Alerta por nieve y lluvia en la cordillera de Neuquén: cuáles son los sectores alcanzados

Fue emitido por el Servicio Meteorológico Nacional para este martes. También hay rutas con tránsito complicado y el paso Pino Hachado debió cerrarse.

Emitieron un alerta por nieve y lluvia en la cordillera neuquina.

Emitieron un alerta por nevadas y condiciones climáticas adversas en las rutas de Neuquén para este martes. Según el parte de rutas que se publica en el marco del Plan Integral de Mantenimiento Invernal 2025 de Vialidad Nacional, "todos los tramos se encuentran transitables con precaución".

Advirtieron que, puntualmente, la Ruta Nacional 40 sur y la Ruta Nacional 237 presentan calzada mojada por lluvias intensas y aguanieve.

En cuanto a los pasos internacionales, informaron que el Cardenal Samoré se encuentra habilitado con normalidad, mientras que el tránsito en el paso Pino Hachado está suspendido, por lo menos hasta las 10 de la mañana, momento en que se emitirá un nuevo parte de transitabilidad del complejo fronterizo.

Paso internacional Pino Hachado - nieve-.jpg

Desde Vialidad Nacional recordaron a la población que la portación de cadenas es obligatoria.

La información completa del estado de rutas nacionales en la provincia puede encontrarse en la página del gobierno nacional: www.argentina.gob.ar/rutasnacionales.

Alerta meteorológico del SMN en la cordillera neuquina

A primera hora de la mañana de este martes, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja por lluvias y nevadas en el sur de la provincia de Neuquén. Este abarca las zonas del departamento Los Lagos en su totalidad, la cordillera de Huiliches, la cordillera de Lácar y el sur de Aluminé.

El organismo dependiente del ministerio de Defensa de la Nación también emitió un alerta amarillo correspondiente a los mismos fenómenos meteorológicos para las zonas cordilleranas de Aluminé, Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches y Ñorquín.

Alerta por lluvias rutas complicadas.jpg Foto: archivo. Entre Cordilleras

Alerta naranja por fuertes nevadas, lluvias y vientos de más de 110 km/h: a qué zonas afectará

Por estas horas, a menos de dos semanas de la llegada de la primavera, el frío aún se hace sentir con intensidad en varias zonas del país, donde se advierte la presencia de fuertes fenómenos climáticos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió varias alertas de niveles amarillo y naranja que afectarán a varias provincias, principalmente en la zona sur de Argentina.

Según precisó el organismo, el nivel naranja indica “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”. Mientras que la amarilla advierte sobre “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

El SMN indicó que rigen dos alertas por lluvias que se extenderán en la Patagonia.

El alerta amarilla señala que habrá lluvias de variada intensidad, algunas fuertes localmente. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

No se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada en las zonas más altas. Y afectará a:

centro y norte de la zona cordillerana de Neuquén (en la tarde y la noche);

(en la tarde y la noche); sur de la zona cordillerana de Neuquén (en la noche);

(en la noche); zona cordillerana de Río Negro (en la tarde y la noche);

(en la tarde y la noche); norte de la zona cordillerana en Chubut (en la tarde y la noche).

Mientras que el alerta naranja advierte lluvias, con valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 mm, que pueden ser superados de manera puntual. No se descarta la posibilidad de nieve mezclada en las zonas más altas.