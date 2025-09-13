Feria del Libro 2025 en Neuquén: uno por uno, los artistas y escritores para este sábado 13 de septiembre

La Feria del Libro en Neuquén se celebrará hasta el 21 de septiembre bajo el lema “Con el viento en la voz, la ciudad cuenta”. Es en el predio del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA).

La Feria del Libro en Neuquén “Marcelo Martín Berbel” inauguró este viernes, en el marco de los festejos por el 121 aniversario de la ciudad. El evento se celebrará hasta el 21 de septiembre en el predio del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), bajo el lema “Con el viento en la voz, la ciudad cuenta”.