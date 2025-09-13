Feria del Libro 2025 en Neuquén: uno por uno, los artistas y escritores para este sábado 13 de septiembre
La Feria del Libro en Neuquén se celebrará hasta el 21 de septiembre bajo el lema “Con el viento en la voz, la ciudad cuenta”. Es en el predio del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA).
La Feria del Libro en Neuquén “Marcelo Martín Berbel” inauguró este viernes, en el marco de los festejos por el 121 aniversario de la ciudad. El evento se celebrará hasta el 21 de septiembre en el predio del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), bajo el lema “Con el viento en la voz, la ciudad cuenta”.
Durante los diez días del evento, se llevarán adelante múltiples actividades culturales y artísticas, no solo vinculadas con la literatura: también habrá música, espectáculos y muestras en los museos. Además, Chos Malal es la ciudad invitada de honor de la Feria, en reconocimiento a su importancia histórica como primera capital de Neuquén.
Feria del Libro: Sábado 13 de septiembre
Auditorio Marcelo Martín Berbel
17:00 hs: La Universidad Nacional del Comahue presenta el libro "Payadores neuquinos".
18:00 hs: La Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Neuquén presenta el libro "Mar que no guarda nada" de Ricardo Costa, ganador del 1º Premio en Novela FEN.
19:00 hs: Fernando Schpoliansky presenta "Economía paso a paso".
20:00 hs: La escritora Mar Petryk presenta su libro "Detonante".
Auditorio Irma Cuña
18:00 hs: Renata Matkovic presenta "El parlamento de los pájaros", dramaturgia.
19:00 hs: Sandra Ivanna Lambertucci presenta su narrativa "Reformadas, la revolución del sofá".
20:00 hs: Ely Navarro presenta "Un poco más de mí", cuentos y poesía.
Domo María Elena Walsh
18:00 hs: Charla "El nuevo aire del terror en Argentina", a cargo del escritor Patricio Denegri.
19:00 hs: Pablo Lautaro presenta el poemario "Diálogo entrañable".
Escenario Con el viento en la voz, la ciudad cuenta
16:00 hs: Espectáculo de humor de Luis Pescetti.
21:00 hs: Soul Goodman.
22:00 hs: Despertar de los grises.
Feria del Libro: Domingo 14 de septiembre
Auditorio Marcelo Martín Berbel
16:00 hs: La Dra. en Psicología Lorena Etcheverry Domeño presenta "Demencia: cómo cuidarte y cuidarme".
17:00 hs: Juan Carlos Bolan presenta "Camino al liderazgo".
18:00 hs: Presentación de la segunda edición de "Zainuco, los precursores de la Patagonia trágica" de Juan Chaneton.
19:00 hs: Luciano Lutereau presenta su libro "Cada vez que decimos adiós. Duelos, separaciones y despedidas".
20:00 hs: La escritora y periodista Florencia Canale presenta su libro "La cruzada".
Auditorio Irma Cuña
18:00 hs: Sebastián Sánchez presenta "No me quiero morir en una cancha", cuentos.
19:00 hs: Hernán Descalzo presenta el poemario "La Fórmula del Amor".
20:00 hs: Diego Fabian Gomez presenta "Crónicas de Fútbol Fantástico", cuentos y fantasía.
Domo María Elena Walsh
18:00 hs: Mauro Tozzi presenta la biografía "Un tal Salva".
19:00 hs: Ruth Ossés presenta "El Confín de los Misterios", cuentos y mitos patagónicos.
Escenario Con el viento en la voz, la ciudad cuenta
16:00 hs: Rondas de Canciones en Concierto.
21:00 hs: Ailuz.
22:00 hs: Jazz and words.
