El viento superará los 100 km/h: ocho provincias bajo alerta amarilla

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta meteorológico por fuertes vientos que afectará durante este miércoles a ocho provincias de todo el territorio nacional. Y Además, en tres de ellas también rige una alerta por viento Zonda .

Según indicó el SMN, está vigente una alerta amarilla que afectará esta jornada a: La Rioja, San Juan, Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa, Río Negro y Chubut. Allí se pronostican vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que p odrían alcanzar los 100 km/h en áreas cordilleranas.

En el marco de esa alerta, el SMN indicó que en la zona serrana de San Luis, durante la madrugada, se prevén ráfagas del sector norte que podrán superar los 70 km/h, cambiando al sector sur a lo largo del día. Y, en el resto del área alcanzada por el aviso de nivel amarillo, se anticipa un cambio del viento al sur con intensidades de 30 a 50 km/h y ráfagas que también podrían superar los 70 km/h.

Viento.

En el sudoeste de Mendoza se emitió un aviso por viento Zonda que podrá registrarse con velocidades de entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora de manera puntual. Puntualmente en la zona cordillerana la velocidad aumenta entre 50 y 70 km/h con ráfagas de hasta 100 km/h.

La franja central y oeste de Río Negro y Chubut están bajo alerta por fuertes vientos de entre 40 y 60 km/h con ráfagas que podrían llegar a los 80 km/h. Quedan exentas del alerta las zonas cordilleranas de ambas provincias. Hasta la madrugada también abarcaba la totalidad de Neuquén, pero a las 6:00 esa alerta quedó sin efecto.

alerta smn

Cómo estará el clima en todo el país

En la Patagonia se prevé una mínima de 6°C y una máxima de 16°C. Por la mañana habrá lluvias aisladas con una probabilidad de precipitación del 40%. El cielo permanecerá mayormente nublado durante la tarde y se despejará parcialmente hacia la noche. Los vientos alcanzarán los 50 kilómetros por hora, con ráfagas fuertes durante todo el día que podrían llegar a los 69 km/h en horas del mediodía y la tarde.

En el centro del país y la región pampeana, la temperatura se ubicará entre los 14°C y los 28°C. La jornada será ventosa desde la mañana, con cielo parcialmente nublado al mediodía y ráfagas de hasta 69 kilómetros por hora durante la tarde. Por la noche se espera un cielo ligeramente nublado.

ON - Rio Clima Neuquen Emprende (9) Omar Novoa

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el miércoles tendrá una temperatura mínima de 12°C y una máxima de 23°C. El cielo estará mayormente nublado por la mañana y parcialmente nublado al mediodía, mientras que por la tarde se esperan chaparrones con hasta 40% de probabilidad de precipitación. Durante la tarde se registrarán vientos de hasta 31 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

En la región de Cuyo se prevé una mínima de 13°C y una máxima de 28°C. El día estará parcialmente nublado por la mañana y ligeramente nublado al mediodía, mientras que por la tarde se registrarán ráfagas de hasta 69 kilómetros por hora. Hacia la noche, el cielo se despejará.

En el norte del país, la temperatura mínima será de 10°C y la máxima de 28°C. La jornada se mantendrá despejada por la mañana y la tarde, con cielo ligeramente nublado al mediodía y algo nublado por la noche. Los vientos serán de baja intensidad, de hasta 22 kilómetros por hora.