Trelew despide el 2025 con el primer nacimiento de trigemelas de su historia

El parto será antes de fin de año en el hospital de alta complejidad. Se da un caso cada un millón y en septiembre hubo uno en Salta.

Los embarazos de trigemelas como el que se da en Trelew requieren cuidados especiales porque los riesgos aumentan.

Por primera vez en su historia, Trelew se prepara para recibir el nacimiento de trigemelas . El parto está programado para antes de que termine el año en el Hospital de Alta Complejidad María Humphreys , recientmente reinaugurado luego de obras y donde opera el servicio Materno Infantil.

Se trata de un evento muy inusual: tiene una frecuencia de un caso en un millón . Y corresponde a lo que médicamente se conoce como trigemelas monocoriales triamnóticas , es decir, trillizas idénticas .

Esta condición se produce cuando un espermatozoide fecunda un óvulo que luego se divide en tres embriones.

La particularidad de este embarazo radica en que las tres bebés comparten una única placenta, aunque cada una se desarrolla en su propia bolsa amniótica separada.

Los profesionales de la salud advierten que esta situación conlleva riesgos elevados que demandan un seguimiento obstétrico estricto y atención en centros de salud de alta complejidad.

Hospital de Alta Complejidad de Trelew - Neonatología Desde el Hospital de Alta Complejidad de Trelew aseguraron que el centro de salud y su personal están en condiciones de responder a este inusual caso.

En ese sentido, desde el hospital aseguraron que tanto las instalaciones del María Humphreys están equipadas y que su personal está capacitado para llevar adelante este tipo de procedimientos. De hecho, la mamá de las trillizas transita su embarazo con la tutela de los profesionales del hospital.

Por el momento, no se han difundido detalles sobre la familia que crecerá notoriamente con la llegada de las trigemelas.

Por qué se producen embarazos triples como el de Trelew

Un embarazo triple implica que una mujer gesta tres fetos de manera simultánea en su útero. Esta situación multiplica considerablemente los riesgos en comparación con gestaciones simples o dobles, por lo que requiere controles prenatales mucho más frecuentes.

Entre las complicaciones más habituales se encuentran el parto prematuro, la restricción del crecimiento intrauterino, problemas respiratorios e infecciones en los fetos.

La clasificación de estos embarazos depende de la cantidad de placentas y sacos amnióticos presentes.

Cuando todos los fetos comparten la misma placenta, como ocurre en los casos monocoriales, los riesgos se incrementan. Si además cada bebé se encuentra en su propio saco amniótico independiente, el cuadro recibe la denominación de "triamniótico".

embarazo adolescente generica -VALIDA 1200- Los embarazos de trigemelas monocoriales triamnóticas se dan cuando el óvulo fecundado se divide de tal forma que tres fetos comparten la misma placenta, pero en sacos amnióticos independientes.

La combinación que se presenta en Trelew —monocorial triamniótico— resulta particularmente infrecuente, ya que exige que el óvulo se divida de una forma específica, un fenómeno que ocurre de manera natural en contadas ocasiones.

Según datos de la Asociación Estadounidense de Embarazo, cerca del 90% de los embarazos triples culminan antes de las 37 semanas de gestación.

La mayoría de estos nacimientos se producen entre las semanas 32 y 35. En el caso de Trelew, los médicos no han precisado para qué semana está planificada la intervención.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) no cuenta con estadísticas globales precisas sobre embarazos monocoriales triamnióticos de trillizos, dado que son extremadamente raros y muchos no llegan a término o no se documentan oficialmente.

Los organismos internacionales de salud enfatizan que la placenta compartida multiplica las posibles complicaciones, que los bebés prematuros necesitan atención neonatal intensiva y que resulta fundamental contar con centros de alta complejidad para estos casos, como es el caso del hospital de Trelew.

Un caso reciente en Salta

El caso más reciente en Argentina se registró en Salta en septiembre. Allí nacieron Ainara, Amira y Ámbar, tres hermanas idénticas que llegaron al mundo en la semana 34 de gestación con pesos que oscilaron entre 1.560 y 1.780 gramos.

El nacimiento tuvo lugar en el Hospital Materno Infantil de esa provincia y representó un acontecimiento médico extraordinario. La cesárea se realizó dentro del período considerado habitual en la literatura médica para gestaciones de tres fetos.

trigemelas salta (2) Las trigemelas que nacieron el 25 de septiembre en Salta.

Ainara fue la primera en nacer, con 1.640 gramos. Luego llegó Amira, la más pequeña de las tres, con 1.560 gramos. Finalmente nació Ámbar, quien pesó 1.780 gramos. Los médicos confirmaron que las tres se encontraban estables y permanecieron internadas en Neonatología debido a su condición de prematuras.

Nancy, la mamá, estuvo bajo el cuidado de un equipo multidisciplinario conformado por ginecólogos y obstetras durante todo el embarazo.

El hospital informó que su estado de salud fue bueno y que recibió el apoyo de su familia durante todo el proceso. Las autoridades destacaron que la planificación fue fundamental dada la excepcionalidad del caso.

Las autoridades sanitarias del hospital informaron que en el primer semestre del año se contabilizaron 54 nacimientos de gemelos en esa institución, aunque las trillizas idénticas representan un fenómeno extremadamente poco frecuente.

Aún así, este último caso se convirtió, curiosamente, en el segundo de características similares registrado en Salta durante 2025.