desaparición, cámaras de vigilancia registraron la escena de dos hombres que le dieron una paliza a Estremador y lo subieron a un auto. Fue la última vez que se lo vio con vida.

Por el hecho, en diciembre de ese año fueron arrestados Draiye y Gustavo Edmundo Carreño, socios en la empresa pesquera Bahía Camarones . Aunque el cuerpo de Estremador nunca apareció, el caso fue caratulado como homicidio.

Salidas solo para uno

El 20 de diciembre último, la jueza de Garantías Patricia Reyes había rechazado un pedido para que los dos acusados tuvieran salidas laborales.

Ahora, las juezas Hernández y Ásaro revocaron parcialmente esa medida y habilitaron las salidas de Draiye con la exclusiva finalidad de que pueda administrar su empresa.

En cambio, mantuvieron el rechazo de Reyes para el caso de Carreño, quien en septiembre de este año fue enviado a una cárcel común luego de que violó la prisión domiciliaria que le habían otorgado y también había pedido salidas para trabajar como pescador artesanal.

En su caso, se consideró que, por las características de esa actividad, no se podría tener un control efectivo sobre su cumplimiento, y habría peligro de fuga.

En la resolución judicial se deja constancia que el beneficio de salidas transitorias para Draiye comenzará a regir a partir del 2 de enero de 2026.

Se indica, asimismo, que el empresario deberá ser trasladado y retirado de la pesquera bajo vigilancia y no tendrá posibilidad de realizar otras actividades que no sean las relacionadas con la administración de la firma.

Estremador tenía 34 años cuando desapareció tras la escena de la golpiza en el barrio 630 Viviendas de Puerto Madryn.

Según la línea de investigación que sigue el Ministerio Público Fiscal, la agresión habría sido en represarlia por el robo de una moto de uno de los detenidos.

La aparición del auto en Chubut

El 22 de octubre de 2023 –dos días antes de su desaparición– “Chucky” habría estado involucrado en el robo de una motocicleta en el mismo barrio donde fue visto por última vez. Quienes denunciaron ese robo fueron justamente Carreño y Draye, quienes ahora están acusados de asesinarlo.

Más allá de esta hipótesis, la investigación sigue abierta para determinar exactamente qué ocurrió después de que la víctima fuera subida al auto, ya que el cuerpo nunca apareció.

En noviembre pasado, dos años después del episodio, fue hallado el automóvil Volkswagen Gol en el que se lo llevaron, de manera casual durante un operativo rutinario de tránsito.

El auto, originalmente negro, apareció pintado de verde y modificado como para correr picadas. Su dueño actual lo había comprado en un desarmadero de Trelew, presuntamente de buena fe, a fines de 2023.

En las pericias con luminol que se realizaron posteriormente fueron encontradas manchas compatibles con sangre en la parte interior del techo del vehículo.