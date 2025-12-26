Chubut: llega a la Corte Suprema un reclamo de Torres a Milei por una deuda de $51.000 millones

El gobernador dijo que formalizará la presentación el lunes próximo. Es por plata que ANSES debería pagarle a la caja previsional provincial.

La Fiscalía de Estado de la provincia de Chubut realizará este lunes una presentación ante la Corte Suprema de la Nación por una deuda de más de 51.000 millones de pesos que le reclama al Estado nacional, según informó el gobernador Ignacio Torres.

El mandatario provincial aseguró que desde diciembre de 2023, cuando él asumió la gobernación chubutense y Javier Milei la presidencia de la Nación, viene pidiendo que la administración central pague esa deuda con la caja previsional de la provincia que, según dijo, debió haber sido cancelada en los años en que Mauricio Macri era presidente y Mario Das Neves gobernador.

Desde el Poder Ejecutivo de Chubut destacaron, además, que se trata de el primer gobierno provincial que realiza una presentación de estas características.

La decisión de Torres, tomada en momentos en que la administración Milei está buscando sumar voluntades provinciales para poder aprobar su proyecto de reforma laboral y el Presupuesto 2026, llamó la atención porque el chubutense es un gobernador de buena sintonía con la gestión nacional.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, firmó el acuerdo por la Ruta 40 con el mininstro Luis Caputo.jpg Torres y Caputo: hace tres meses, Chubut firmó un acuerdo con Nación por una deuda de 100 mil millones de pesos.

Incluso, en septiembre pasado, Chubut firmó un acuerdo con el ministro de Economía, Luis Caputo, por el cual se le condonaron a la provincia deudas por $100.000 millones con la Nación a cambio de que se hiciera cargo de obras pendientes en cuatro rutas nacionales.

La suma reclamada "está estimada por la ANSES"

"Estamos reclamando la deuda que la Nación tiene con nuestros jubilados y que debería haber subsanado desde el año 2017. Por eso y ante los reiterados incumplimientos, realizamos la presentación ante la Corte Suprema de Justicia a través de la Fiscalía de Estado del Chubut", explicó Torres.

"Desde que asumimos nuestra gestión de Gobierno venimos reclamando por esta situación”, afirmó.

“Para que se entienda: a nuestros contribuyentes, que tienen en Chubut su propia caja previsional y siguen aportando, la Nación les debe nada más y nada menos que más de 51.000 millones de pesos", agregó.

En cuanto a la suma reclamada, el gobernador aseguró que está basada en los números de la propia administración nacional.

"El déficit está estimado por la propia ANSES", dijo, y agregó que se decidió avanzar en la presentación ante la Corte Suprema debido al “incumplimiento de los pagos” que habían sido acordados.

Chubut, con problemas para pagar los aguinaldos

El anuncio de Torres se dio en medio de las dificultades que tuvo la provincia para pagarles el medio aguinaldo a los empleados públicos.

El gobernador confirmó que tuvo que emitir letras por unos $60.000 millones para cubrir el sueldo anual complementario de los trabajadores estatales, que se efectivizó el miércoles 24 de diciembre.

No obstante, el retraso en el pago generó protestas y demoras en varios organismos públicos, a tal punto que, el martes 23, el gobierno provincial decidió extender en una hora y media el horario de atención de las cajas del Banco del Chubut, que funcionaron hasta las 14.30 para que los jubilados que no utilizan el cajero automático pudieran su dinero sin tener que esperar hasta este viernes.