Violencia de género: una mujer embarazada se lanzó de una moto luego de ser amenazada por su pareja

Se trata de una mujer de Jujuy de 30 años que transita un embarazo de cinco meses. Fue trasladada al Hospital Materno Infantil y su estado es reservado.

Una joven de 30 años, quien se encuentra en el quinto mes de su embarazo , se arrojó de su moto en movimiento por un supuesto episodio de violencia de género en el departamento jujeño de Palpalá y la Justicia busca a su novio.

El hecho ocurrió en el barrio 18 de Noviembre cuando la damnificada y el presunto atacante circulaban en una motocicleta Gilera Smash sobre la ruta nacional 66, conforme a la información del portal del diario El Tribuno.

La pareja habría mantenido una discusión, el conductor comenzó a realizar maniobras en zig-zag y golpeó el tambor del rodado a fin de amenazar a la víctima , quien se lanzó al asfalto.

Ambulancia jujuy

La futura madre exclamó socorro y dos hombres que pasaban por el lugar la auxiliaron, pero el novio estacionó el vehículo, arrojó botellas de vidrio contra los transeúntes y caminó a pie para fugarse.

La Policía acudió a la escena y requirió la asistencia de personal del SAME, el cual constató las severas heridas que padeció la muchacha a raíz de la caída violenta, motivo por el que se determinó su derivación al Hospital Materno Infantil Dr. Héctor Quintana. Su estado es reservado.

El ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación intervino en la investigación y ordenó el secuestro de la moto, que fue trasladada a la Comisaría 51°, al tiempo que el Juzgado especializado en Violencia de Género estableció la captura del sospechoso, quien se encuentra prófugo.

Hospital materno infantil jujuy

Horror en la Ruta 8: mató a su expareja y llevó el cuerpo en el auto durante 100 kilómetros

Un llamado alertó el domingo 24 de agosto a los efectivos policiales, por un auto sospechoso en un camino rural cercano a la Ruta Nacional N° 8. Al llegar al lugar, se encontraron con un hombre y una mujer muertos en el interior. De inmediato se dio intervención a la Justicia y en las últimas horas se conocieron escalofriantes detalles de lo que fue un femicidio seguido de suicidio.

Según trascendió, los cuerpos de Florencia Revah de 31 años y Esteban Alejandro Suárez de 41 años, fueron encontrados dentro de un Chevrolet Onix blanco, estacionado bajo un árbol y sin patentes visibles, en la ciudad de San Antonio de Areco. Eran pareja y convivieron en una casa en General Pacheco, Tigre, hasta que ella lo denunció por violencia de género. Finalmente, él se mudo a otra vivienda, también en la misma localidad.

El hecho fue catalogado como un femicidio seguido de suicidio, según fuentes de la investigación. La relación entre Florencia y Esteban era, según allegados, "complicada y marcada por la violencia".

Un dato clave aportado por fuentes del caso a Clarín es que el femicidio no sucedió en Areco, sino que él la llevó muerta en el auto durante unos 100 kilómetros. La reconstrucción de las últimas horas indica que Suárez pasó por los peajes de Larena y Solís de la Ruta 8 entre las 7:10 y las 10:15 de la mañana del domingo. Más de tres horas de diferencia entre un peaje y otro que está en apenas 40 kilómetros.

"La escena primaria del homicidio de Revah no habría sido el automóvil donde fueron hallados su cuerpo y el de su pareja", explicaron los voceros consultados por La Nación.