Giuliana tiene 18 años y es primeriza. Todo lo que eso significa se multiplicó por tres frente a lo que le mostró en la pantalla del ecógrafo en un control de rutina de su embarazo en medio de la pandemia. Su pareja, Facundo (19), tampoco salía de su asombro cuando su novia le contó que los bebés en camino no eran uno, sino tres bebas. Él no había podido ingresar a la sala por los protocolos de la pandemia, así que se enteró después de la noticia inesperada. Que no era la última. Poco después, los médicos les contaron a ambos que se trataba de un embarazo trigemelar, un caso que se da en 200 millones.

La concepción fue de forma natural y la joven está embarazada de 28 semanas. Las bebas trigemelas en camino ya tienen sus nombres esperándolas: Aitana, Alice y Amira. “El embarazo está en perfectas condiciones. Las bebas están sanas y todo va excelente. Llevo el proceso muy bien, siento incomodidades a medida que las bebas crecen, porque ya no tienen mucho espacio. Pero sentirlas es hermoso, no es una molestia”, destacó Giuliana .

"Nos dimos cuenta que estaba embarazada por los síntomas, que estuvieron muy presentes los primeros meses y dábamos por hecho el embarazo. Con toda la emoción, nos costaba creerlo. Me realicé el test estando embarazada de casi dos meses porque nos ganaba el miedo a lo desconocido, nos costó. Dio positivo, me hice la ecografía y ahí me enteré que eran tres”, describió Giuliana.

A la ecografía asistió sola debido a los protocolos sanitarios por el coronavirus. “Estaba entre nerviosa y ansiosa cuando me la hacían. La doctora primero me dijo que eran dos y después me dijo que había otra cabeza: la tercera se estaba escondiendo. Les escuché los latidos y estaba en shock. Tenía la mente en blanco, sentí preocupación pero estaba emocionada”, recordó.

“La médica Andrea Galarraga es una profesional excelente. Nos regaló una beca para el curso de preparación de la mapaternidad que dicta con un equipo de profesionales y se puso en campaña para que varias personas pudieran ayudarnos, así que estamos muy agradecidos”, contó la futura mamá, quien destacó la colaboración de los marplatenses, que brindaron distintas donaciones para las trigemelas. Quienes quieran ayudar a la familia, pueden contactarse a través de la cuenta de Instagram @trigemelas.mdp.

“La gestación gemelar de tres bebés monocorial significa que tienen una placenta para las tres y que son idénticas genéticamente. De por sí se considera un embarazo de mayor riesgo porque tiene varias de implicancias. Y que tenga una sola placenta y en este caso sean tres bebés, es muy poco frecuente”, explicó la obstetra Andrea Galarraga (MP. 95039), quien señaló que Giuliana necesita un control más estricto que otros embarazos por esperar trigemelas, que se realiza a través de un protocolo de atención especial: “Hay ecografías específicas y hay que evaluar cómo está creciendo cada bebé, porque reciben alimento, sangre y oxigenación de una sola placenta".

Lo que lo hace único a este caso, según la obstetra, es que la de las bebas trigemelas “fue una gestación espontánea”. “En los últimos años, en el mundo se incrementaron los embarazos gemelares, pero están relacionados con las técnicas de reproducción asistida”, amplió.

Sobre las causas de este embarazo, indicó que puede darse “por un óvulo fecundado por un espermatozoide y que de acuerdo al día que se produjo una división celular, determinó que sean tres embriones”. “Por eso es tan infrecuente”, afirmó. Además, indicó que en este caso no tiene tanta trascendencia la genética, como en los casos gemelares comunes, que pueden darse por antecedentes familiares.

“Es muy difícil transcurrir el embarazo en la pandemia. Facu no pasa a los controles, no puede ver las ecografías ni escuchar los latidos”, explicó la joven, que señaló que “las bebas van a nacer prematuras”. “Hay que ver cuánto aguanta la placenta. Queremos que se queden en la panza lo que más puedan”, agregó.

“Son múltiples los parámetros que debemos chequear. En términos generales, el promedio de la gestación al nacimiento es de entre 32 y 34 semanas, que es más difícil. Las bebés necesitan neonatología y se les va a brindar toda la atención para controlarlas”, aclaró la obstetra, y remarcó que Giuliana tiene un embarazo saludable y el nacimiento de las bebas trigemelas será por cesárea.