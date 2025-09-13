¿Querés viajar?: así están las rutas y pasos fronterizos en Neuquén

Hay alerta amarilla para este sábado en un sector de la provincia y la nevada de los últimos días complica el tránsito en la cordillera.

Tras la nevada que cayó en la zona cordillerana de Neuquén , varias rutas que atraviesan la provincia están t ransitadas y habilitadas con mucha precaución. La Ruta Provincial 242 llegando al paso fronterizo Pino Hachado egún había permanecido cerrada debido a la cantidad de hielo y nieve acumulada. Pero el trabajo de los equipos de Vialidad para mejorar la transitabilidad en el lugar dio resultados, y sobre las 10:30 de este sábado, el camino quedó nuevamente habilitado.

Había expectativa en torno al paso fronterizo, en tanto es una de las principales vías de comunicación para el comercio internacional y el turismo. Esta mañana, desde Vialidad Nacional se informó que la calzada tiene hielo y nieve; y continúa nevando. Incluso hay viento y en la zona se detectaron animales sueltos. "Pueden caer rocas en el kilómetro 48 y la portación de cadenas es obligatoria", agregó el personal en su reporte. Los equipos están operando.

Hacia Villa La Angostura, el paso fronterizo Cardenal Samoré se encuentra habilitado. De igual forma, se indicó que está transitable con preocaución. Las condiciones son similares a las del paso Pino Hachado: hay nieve acumulada en la calzada y el pronóstico indica que puede seguir nevando. También es posible la formación de hielo en algunos sectores y es obligatoria la portación de cadenas para los automovistas que necesiten cruzar sí o sí en este escenario. Personal y equipos de Vialidad Nacional se encuentran trabajando para mejorar la transitabilidad de la ruta.

WhatsApp Image 2025-09-13 at 08.02.13

Alertas naranja y amarilla por lluvias y nevadas

Otras rutas provinciales y nacionales están transitables con precaución en distintos sectores. Ocurre que en los últimos días, y a poco de iniciar la primavera, se cumplió el pronóstico que indicaba fuertes lluvias y nevadas en la zona sur de la provincia de Neuquén. Tanto es así que el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja. Esto abarca las zonas del departamento Los Lagos en su totalidad, la cordillera de Huiliches, la cordillera de Lácar y el sur de Aluminé.

Asimismo, hubo otra alerta amarilla correspondiente a los mismos fenómenos meteorológicos para las zonas cordilleranas de Aluminé, Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches y Ñorquín. Se estimaron valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. También cayeron precipitaciones en forma de lluvia y nieve mezclada en las zonas más altas.

alerta amarilla sábado

Las zonas afectadas fueron:

centro y norte de la zona cordillerana de Neuquén (en la tarde y la noche);

sur de la zona cordillerana de Neuquén (en la noche);

zona cordillerana de Río Negro (en la tarde y la noche);

norte de la zona cordillerana en Chubut (en la tarde y la noche).

Mientras que el alerta naranja adviertió sobre lluvias, con valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 mm, que puedieron ser superados de manera puntual.

Para este sábado, continúa vigente el alerta amarilla por lluvia en la cordillera de Huiliches, Lácar y Sur de Aluminé. "El área será afectada por lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se estiman, especialmente en zonas más altas, valores de precipitación acumulada entre 10 y 15 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. No se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada en zonas de mayor altitud", indicó el SMN.