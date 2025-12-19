El caso del jubilado secuestrado y esclavizado en Chubut va a juicio por jurados

Sortearán a 12 ciudadanos de Trelew para definir si una mujer y su hijo sometieron y robaron a un hombre de 74 años. Declararán 30 testigos.

La casa de Chubut donde Marta Caucamán vivía con su hijo y el jubilado al que, según la acusación, esclavizaban y engañaban para sacarle propiedades y dinero.

El juez de Trelew Gustavo Castro elevó a juicio por jurados el caso de Adolfo Yancamil, el jubilado de 74 años de edad que fue presuntamente encerrado y esclavizado por una mujer y su hijo, en la localidad de Paso de Indios, provincia de Chubut .

El magistrado dispuso que 12 ciudadanos de Trelew decidan si Marta Beatriz Caucamán y su hijo Juan José Ovejero son culpables de reducción a la servidumbre y lesiones leves y determinó que pase para el año próximo el sorteo de los jurados.

Asimismo, se definió que en el juicio declararán 30 testigos: 22 por la acusación y 8 por la defensa.

Castro decidió no aceptar nueva evidencia ofrecida por imputados y defensores. Por ejemplo, 7 videos y 3 fotos que demostrarían una supuesta persecución policial contra los Caucamán en Paso de Indios.

Marta Caucuaman, acusada de esclavizar a un jubilado en Chubut Marta Caucamán, la mujer de Chubut acusada junto con su hijo.

Estos registros de imagenes habían sido aportados por Carlos Pericich, abogado defensor público que representó a los acusados en el comienzo de la causa pero luego fue suspendido por mal desempeño.

Chubut: la acusación y la defensa

De acuerdo con la hipótesis presentada por la fiscal Mariana Millapi, en 2022 Caucamán y Ovejero le prometieron a Yancamil ayudarlo con su salud y su jubilación. Pero cuando ganaron su confianza lo obligaron a sacar créditos para quedarse con la plata, vendieron su casa y su auto, lo golpearon, lo amenazaron y vivió encerrado haciendo trabajos forzados hasta que lo rescató un policía de Paso de Indios.

El actual defensor público de Caucamán y Ovejero, Andrés Espínola, insistió con que se trata de una “causa armada” a partir de lesiones que se verificaron en el cuerpo de Yancamil. Y atribuyó la acusación a un “complot policial” debido a que Marta tenía un espacio radial donde denunciaba irregularidades en la fuerza.

Los dos acusados hablaron en la audiencia. Ovejero declaró con la ayuda de un par de apuntes de letra prolija, insistió en su inocencia, señaló presuntas contradicciones en las fechas de la acusación y subrayó que varios testigos no lo nombraron.

Caucamán, por su parte, repitió la versión que ya había dado anteriormente, según la cual ella había sido sometida y golpeada por Yancamil, que había sido su pareja tenía problemas de alcoholismo.

Estafado y torturado

Según la investigación fiscal, los delitos contra el adulto mayor por parte de Caucamán y su hijo -también detenido por la misma causa- comenzaron el 26 de diciembre de 2022 cuando ella persuadió a Yancamil de viajar a Esquel para recibir atención médica por problemas de salud.

En esa ciudad, el jubilado tramitó un préstamo del Banco del Chubut por $150.000. Caucamán se apropió del dinero para gastos personales y para costear el pasaje de su hijo Juan José Ovejero hacia Esquel.

Una vez de regreso en Paso de Indios, la mujer convenció a Yancamil de vender su propiedad ubicada en Cañadón Bagual 348. Madre e hijo lograron que se mudara con ellos a la vivienda de 9 de Julio y Sarmiento.

La promesa era contenerlo y cuidarlo, pero según la acusación fiscal, esa ayuda se transformó en sometimiento. Lo mantuvieron cautivo mediante encierros, golpes y amenazas constantes.

La investigación sostiene que Yancamil era forzado a realizar trabajos pesados. Cuando salía a hacer mandados al pueblo, era vigilado de cerca. Si desobedecía, el castigo consistía en permanecer arrodillado sobre pedregullo durante horas, sin acceso a comida.

Siempre según la acusación, madre e hijo seguían minuciosamente el calendario de pagos para llevar a su víctima a cobrar la jubilación en la sucursal del Banco del Chubut. Una vez en la plaza, le quitaban el dinero bajo amenazas de golpes.