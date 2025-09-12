Un importante fenómeno meteorológico impactará en el país: cuándo será y en qué provincias

Advierten que se espera que este suceso, que llegará en septiembre, se extienda varios días. De qué se trata y por qué se realiza un monitoreo.

Se registra un aumento de la temperatura anticipando ya la llegada de la Primavera, pero al parecer esto no durará muchos días.

Especialistas alertan por la llegada de un importante fenómeno meteorológico que afectará gran parte del país en septiembre. Advierten que se espera que este suceso se extienda durante varios días. Se realiza un monitoreo ya que afirman el evento será de "una magnitud relevante".

Tras un comienzo de septiembre estable y con temperaturas en ascenso, se advierte el comienzo de un cambio importante. Tras una semana marcada por el frío en gran parte del país, se registra un aumento de la temperatura, anticipando ya la llegada de la Primavera, pero al parecer esto no durará muchos días.

Meteored, el sitio especializado en meteorología indicó que a medida que se acerca la tercera semana del mes, se perfila un escenario con mayor aporte de humedad sobre una amplia región del país con una fenómeno climático importante que se hará sentir con intensidad en gran parte del país: intensas lluvias y tormentas.

Cuándo comenzarían las fuertes lluvias y qué zonas afectará

Los especialistas señalan que la persistencia del viento del norte seguirá aportando humedad, creando un ambiente más propicio para el desarrollo de inestabilidad. Mientras que el avance de un sistema frontal frío actuaría favorecería la formación de chaparrones y tormentas.

Las zonas más afectada por este "temporal" de lluvias y tormentas serían las provincias del centro y Litoral de Argentina, donde las condiciones podrían tornarse más activas en esos días.

lluvias

Según explicaron, las primeras proyecciones del Centro Europeo (ECMWF) y del modelo estadounidense (GFS) coinciden en mostrar anomalías de precipitación para la tercera semana de septiembre. Esto indica que en promedio, se esperan lluvias superiores a lo normal en gran parte del centro y noreste del país.

Ante esta advertencia, se informó que las fuertes lluvias y tormentas se registrarían en la tercera semana de septiembre con la llegada de la Primavera, precisamente entre el domingo 21 y el jueves 25.

Estas anomalías, explicaron, aparecen con una magnitud relevante, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también mantiene un monitoreo constante de esta situación, con la posibilidad de emitir alertas en caso de confirmarse el escenario de inestabilidad.

Alerta por fuertes vientos: a cuánto llegarán las ráfagas en las zonas más afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas una alerta amarilla que afectará a varias provincias este viernes.

Se precisó que se esperan fuertes vientos fuertes del sector norte, con velocidades entre 35 y 45 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h durante la tarde y la noche de este viernes. Las zonas afectadas serán las provincias de La Pampa, San Luis y La Rioja.

Asimismo, la alerta amarilla llegará con un poco más de intensidad en las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde soplarán vientos de 40–60 km/h, con ráfagas que podrían superar los 80 km/h.

mapa_alertas (1)

Ante la vigencia de esta alerta meteorológica de nivel amarilla, el organismo nacional brindó una serie de recomendaciones para tener en cuenta en las zonas que estarán afectadas:

-Evitar actividades al aire libre.

-Asegurar los elementos que puedan volarse.

-Mantenerse informado por autoridades.

-Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.